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Новости Война
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Теперь антибиотики в Украине будут продавать и по электронному рецепту, - Кабмин утвердил решение

антибіотики

"Кабинет Министров Украины принял изменения в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), которое разрешает отпуск антибактериальных лекарственных средств за собственные средства пациента по электронному рецепту.

Такое решение внедряется для решения проблемы неконтролируемого отпуска и нерационального употребления рецептурных лекарственных средств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вместе с тем Минздрав сообщает, что нововведения будут внедряться постепенно в пределах переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЭСЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЭСЗ, врач по-прежнему должен выписать бумажный рецепт.

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"Фармацевт сможет отпустить антибиотик в аптеке тремя способами: по электронному рецепту (если аптека подключена к ЭСЗ), по бумажному рецепту и информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу. Пациент сможет приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить аптечному работнику справку или бумажный рецепт. Реализация этого решения является одним из шагов по противодействию глобальной проблеме антибиотикорезистентности, а также позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Исключение будет действовать только для тех аптек, которые находятся в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), перечень которых утвержден соответствующим приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. Такие аптеки временно на время действия военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарства без рецепта врача.

Кроме того, в зоне ведения боевых действий и на временно оккупированных территориях антибактериальные препараты, как и сейчас, будут отпускаться без рецепта. Также предусматривается норма, разрешающая военным администрациям, подразделениям Вооруженных сил, волонтерским и благотворительным организациям закупать у субъектов, имеющих лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой торговле лекарственными средствами, рецептурное лекарство для нужд военного времени без рецепта.
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Топ комментарии
+13
Миллионы людей сейчас в бегах, дома разрушены, врачей нету, Люд в основном сейчас в постоянном движении из города в город. Нарвало зуб или рана воспалилась или клещ укусил, и нужно в течении суток принять антибиотик, куда ехать к какому врачу за справкой и стоять в очереди? Только враг Украины ***** мог подсунуть такой законопроект, для очередного издевательства над украинцами
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19.07.2022 19:59
+13
Ты в какой стране живешь? Сейчас невозможно записаться на прием в врачу в ближайший день. А если каждая бабка с клещем или прыщем будет бегать к врачу то очереди будут километровые. Я за два года уже третий раз к новому семейному врачу переписываюсь, потому что они не выдерживают нагрузки. представь какая там текучка кадров. Я уже не говорю о квалификации наших врачей. Каждый раз мне самому нужно рассказывать и доказывать новому врачу что у меня за болезнь и какие лекарства мне помогают.
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19.07.2022 20:23
+12
Дебилы вонючие. Такое делать во время войны ето геноцид народа. Я знаю много дедушек бабушек которые е-тысячу не смогли получить потому что у них небыло шмаркльфона. Где сейчас нужно бегать во время войны и стоять в очередях под бомбежками чтобы получить рецепт на вонючие таблетки? Скоро в переходах из под полы наркобарыги будут уже и лекарства продавать
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19.07.2022 19:50
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За ёпт-рецептом.
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19.07.2022 19:36 Ответить
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19.07.2022 20:43 Ответить
а перестанет работать мобильная связь, что тогда
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19.07.2022 19:40 Ответить
БАмаШку возьмьйош
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19.07.2022 19:43 Ответить
присипку или мазь банеоцина по рецепту? все пиз.ець
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19.07.2022 19:44 Ответить
травки .
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19.07.2022 19:44 Ответить
е-мое...
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19.07.2022 19:41 Ответить
Зе-мое...
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19.07.2022 20:43 Ответить
Пока будете сидеть в очереди за рецептом , всё пройдёт .
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19.07.2022 19:42 Ответить
Кнопочные телефоны еще у многих. Необходимы поправки в этом. Не надо трогать то что работает, а то будет как всегда!
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19.07.2022 19:45 Ответить
саня флеминг в гробу перевернувся
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19.07.2022 19:45 Ответить
Суки последние
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19.07.2022 19:46 Ответить
виродки, таке могло зробити виключно вороже падло
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19.07.2022 19:49 Ответить
Может "уважаемый" Каб.Мин возьмет на себя труд объяснить, почему я врач по образованию, на пенсии следовательно уже не имею доступа ни к каким рецептам, не могу назначить себе лечение сам? Уйдя на пенсию сразу стал идиотом, как они еще до пенсии?
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19.07.2022 19:50 Ответить
Ну поставите уваемый доктор себе допустим пневмонию( не дай Бог), вам нужно будет скорую вызвать и поехать сдать анализы( что бы быть уверенным вирусная она или бактериальная как минимум и не сесть в лужу, не всегда по косвенным признакам можно точно определить, вы как врач должны это знать), сделать снимок( узнать насколько поражены легкие) или вы сразу хотите антибиотики принимать? Вы так говорите что болезни требующие приема антибиотика это каждодневная проблема и большим неудобствов будет оформление рецепта.
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19.07.2022 20:23 Ответить
Дебилы вонючие. Такое делать во время войны ето геноцид народа. Я знаю много дедушек бабушек которые е-тысячу не смогли получить потому что у них небыло шмаркльфона. Где сейчас нужно бегать во время войны и стоять в очередях под бомбежками чтобы получить рецепт на вонючие таблетки? Скоро в переходах из под полы наркобарыги будут уже и лекарства продавать
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19.07.2022 19:50 Ответить
відкрию секрет - навіть якщо є технічні засоби, відвідати лікаря і отримати рецепт (навіть без війни було м яко кажучи непросто), а в теперішній час - це взагалі свідоме додаткове знищення населення.
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19.07.2022 19:53 Ответить
Вы уже е-бнулись со своими закручиванием гаек и е-декларациями. Вас даже не пугает угроза окупации Украины и то что даете народу еще один повод пойти против власти а значит против государства. Евробляхи вам уже боком вылезли.
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19.07.2022 19:53 Ответить
Ну антибиотики едят при очень опасных для здоровья болезнях и воспалениях, а поставить правильный диагноз может только врач и он же выписывает рецепт. Хотя некоторые при простуде банальной харчуют их, что очень плохо. Ничего не изменилось для тех адекватных, кто пользуется антибиотиками по назначению врача , но недовольные все равно есть. Ничего нового.
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19.07.2022 19:53 Ответить
Миллионы людей сейчас в бегах, дома разрушены, врачей нету, Люд в основном сейчас в постоянном движении из города в город. Нарвало зуб или рана воспалилась или клещ укусил, и нужно в течении суток принять антибиотик, куда ехать к какому врачу за справкой и стоять в очереди? Только враг Украины ***** мог подсунуть такой законопроект, для очередного издевательства над украинцами
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19.07.2022 19:59 Ответить
Когда какие-то раны воспаляются и клещи кусают, надо в больницу ехать или скорую вызывать, а не антибиотики непонятно какого хера принимать и заниматся самолечением. Не делай с Украины отсталую деревню, во всех неокупированых областях есть врачи, скорые и больницы.
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19.07.2022 20:06 Ответить
Ты в какой стране живешь? Сейчас невозможно записаться на прием в врачу в ближайший день. А если каждая бабка с клещем или прыщем будет бегать к врачу то очереди будут километровые. Я за два года уже третий раз к новому семейному врачу переписываюсь, потому что они не выдерживают нагрузки. представь какая там текучка кадров. Я уже не говорю о квалификации наших врачей. Каждый раз мне самому нужно рассказывать и доказывать новому врачу что у меня за болезнь и какие лекарства мне помогают.
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19.07.2022 20:23 Ответить
от антибиотиков никто не умирает, а вот не вовремя их применение смертельно опасно,
тот же короновирус примять начинали когда уже госпитализировали с тяжелой формой
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19.07.2022 20:18 Ответить
Хороший примео. Скупка антибиотиков людьми в аптеках и приминение против вирусного ковида. Вот потому и запрещают без рецептов отпускать.
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19.07.2022 20:45 Ответить
А якщо на передову відправляти ? Чи там вже аптеки побудували і повний достаток ?
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19.07.2022 19:58 Ответить
Може деякі притрушені нарешті перестануть приймати антибіотики при вірусній інфекції ?
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19.07.2022 20:03 Ответить
Виключення буде діяти тільки для тих аптек, що знаходяться в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації

Предлагаете чтобы украинцы за лекарствами ездили на окупированную территорию?
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19.07.2022 20:04 Ответить
там ціни в 2-3 рази вищі і не факт що все там є.
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20.07.2022 07:54 Ответить
После подготовки к войне, защиты Юга, бензина, курса доллара, зеленые решили заняться лекарствами.
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19.07.2022 20:08 Ответить
Не знаю жодної людини яка б просто так по-пріколу жерла регулярно антибіотики, та і навіть якщо такі люди є - це їх проблема.
Але зелені приколісти вирішили прорідити і тили як я розумію, і тут йдуть в хід всі доступні методи.
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19.07.2022 20:11 Ответить
писда заболевшим(
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19.07.2022 20:15 Ответить
******* зе-влада.
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19.07.2022 20:52 Ответить
******** зебилы,и ********* войны мало,так ещё один способ придумали украинцев и истребить.
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19.07.2022 21:35 Ответить
А вот смартфоны. что обещали пенсам выдавать со 2 полугодия на подходе! Во попрет аптекам! Скорее бы дождаться! Кнопочку дедушка нажал, щелк в аптеке. тресь в банке с карточки на кассу, хвать ретарпенчику, а далее по схеме. Укололся как в Америке, и здоров к утру! А столько мучались---но вот сбылось, почти.
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19.07.2022 22:05 Ответить
анал за рецептом? или табу?
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19.07.2022 22:53 Ответить
Є ще такий фактор, щоб меньше було порушень і є свобідна торгівля, чим більше заборон тим швидше росте чорна торгівля. Іншими словами такі заборони це просто ********** людей до корупції в різних факторах, для продавців продажа з під прилавку це додаткові заробітки, для людей - купівля по блату, по знайомству. Хто захоче купити антибіотик без рецепту той все рівно його купить. Це антиборотьба з корупцією.
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20.07.2022 07:52 Ответить
 
 