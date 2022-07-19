Президент Латвии одобрил лишение гражданства за поддержку военной агрессии россиян в Украине
Владельцам паспорта с двойным гражданством, проживающим в Латвии, может грозить лишение латвийского гражданства за поддержку российской агрессии в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент страны Эгилс Левитс сообщил в интервью RTVI.
Господин Левитс назвал проживающих в Латвии россиян и поддерживающих агрессию российской армии в Украину лицами, которые находятся "вне демократического спектра". По словам президента, нейтральная позиция в этой ситуации невозможна. Такие люди, по его словам, могут быть внесены в списки лишения латвийского гражданства.
Ранее латвийский Сейм одобрил поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих военную агрессию одних государств по отношению к другим, а также геноцид и военные преступления.
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И полно прорашинских во власти....
А у Зеленского нет яиц.... Он все время хочет отпетлять....
https://twitter.com/i/status/1549129887897747463