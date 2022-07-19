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Из Мариуполя в сторону России выехали всего 6% жителей, - мэр Бойченко

бойченко

Из временно захваченного российскими войсками Мариуполя в сторону России уехали лишь 6% местных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

"То, сколько мариупольцев поехали в сторону России, это небольшое количество, небольшие проценты, это лишь 6%. Но мы должны понимать, что это также и депортация. Что это не только те люди, которые выехали в сторону России, а в первую очередь это были депортированные люди, вынужденные уезжать в сторону России", - сказал мэр.

Он отметил, что эти люди сегодня ищут возможность уехать из России, вернуться в Украину, и таких очень много.

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"И благодаря всем волонтерам, которые помогают сегодня в России нам, украинцам, возвращаться в Украину. И таких случаев сейчас много - люди выезжают сначала в Прибалтику или в Грузию, а потом уже двигаются в сторону Украины. Разные пути используют сегодня наши украинцы" , – заявил Бойченко.

Мэр напомнил, что россияне не давали мариупольцам уезжать в сторону Украины, а только разрешали уезжать в сторону России. То есть, депортировали в Россию.

По словам Бойченко, за границей сегодня находятся примерно четыре тысячи местного населения Мариуполя. Это те, кто выехал в Польшу и другие государства Европы.

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А на подконтрольной Украине части государства сегодня находятся более 200 тыс местного населения, и это можно увидеть через центры поддержки мариупольцев ("ЯМариуполь") и биллинг.

"В городе Мариуполе, к сожалению, остаются более 100 тыс населения, по нашей оценке, 120 тыс местного населения. И где-то 20 тыс. - это те, кто живут в окрестностях города Мариуполя. В этой статистике 70% - это пожилые люди, у которых нет возможности из-за своего здоровья выезжать в сторону Украины. И нужно создавать эти условия вместе с ООН и Красным Крестом", - констатировал Бойченко.

Он призвал объединяться международные организации для решения проблемы выезда мариупольцев из захваченного россиянами города.

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Большая часть из них выедет из раши за границу .
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19.07.2022 19:17 Ответить
Зато пацана с украинским флагом хотели побить. Местные такие местные.
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19.07.2022 19:31 Ответить
Слышал свист, но кто и о чем без понятия? Кто хотел побить, сколько их было? Сразу на всех местных натянул. Мальчик с флагом тоже местный. Девушка с лентами в курсах тоже местная.
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19.07.2022 20:10 Ответить
Абсолютное большинство мариупольцев - рашизоидные гопники-даунбасеры. Желаю тебе всю оставшуюся жизнь рядом с ними прожить, заодно пропитаешься духовными скрепами с боярой.
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19.07.2022 20:26 Ответить
А рашисти кажуть, що 2,5 млн українців уже у них.
Наші казали, що більше 1 млн, із них 200 000 дітей.
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19.07.2022 19:51 Ответить
Знаєте що для мене величезна трагедія з якою важко боротися у серці? Це наші вивезені діти до рашки, сотні тисяч.

Більшість з них ніколи не повернеться додому, не побачить батьків, не будуть знати що вони українці , коли виростуть , чи взагалі будуть продані в рабство ,си на органи!
Це наша трагедія ‼️😠
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19.07.2022 20:18 Ответить
6% від скількох?
від 400 тисяч?
За свідченнями місцевих, в Маріуполі вати було приблизно половина населення
Куди ж виїхала решта? Невже розіхалась по Україні та Європі…
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19.07.2022 19:58 Ответить
Я местный, ты обладаешь недостоверной, утрированной и краааайне обобщенной информацией. Притом что даже я местный ограничен только кругом своего знакомства, работы и могу сказать абсолютно ща всех. Ваты ровно столько же сколько и везде.
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19.07.2022 20:12 Ответить
А что 60 -70 тысяч человек это мало!! И это при том , что вы всё время врёте !! ... А Верещук говорит о 100 тысячах переселенцев -депортантов в ДНР и Россию!!
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19.07.2022 20:23 Ответить
 
 