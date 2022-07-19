Планируем закрыть Николаев на несколько дней: пойдем по домам и отработаем корректировщиков огня, - Ким
С целью усиления борьбы с коллаборантами Николаев в рамках комендантского часа на несколько дней планируют закрыть, чтобы "отработать" таких изменников.
Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть люди, которые или отчаялись, или решили заработать, не думая о последствиях. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы. Когда указывают врагу места расположения военных. Мы хотим это пресечь на корню: есть идеи по комендантскому часу, планируем отработки. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем таких людей", - сказал Ким.
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- Вы не корректировщик?
Деякі залишились але з часом їх .....
Чем больше у людей аудитория слушателей тем больше их заносит...
Що це за методи? Ніхто вам не розповість..)))
Чи ви думаєте що такі коректувальники читають пабліки і такі розумні? Більшісь з них мозочок мають менще чим у таргана
Премия анонимна., та шибениця на площи.
А бабульки у двори,чергах та транспорти здадуть любу падлу.
МотивацИя, real...__
Довбойоб.
Но высшая степень **********а, сообщить об этом заранее !!!
Интернет это какой-то кладезь талантов, тут все всё знают и каждый умней всех тех, кто занят реальным делом, а не писаниной.
Приезжай в Кишинев, тут много жирных котов из Украины косят от рытья окоп. Покажу места, сможешь сопроводить на родину.
Или по типу назначения Луценко - ну просто надо было очень именно его ?
а то некрасиво как то получится. люди придут, а наводчиков то и нжту 🤣🤣🤣
ну и долбоебы 👎👎👎
За цією логікою злопам'ятний і мстивий Зепоц взагалі має мобілізувати всю СБУ, МВС, ГРУ для пошуків користувачів на цензорі, але тоді нам треба мати десь в Карпатах свій "ГУЛАГ")
Або СБУ буде займатися своєю роботою - ловити шпигунів, або хай сидять по кабінетах, хто їх там знає - призначенців баканова.