Из Мариуполя в сторону России выехали всего 6% жителей, - мэр Бойченко

Из временно захваченного российскими войсками Мариуполя в сторону России уехали лишь 6% местных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

"То, сколько мариупольцев поехали в сторону России, это небольшое количество, небольшие проценты, это лишь 6%. Но мы должны понимать, что это также и депортация. Что это не только те люди, которые выехали в сторону России, а в первую очередь это были депортированные люди, вынужденные уезжать в сторону России", - сказал мэр.

Он отметил, что эти люди сегодня ищут возможность уехать из России, вернуться в Украину, и таких очень много.

Читайте также: Оккупанты удерживают в "фильтрационных центрах" Мариуполя более 10 тысяч человек, - мэр Бойченко

"И благодаря всем волонтерам, которые помогают сегодня в России нам, украинцам, возвращаться в Украину. И таких случаев сейчас много - люди выезжают сначала в Прибалтику или в Грузию, а потом уже двигаются в сторону Украины. Разные пути используют сегодня наши украинцы" , – заявил Бойченко.

Мэр напомнил, что россияне не давали мариупольцам уезжать в сторону Украины, а только разрешали уезжать в сторону России. То есть, депортировали в Россию.

По словам Бойченко, за границей сегодня находятся примерно четыре тысячи местного населения Мариуполя. Это те, кто выехал в Польшу и другие государства Европы.

Читайте также: В Мариуполе российские оккупанты лишили украинцев прав на недвижимость, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ

А на подконтрольной Украине части государства сегодня находятся более 200 тыс местного населения, и это можно увидеть через центры поддержки мариупольцев ("ЯМариуполь") и биллинг.

"В городе Мариуполе, к сожалению, остаются более 100 тыс населения, по нашей оценке, 120 тыс местного населения. И где-то 20 тыс. - это те, кто живут в окрестностях города Мариуполя. В этой статистике 70% - это пожилые люди, у которых нет возможности из-за своего здоровья выезжать в сторону Украины. И нужно создавать эти условия вместе с ООН и Красным Крестом", - констатировал Бойченко.

Он призвал объединяться международные организации для решения проблемы выезда мариупольцев из захваченного россиянами города.

Читайте также: Оккупанты заявили, что взрыв в Драматическом театре Мариуполя произошел "из середины украинской армии", а погибли только 14 человек, - Андрющенко