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Зеленский (19029) Дуда (717)

Зеленский обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников

дуда,зеленський

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили оборонную поддержку со стороны Польши и союзников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в твиттере.

"Поддерживаю непрерывный диалог с Анджеем Дудой. Проинформировал президента Польши об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали наши шаги по противодействию российской агрессии", - заявил Зеленский.

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Дуда, асісяй!
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19.07.2022 18:45 Ответить
це саме те що треба воюючій країні!

безповоротні кредити на сади на теплиці:
Кабінет Міністрів України запускає 8 програм - 10 млрд грн на рік, спрямованих на підтримку малих та середніх садівників, тепличників та переробників агропродукції.

саме так, панове!
не на будівництво завода снарядів калібру 155 мм,
навіть не на стимуляцію будівельного бізнесу для відновлення зруйнованого житла,
та звісно не на утеплення квартир перед холодомором путіна!
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19.07.2022 19:21 Ответить
Зеля ты убийца народа помогаешь путлеру
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19.07.2022 21:05 Ответить
 
 