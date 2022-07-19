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Новости Война
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комендантский час (162) Николаев (2110) Ким Виталий (241)

Планируем закрыть Николаев на несколько дней: пойдем по домам и отработаем корректировщиков огня, - Ким

миколаїв

С целью усиления борьбы с коллаборантами Николаев в рамках комендантского часа на несколько дней планируют закрыть, чтобы "отработать" таких изменников.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть люди, которые или отчаялись, или решили заработать, не думая о последствиях. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы. Когда указывают врагу места расположения военных. Мы хотим это пресечь на корню: есть идеи по комендантскому часу, планируем отработки. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем таких людей", - сказал Ким.

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Топ комментарии
+24
Питання в тому, що навіщо попереджувати про це завчасно.
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19.07.2022 19:04
+20
Ким окончательно сбрендил. Будут стучать и спрашивать
- Вы не корректировщик?
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19.07.2022 18:45
+12
Хтось тут розуміє сенс таких попереджень коригувальникам?
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19.07.2022 18:49
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Ким окончательно сбрендил. Будут стучать и спрашивать
- Вы не корректировщик?
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19.07.2022 18:45 Ответить
То есть в Киеве приблизительно такое же можно было провернуть а в Николаеве нет ? Не знаю ДРГ то было или нет но у меня с соседнего дома под дня кого-то вытягивали, ко мне они почему-то не пришли
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19.07.2022 18:52 Ответить
Питання в тому, що навіщо попереджувати про це завчасно.
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19.07.2022 19:04 Ответить
Тут без особой разницы как только объявят о комендантском времени на несколько суток в подряд - а делается это за несколько суток они и так все поймут
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19.07.2022 20:06 Ответить
******* провакационный.
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19.07.2022 19:26 Ответить
********, разве об этом орут на всю страну? Квартал до бани, а он уже раздевается.
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19.07.2022 21:17 Ответить
Мені розповідали що є такий планшет з програмкою до якого приставляєш тестуємий телефон і там висвічуються запаребрікові номера куди дзвонили.
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19.07.2022 18:54 Ответить
в Київі зробили і все пішло дуже гарно..

Деякі залишились але з часом їх .....
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19.07.2022 18:54 Ответить
Более тупого способа поиска корректировщиков, чем предложил Ким, не существует.
Чем больше у людей аудитория слушателей тем больше их заносит...
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19.07.2022 18:54 Ответить
Більш тупих я не бачив))) Всі все вже знають,але є деякі методи які доповнюють доказами причетність..

Що це за методи? Ніхто вам не розповість..)))
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19.07.2022 19:02 Ответить
С дивана оно ведь виднее)))
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19.07.2022 19:34 Ответить
Кім один з клованів зеленого цирку. Це ж треба придумати:"Є люди, які зневірились або вирішили заробити". Це вороги однозначно.
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19.07.2022 19:09 Ответить
не ссы Ким в своем уме, просто пургу гонит в своем стиле
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19.07.2022 19:25 Ответить
Інтересна ідея. Віщую, результат буде нульовий.
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19.07.2022 18:46 Ответить
Хоча, кілька днів не будуть корегувати.
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19.07.2022 18:47 Ответить
Вони вже на прицілі...На вихідних все зроблять...

Чи ви думаєте що такі коректувальники читають пабліки і такі розумні? Більшісь з них мозочок мають менще чим у таргана
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19.07.2022 18:57 Ответить
Краще би в поляків заказали макети ракет і порозвозили по закинутих будівлях. Хай корегують.
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19.07.2022 19:01 Ответить
Так можно надувні зробити...але це не на часі... Велика кількість людей зараз забезпечують інше..
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19.07.2022 19:04 Ответить
Я і кажу нехай поляки роблять. Надувні не катять. Дуже легкі. Ще побачить як один дві ракети на склад переносить. Буде зрозуміло. Треба, щоб все натурально було.
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19.07.2022 19:09 Ответить
ти ********? по перше нема у нас закинутих будівель, є тимчасово залишені. А головне якщо ти поруч з такою жив би, хотів би екстріму?
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19.07.2022 19:27 Ответить
Хтось тут розуміє сенс таких попереджень коригувальникам?
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19.07.2022 18:49 Ответить
Так.
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19.07.2022 18:49 Ответить
В кожному сценарії прописано, якому персонажу виходити, та що казати. Все роблять правильно. Ким по хатинкам ходити не буде. Будуть ті, "хто вміє читати, та писати". Дуже дієві опер. Заходи.
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19.07.2022 21:03 Ответить
Кім, ще раніше треба попереджати агентуру рашистів про майбутні рейди. Чого так рано анонсував пошук коригувальників? За місяць треба, не менше
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19.07.2022 18:50 Ответить
Але одного не розумію. Зловили коригувальника, навіщо всім показувати і хвалитись. Якщо можна по своєму продовжувати корегувати.
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19.07.2022 18:51 Ответить
Бо досвід приходить з часом.
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19.07.2022 18:53 Ответить
Идея хорошая только это надо делать без предупреждений что город будет закрыт на три дня и будем корректировщиков ловить. Они сегодня же все свои переписки с кураторами уничтожат
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19.07.2022 18:53 Ответить
Докази не знищуються...)))
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19.07.2022 18:59 Ответить
Популіст зелений! По вам пристрілялися вже за 5 місяців, це перше. Друге, більшість обстрілів схожі на хаотичні, аби зруйнувати місто. Третє, а де Марченко? Що він про цю мєгаініціативу думає?
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19.07.2022 18:53 Ответить
блд..звідки таких дурнів як ти беруть?
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19.07.2022 19:31 Ответить
Це правильне рішення.Чому раніше це не зробили?Досвід Києва показав-це діє. Закрити місто і відпрацювати всю нечисть з контролем телефонного і радіоефіру.
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19.07.2022 19:00 Ответить
__Нашо так ускладнювати .
Премия анонимна., та шибениця на площи.
А бабульки у двори,чергах та транспорти здадуть любу падлу.
МотивацИя, real...__
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19.07.2022 19:02 Ответить
Попереджений, значить озброєний.
Довбойоб.
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19.07.2022 19:02 Ответить
Ну то, что это в принципе **********, то ладно, опускаем.
Но высшая степень **********а, сообщить об этом заранее !!!
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19.07.2022 19:06 Ответить
С чего ты взял что это **********? С чего ты что ты взял что лучше разбираешься в этом вопросе? Ким глава военной администрации Николаева и соотвественно под его руководством органы и армия области, там работает много людей и каждый шаг определяется коллегиально.
Интернет это какой-то кладезь талантов, тут все всё знают и каждый умней всех тех, кто занят реальным делом, а не писаниной.
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19.07.2022 19:16 Ответить
да, ***..идиотов-комментаторов масса, на рытье окопов их!
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19.07.2022 19:32 Ответить
Ну почему сразу комментаторов.
Приезжай в Кишинев, тут много жирных котов из Украины косят от рытья окоп. Покажу места, сможешь сопроводить на родину.
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20.07.2022 01:08 Ответить
Эти действия будут проводиться согласно букве закона - типо по ордеру?
Или по типу назначения Луценко - ну просто надо было очень именно его ?
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20.07.2022 01:06 Ответить
вы главное заранее их предупредите когда закроеете и пойдете по домам. во всех деталях и подробностях.
а то некрасиво как то получится. люди придут, а наводчиков то и нжту 🤣🤣🤣
ну и долбоебы 👎👎👎
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19.07.2022 19:08 Ответить
тихо! не можна так про самого "главу ова"! це кримінал! кім тебе знайде! ))
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19.07.2022 19:42 Ответить
кім сам є коригувальником вогню! по будівлі ода! коли "случайно апаздал " на роботу!
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19.07.2022 19:09 Ответить
Ты вкурсе что твой треп про главу военной администрации, сейчас в военное время является уголовным делом? А вот представ если он принципиально тебя захочет проучить, что ты будешь петь? Плакать и кричать я шутил?
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19.07.2022 19:24 Ответить
ого! зелена шолубєнь вже розбушувалася! 1937 рік на горизонті? а ти в курсі як і наскільки цей твій грозний голова підготував оборону Миколаївщини? не в курсі? Марченка почитай! а це вже сприяння ворогу і стаття! тоже мені, бєрія знайшовся! та стільки дурниць і ідіотизма скільки натрепав цей кім чен ин мені не "натрепати" до кінця свого життя! ляпнув дурню , а всі як попугаї за ним повторюють ! тьху! якщо такий борзий - хай розбереться зі своїми обов"язками! в нього там диверсантів навалом (сам сказав) , а потім і за мене може братися! бо його ОБОВ"ЯЗКИ не триндіти хєрню в телеграмі, а захищати регіон! кумір женшчін бальзаковского возраста і недоразвинутих індивідумів!
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19.07.2022 19:36 Ответить
і так, я в курсі , що ти з кімом інтелектом не "вирізняєшся!"
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19.07.2022 19:39 Ответить
Ненервничай, и так жизнь тяжелая нынче
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19.07.2022 19:44 Ответить
Ти хочеш сказати, що Кім реально *обнутий, що на твій донос відгукнеться і дасть вказівку шукати автора коментаря?
За цією логікою злопам'ятний і мстивий Зепоц взагалі має мобілізувати всю СБУ, МВС, ГРУ для пошуків користувачів на цензорі, але тоді нам треба мати десь в Карпатах свій "ГУЛАГ")
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19.07.2022 19:53 Ответить
Где я что Ким такое делатьь будет? Ясен хер что ему насрать на такой треп. Я только человеку посоветовал представить такую ситуацию. Даже в интернете надо говорить то, что можешь сказать в глаза и за что можешь ответить
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19.07.2022 19:59 Ответить
Все зелёные твари и придурки - ну если и есть у сбу и контрразведки планы на проведение спецоперации - то кого о ней ты предупредил. Просто гандон от партии зелёных. зеленские все ****** и предатели.
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19.07.2022 19:12 Ответить
пєхотінєц боневтіка!
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19.07.2022 19:38 Ответить
Краще місцеве СБУ закрити на кілька днів без попередження.
Або СБУ буде займатися своєю роботою - ловити шпигунів, або хай сидять по кабінетах, хто їх там знає - призначенців баканова.
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19.07.2022 19:22 Ответить
дякую Кім за попередженняP.S (коригувальник вогню)
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19.07.2022 19:25 Ответить
жартую якщо що
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19.07.2022 19:26 Ответить
поздно, ты в списке
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19.07.2022 19:32 Ответить
Не кимяра, учитывая как ты вольяжно веселился в первые пару недель войны всё с тобой понятно. Да и кто же так следы путает? На себя выйдешь. Задом-наперёд ходи - вот так точно запутаешь.
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19.07.2022 19:29 Ответить
Ким, пеленгуй их по рации. Особые приметы ниже пояса.
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19.07.2022 19:29 Ответить
В Миколаєві коригувальники видно з бейджиками ходять, а на автомобілі зверху чіпляють супутникові антени)
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19.07.2022 19:45 Ответить
Главное предупредить!
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19.07.2022 20:34 Ответить
барабаны берите с собой и громко бардубанте. Сепары с перепугу выбегать будут---а тут и вы все!
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19.07.2022 21:07 Ответить
Коригувальники використовують телеграм канали. Треба вимагати щоб громадяни в їх присутності давали перевіряючим особам можливість читати їх телеграм канали, вайбер та схожі програми.
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19.07.2022 21:20 Ответить
Блін, кого ви 73% навибирали? Ви уявили як Кім робить поквартирний обхід і запитує навіть у коригувальників, чи він не коригував? І що він почує? Краще опитайте, хто голосував за "слуг" і "партію регіонів ячасів януковича". А навіщо в Миколаїві СБУ, полвція, прокуратура, а, правда забувся, що сам прокурор недавно ще корегував вогонь по місту, можливо вони всі там і сидять сьогодні? Кого ви там понапризначали, а представників ЄС там немає, одні "риги" і "слуги", то вони допомагають "старшому брату".
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19.07.2022 21:24 Ответить
Я розумію Кима але реалії прильоти с Херсону йдуть куди попало.
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19.07.2022 22:05 Ответить
А як ти його розуміешь?
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19.07.2022 22:38 Ответить
 
 