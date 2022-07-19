Российский БПЛА Орлан-10 сбили в небе над Криворожским районом, - ОВА
Украинские защитники сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Криворожским районом.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Наши военные сбили очередной вражеский беспилотник. Российский "Орлан-10" уничтожили в небе над Криворожским районом", – рассказал глава ОВА.
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Tleu Erniazov
показать весь комментарий19.07.2022 18:26 Ответить Мне нравится 0
Ksenia VB
показать весь комментарий19.07.2022 21:42 Ответить Мне нравится 0
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