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Российский БПЛА Орлан-10 сбили в небе над Криворожским районом, - ОВА

орлан

Украинские защитники сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Криворожским районом.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши военные сбили очередной вражеский беспилотник. Российский "Орлан-10" уничтожили в небе над Криворожским районом", – рассказал глава ОВА.

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Такая кустарная конструкция и дурацкий вид этого орлана. Скорее пацаны рогаткой сбили эту чудо технику...
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19.07.2022 18:26 Ответить
не скажіть , орлани завдають багато клопоту нашим військовим.
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19.07.2022 21:42 Ответить
 
 