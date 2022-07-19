РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11913 посетителей онлайн
Новости Война
3 726 18
Мелитополь (610) оккупация (9987) перепись населения (132) референдум (1432) Федоров Иван (459)

В Мелитополе российские оккупанты начали активную подготовку к "референдуму": перекрывают микрорайоны и проводят тотальную перепись, - мэр Федоров

мелітополь

В Мелитополе оккупационные власти ускоренными темпами начали подготовку к проведению "референдума", проводится тотальная "перепись населения".

Об этом в эфире телеканала "Фридом" рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рашисты ускоряются в вопросах подготовки к проведению референдума. Они перекрывают микрорайоны на въезд и выезд, поквартирно по домам проводят тотальную перепись, которая сопровождается обысками в том случае, если выясняется что кто-то из родственников, родных и близких имеет причастность к ВСУ, АТОшники, служили с 2014 года. Проводится тотальная перепись, количество детей, недвижимость и все остальное. Все свободные квартиры занимаются солдатами", - сказал он.

Также смотрите: Наступление на Бахмут. Беларусь. Когда закончится война? | Бутусов онлайн. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
я б не став так сміятись, бо після "прісоєдінєнія" ***** знову витягне ядерний дубець боронити "ісконно русскіє терріторії"

і ось тут я не певен в наших союзниках, особливо жабоїдах та ліверних ковбасах
показать весь комментарий
19.07.2022 19:07
+6
смішні - на Дамбасі "бюлетені" були на ксероксах і голосували хоч по сто раз
показать весь комментарий
19.07.2022 19:04
+4
Хаймерсам рехверендумы *****
показать весь комментарий
19.07.2022 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рі-фі-рєн-дум!
показать весь комментарий
19.07.2022 19:03 Ответить
я б не став так сміятись, бо після "прісоєдінєнія" ***** знову витягне ядерний дубець боронити "ісконно русскіє терріторії"

і ось тут я не певен в наших союзниках, особливо жабоїдах та ліверних ковбасах
показать весь комментарий
19.07.2022 19:07 Ответить
А до этого вы были в них прям так сильно уверены? А вы оптимист однако. З
показать весь комментарий
19.07.2022 19:18 Ответить
коли ліверну ковбасу не штрикають, вона не смердить....
показать весь комментарий
19.07.2022 21:30 Ответить
смішні - на Дамбасі "бюлетені" були на ксероксах і голосували хоч по сто раз
показать весь комментарий
19.07.2022 19:04 Ответить
А які питання вирішуватимуть на ріхвірендумі? Як назвати вулицю, чи де посадити дерева? На інше місцеві референдуми не мають повноважень. Нехай читають Конституцію.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:09 Ответить
Не референдум, а цирк для своих. Так как рашка даже понятия не имеет, что значит референдум и свободные выборы, когда присутствуют разные мнения и дается выбор людям. Под дулами автоматов, где нет законной власти, где нет большей части населения, в результаты этого референдума могут поверить только последние дегенераты.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:07 Ответить
Похрен все референдумы, земля-то украинская, не хочешь жить здесь - давай, двигай в Россию. В самой России по закону все референдумы на отделение запрещены под угрозой длительных тюремных заключений.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:31 Ответить
У них какой-то фетиш на эти референдумы. Типа от этого ваньки воевать лучше станут
показать весь комментарий
19.07.2022 19:16 Ответить
Підерасія це робить для своїх підерашистів. Показати, що спецоперация идет полным ходом, освобождаем.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:17 Ответить
На Скотостане путлера референдумы запрещены срок 10 лет...Гулага...
показать весь комментарий
19.07.2022 19:18 Ответить
Пусть в зад себе засунут его результаты .
показать весь комментарий
19.07.2022 19:19 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2022 19:22 Ответить
Хаймерсам рехверендумы *****
показать весь комментарий
19.07.2022 19:23 Ответить
Дуже важко людям жити в окупації.Рятувати треба.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:37 Ответить
Ну никто просто не знал и не ждал, что с Крыма рванут орды орков делать сухопутный коридор. Армия Украины с этого театра почему-то сбрилась в неизвестном направлении.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:55 Ответить
Хворі на всю голову.Ці всі референдуми хоть 100 разів хай роблять їх ніхто не признає.ЗСУ зайдуть будуть орки так пятками свіркати аж пил стелитися.
показать весь комментарий
19.07.2022 22:03 Ответить
мудаки прискорять свій липовий референдум бо втрачають перевагу на фронті
показать весь комментарий
19.07.2022 23:40 Ответить
 
 