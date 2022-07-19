Теперь антибиотики в Украине будут продавать и по электронному рецепту, - Кабмин утвердил решение

"Кабинет Министров Украины принял изменения в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), которое разрешает отпуск антибактериальных лекарственных средств за собственные средства пациента по электронному рецепту.

Такое решение внедряется для решения проблемы неконтролируемого отпуска и нерационального употребления рецептурных лекарственных средств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вместе с тем Минздрав сообщает, что нововведения будут внедряться постепенно в пределах переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЭСЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЭСЗ, врач по-прежнему должен выписать бумажный рецепт.

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"Фармацевт сможет отпустить антибиотик в аптеке тремя способами: по электронному рецепту (если аптека подключена к ЭСЗ), по бумажному рецепту и информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу. Пациент сможет приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить аптечному работнику справку или бумажный рецепт. Реализация этого решения является одним из шагов по противодействию глобальной проблеме антибиотикорезистентности, а также позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Исключение будет действовать только для тех аптек, которые находятся в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), перечень которых утвержден соответствующим приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. Такие аптеки временно на время действия военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарства без рецепта врача.

Кроме того, в зоне ведения боевых действий и на временно оккупированных территориях антибактериальные препараты, как и сейчас, будут отпускаться без рецепта. Также предусматривается норма, разрешающая военным администрациям, подразделениям Вооруженных сил, волонтерским и благотворительным организациям закупать у субъектов, имеющих лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой торговле лекарственными средствами, рецептурное лекарство для нужд военного времени без рецепта.