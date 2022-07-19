Отражены атаки оккупантов на Славянском и Донецком направлениях, на Бахмутском направлении враг имеет частичный успех у Покровского, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 19.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Слава Украине! Идут 146-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается. Завершается ротация подразделений, задействованных в прикрытии участка белорусско-украинской границы.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня с территории Российской Федерации Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку Сумской области.

На Харьковском направлении враг продолжил огневое поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова. Совершал неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанес авиационный удар.

На Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибровное, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чеполь, Семиланне, Грушеваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка. Враждеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. Оккупанты с потерями отошли.

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На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута. Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудару неподалеку от Верхнекаменского. Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецкой, Берестового и Вершины. Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта. Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС не имели успеха.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тонечко, Большая Михайловка, Январское, Каменское, Волшебное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Никополь. Нанес авиаудару недалеко от Каменки.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

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В Акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по поддержке действий наземных войск и блокированию северо-западной части Черного моря. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носителя высокоточного оружия.

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов, которые любым способом пытаются попасть на территорию России.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба.