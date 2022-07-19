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Новости Война
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Генштаб ВС (5768)

Отражены атаки оккупантов на Славянском и Донецком направлениях, на Бахмутском направлении враг имеет частичный успех у Покровского, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 19.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Слава Украине! Идут 146-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается. Завершается ротация подразделений, задействованных в прикрытии участка белорусско-украинской границы.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня с территории Российской Федерации Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку Сумской области.

На Харьковском направлении враг продолжил огневое поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова. Совершал неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанес авиационный удар.

На Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибровное, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чеполь, Семиланне, Грушеваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка. Враждеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. Оккупанты с потерями отошли.

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На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута. Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудару неподалеку от Верхнекаменского. Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецкой, Берестового и Вершины. Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта. Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС не имели успеха.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тонечко, Большая Михайловка, Январское, Каменское, Волшебное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Никополь. Нанес авиаудару недалеко от Каменки.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

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В Акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по поддержке действий наземных войск и блокированию северо-западной части Черного моря. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носителя высокоточного оружия.

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов, которые любым способом пытаются попасть на территорию России.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба.
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Топ комментарии
+10
І знову - частковий успіх. Коли ж їх зупинимо?
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19.07.2022 18:59
+9
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.07.2022 18:56
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.07.2022 18:59
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.07.2022 18:56 Ответить
Ворог вів штурмові дії у напрямку https://deepstatemap.live/#13.5/48.5901/38.1596 Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.
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19.07.2022 18:59 Ответить
Багатьом відірвали те, чим вони "закріплювались".

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19.07.2022 19:20 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.07.2022 18:59 Ответить
І знову - частковий успіх. Коли ж їх зупинимо?
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19.07.2022 18:59 Ответить
that's the neat part
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19.07.2022 19:03 Ответить
You are meaning "near part", aren't you?
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19.07.2022 19:12 Ответить
В большинстве случаев да это провал обоhоны и в последующем оставление этого населённого пункта. Но не всегда иногда этот нп всё таки удаётся отбивать
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19.07.2022 22:55 Ответить
ЗСУ респект. Так, в своём большинстве, начинались сводки и с Луганской области - мав частковий успіх. Закінчилось цей успіх мраком для Луганської обл.
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19.07.2022 19:06 Ответить
Ничего. Гитлер до Волги дошел, а Наполеон Москву взял - и оба плохо закончили.
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19.07.2022 19:13 Ответить
Думаете, возьмём штурмом Москву, как Париж и Берлин?
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19.07.2022 19:24 Ответить
Вместе с поляками, литовцами и британцами - почему нет? Вот уже и венгры свою территорию открывают
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19.07.2022 19:31 Ответить
Про Гітлера правду написали, а про Наполеона на мій погляд і погляд історії неточно, бо Наполеон Москву не брав, він доганяв придуркуватого імператора не кацапського походження, який напав своєю ордою на імперію Наполеона і коли той вийшов битися москалі почали втікати в бік Сибіру, не бажаючи битися і розтягнули військо французів по бездоріжжю і щаленій бідності кацапів і ті не могли собі купити щось поїсти. То москалі коли йшли то все забирали і забирають сьогодні, а французи купували.
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19.07.2022 22:10 Ответить
Нас свого часу вчили, що Кутузов наказав залишити після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D1%8E Бородінської битви , і в місто зайшла армія Наполеона. Звісно, взяття Москви далося Наполеону занадто дорого. Якщо це і перемога, то піррова.
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20.07.2022 13:03 Ответить
з території російської федерації
Джерело:
намагаються потрапити на територію рф
Джерело:
неграмотність ... , чи уже зі зневагою спеціално пишуть маленькими літерами
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19.07.2022 19:15 Ответить
Назву запоребрика як країни, столицю та прізвище їх фюрера (якщо це прізвище взагалі згадують) тепер пишуть з малої букви. Я цього не розумію, оскільки є граматика зі своїми нормами та правилами.
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19.07.2022 19:28 Ответить
кацап епаный - ты спалился
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19.07.2022 19:46 Ответить
не баись кацап - счас еще бк подвезут и сделаем тебе шашлык из хаймарса - дубль два
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19.07.2022 19:48 Ответить
Мы ждем уже наш частичный успех.....
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19.07.2022 19:48 Ответить
Вряд ли он у нас будет по продвижению на донбассе в ближайшем времени (если вообще будет)
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19.07.2022 22:53 Ответить
Сразу начал искать в Гугле Покровськ - пока не новости, сто там продвинулись.
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19.07.2022 19:56 Ответить
И опять этот частичный успех .Даже хаймарсы не помогают .Ну что тут ещё сказать
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19.07.2022 22:51 Ответить
 
 