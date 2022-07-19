Российские оккупанты отобрали пропуска у персонала и вошли в радиационную зону энергоблока ЗАЭС, - "Энергоатом"

В оккупированном Энергодаре на захваченной Запорожской АЭС российские военные в очередной раз нарушили нормы ядерной и радиационной безопасности, подвергнув персонал опасности радиационного заражения.

Об этом в телеграме сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 18 июля 2022 года, оккупировавшие ЗАЭС российские захватчики насильно отобрали у двух работников станции пропуска и, воспользовавшись ими, зашли на "грязную" эстакаду и в радиационную зону блока №2 ЗАЭС. Конечно же, вопросы безопасности их не волновали, они нарушили все установленные нормы и процедуры прохождения и пребывания в этой зоне, не было ни специальной одежды, ни предусмотренных подготовительных процедур пребывания в ней.

Если бы оккупанты подвергали опасности только себя (а их точно не жалко!) - можно было бы сказать "Какое досадное самоубийство", но на одежде они могли разнести радиационные частицы по станции и прилегающей территорией. Более того, никто не знает, что еще рашисты могли занести и оставить там: оружие, взрывчатку и тому подобное. Это уже прямая угроза ядерной безопасности. В который раз!

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Энергоатом в установленном порядке проинформирует МАГАТЭ и другие компетентные органы об очередном факте нарушения ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.