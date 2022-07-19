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Новости Война
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Энергоатом (402) ядерная безопасность (475) Запорожская АЭС (665)

Российские оккупанты отобрали пропуска у персонала и вошли в радиационную зону энергоблока ЗАЭС, - "Энергоатом"

заес

В оккупированном Энергодаре на захваченной Запорожской АЭС российские военные в очередной раз нарушили нормы ядерной и радиационной безопасности, подвергнув персонал опасности радиационного заражения.

Об этом в телеграме сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 18 июля 2022 года, оккупировавшие ЗАЭС российские захватчики насильно отобрали у двух работников станции пропуска и, воспользовавшись ими, зашли на "грязную" эстакаду и в радиационную зону блока №2 ЗАЭС. Конечно же, вопросы безопасности их не волновали, они нарушили все установленные нормы и процедуры прохождения и пребывания в этой зоне, не было ни специальной одежды, ни предусмотренных подготовительных процедур пребывания в ней.

Если бы оккупанты подвергали опасности только себя (а их точно не жалко!) - можно было бы сказать "Какое досадное самоубийство", но на одежде они могли разнести радиационные частицы по станции и прилегающей территорией. Более того, никто не знает, что еще рашисты могли занести и оставить там: оружие, взрывчатку и тому подобное. Это уже прямая угроза ядерной безопасности. В который раз!

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Энергоатом в установленном порядке проинформирует МАГАТЭ и другие компетентные органы об очередном факте нарушения ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+4
- Так, когда там уже С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 выйдет?
- Скоро, внучок, скоро
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19.07.2022 18:31
+3
в світлячків будуть бавитись
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19.07.2022 18:45
+2
хотя сталкер это дрочь для лохов. нормальные пацаны уже больше 20 лет ждут новый Half Life
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19.07.2022 18:33
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Пусть они там превратятся в радиоактивный пепел
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19.07.2022 18:28 Ответить
на привеликий жаль, байки від НАЕК не мають ніякого відношення до дійсності
для залякування плебса - так, для спеців -ні(
то що парашиньці *******, не потребує доказів, то що вони творять куйню і навіть не розуміють, що творять, теж не потребуе доказів!
НА ПРИВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ знайти РУДОГО ЛІСА на Запоріжській АЕС вони не зможуть(
а дуже хотілось би!
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19.07.2022 18:44 Ответить
nado bylo im skazatj , shto mestnie obichno tam v tihuju idut zagaratj
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19.07.2022 18:28 Ответить
- Так, когда там уже С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 выйдет?
- Скоро, внучок, скоро
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19.07.2022 18:31 Ответить
хотя сталкер это дрочь для лохов. нормальные пацаны уже больше 20 лет ждут новый Half Life
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19.07.2022 18:33 Ответить
Запомни пацанчик: Сталкер - это вещь
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19.07.2022 18:50 Ответить
будут грабить(
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19.07.2022 18:32 Ответить
Скоро... куски мирного атома по почте домой.
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19.07.2022 19:57 Ответить
сподіваюсь х..лостан викінуть з МАГАТЄ швидко
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19.07.2022 18:32 Ответить
а поки сидять та пи**здять
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19.07.2022 18:58 Ответить
в світлячків будуть бавитись
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19.07.2022 18:45 Ответить
нужно было в самом начале вытащить твэлы и пусть бы она у-бала...
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19.07.2022 18:53 Ответить
а весь мир волнует зерно??В том числе и МАГАТЭ??
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19.07.2022 18:59 Ответить
...судя по всему придурки с болот мацковии заминировали
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19.07.2022 19:03 Ответить
Певно, ті кацапи дуже хочуть, щоб їх відтепер називали "ваше сіятєльство" та "ваша свєтлость".
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19.07.2022 19:06 Ответить
Мавпа злізла з дерева ухопила гранату і побігла в реакторний зал АЕС щоб жбурнути її в реактор
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19.07.2022 19:14 Ответить
Параша це перша країна ядерний терорист у світі. Де ви байдени, шольци та інші?
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19.07.2022 19:22 Ответить
слухайте, а не можна було їх якось вперед пропустити і швидко замкнути за ними двері? і хай би там сиділи.
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19.07.2022 19:55 Ответить
еще одни дикари хотят увидеть не видимое
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19.07.2022 21:29 Ответить
 
 