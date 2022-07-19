РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10155 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 788 38
гражданство (1268) Латвия (1279) лишение (23) Левитс (29)

Президент Латвии одобрил лишение гражданства за поддержку военной агрессии россиян в Украине

левітс
Фото: Левітс

Владельцам паспорта с двойным гражданством, проживающим в Латвии, может грозить лишение латвийского гражданства за поддержку российской агрессии в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент страны Эгилс Левитс сообщил в интервью RTVI.

Господин Левитс назвал проживающих в Латвии россиян и поддерживающих агрессию российской армии в Украину лицами, которые находятся "вне демократического спектра". По словам президента, нейтральная позиция в этой ситуации невозможна. Такие люди, по его словам, могут быть внесены в списки лишения латвийского гражданства.

Ранее латвийский Сейм одобрил поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих военную агрессию одних государств по отношению к другим, а также геноцид и военные преступления.

Читайте также: Россия ослаблена, к новой агрессии она будет готовиться два года, - министр обороны Латвии Пабрикс
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+50
Нам би такого президента.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:48
+31
А в Україні рай для колаборантів! Жоден з парламентарів не підняв питання позбавлення громадянства. А для України цепитання виживання та майбутнього
показать весь комментарий
19.07.2022 19:50
+26
а зеля своих колаборантов чтением книг наказывает?
показать весь комментарий
19.07.2022 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам би такого президента.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:48 Ответить
А от электората кто нас спасет?)
показать весь комментарий
19.07.2022 19:53 Ответить
U nasheva prezidenta malo vlasti, on vibiraetca Seimom, a ne vsenarodnix viborax.
показать весь комментарий
19.07.2022 20:01 Ответить
у нас был Президент,однако вы захотели прикола.
показать весь комментарий
19.07.2022 20:41 Ответить
Латвии респект. Друг в беде, настоящий друг.
показать весь комментарий
19.07.2022 21:14 Ответить
Зустрічайте, до новинського, фуксмана і арахамії додаються новоспечена агентура з українським паспортом фрідманє і авель
показать весь комментарий
19.07.2022 22:35 Ответить
а зеля своих колаборантов чтением книг наказывает?
показать весь комментарий
19.07.2022 19:49 Ответить
Чекаємо на такий закон в Україні! Але ************ такий закон не підпише!
показать весь комментарий
19.07.2022 19:49 Ответить
В Украине нет института не граждан...
И полно прорашинских во власти....
А у Зеленского нет яиц.... Он все время хочет отпетлять....
показать весь комментарий
19.07.2022 23:42 Ответить
Латиши-повикидайте всіх ванючіх кацапських свінєй взад в радной свінарнік...
показать весь комментарий
19.07.2022 19:50 Ответить
А нам що з нашими робити?
показать весь комментарий
19.07.2022 19:52 Ответить
Ksozileniju nepoluchaetca😭, ix ostavili chtobi popast ES i NATO...
показать весь комментарий
19.07.2022 20:04 Ответить
Ну так попали. Теперь выкидывайте. Ну а че.
показать весь комментарий
19.07.2022 20:38 Ответить
ce tak nerabotaet. uvi
показать весь комментарий
20.07.2022 09:45 Ответить
ne sovsem tak pomnju v 91-92 nashi trebovali DEokupacii i visilki kak krasnoi armiji tak i zaslanih civilnih okupantov - zapad sgodilsa na visilku armii tolko.....nazivaetsa - zhivite kak hotite. vot i razhlebivaem po sei denj.
показать весь комментарий
20.07.2022 09:44 Ответить
А в Україні рай для колаборантів! Жоден з парламентарів не підняв питання позбавлення громадянства. А для України цепитання виживання та майбутнього
показать весь комментарий
19.07.2022 19:50 Ответить
тому що кожний парламентар в думках розглядає расію як запасний аеродром, при будь-якому розкладі
показать весь комментарий
19.07.2022 19:52 Ответить
Тому,що кожен наш "парламентар" в думках розглядає тільки власне максимальне збагачення і збагачення своїх нащадків.Це ціль їхнього перебування у владі.Прибрати корупційну складову-у парламенті буде гуляти вітер.Невже українці ще не зрозуміли,хто і навіщо лізе до корита і кого вони ходять "вибирати"?
показать весь комментарий
19.07.2022 20:01 Ответить
Та нам для початку хоча б закон про подвійне громадянство прийняти як у Латвії.
показать весь комментарий
19.07.2022 20:11 Ответить
от триндите тут, а Конституцію почитати пробували? так от, якщо почитаєте, то виявиться, що оті гандони яких маєте на увазі протягнули такі статті, що роблять оте все неможливим.
показать весь комментарий
19.07.2022 21:39 Ответить
Интересно. У нас такой законопроект когда не будь в Раде появится?
показать весь комментарий
19.07.2022 19:51 Ответить
Пєтя ж позбавляв міхо
показать весь комментарий
19.07.2022 22:36 Ответить
Взгляд на некоторые любопытные машины, развернутые украинскими силами на передовой - вездеход с установленным пулеметом ПКМ 7.62x54R и бронированная патрульная машина Vector Pinzgauer 718 6x6, 8 из которых были приобретены в частном порядке в Великобритании.

https://twitter.com/i/status/1549129887897747463
показать весь комментарий
19.07.2022 19:51 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2022 19:53 Ответить
Браво латыши, а у нас даже явных предателей в лучше случае могут только ПОЖУРИТЬ!!!!
показать весь комментарий
19.07.2022 19:54 Ответить
Браво!! Это не писюн-пианист с предателями и коллаборантами.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:56 Ответить
Приключения семейки Газмановых

показать весь комментарий
19.07.2022 20:04 Ответить
а еще не мешает им яйца отрезать по шею
показать весь комментарий
19.07.2022 20:14 Ответить
Свинорусы вонючие любят жить за границей и любить ********* и боевую гномиху на ходулях срущую в чемодан, но возвращаться в ********* эта мразь не хочет. Страны Балтии красавцы, гнать погань назад в Помойкостан
показать весь комментарий
19.07.2022 20:25 Ответить
Ix cherz dver vikidivaes parashu, a oni v okno obratno vanjat ljubiteli nacistkoi roZZiji putina *****...
показать весь комментарий
19.07.2022 20:31 Ответить
Молодець пан Левитс нам би тоже теж такий закон треба було прийняти в 1991 році може і Чорновіл був би ще живий !стільки агентури в СБУ що вже лячно там що не сбушник то завербований фсб!як так ви Кулінича прошляпили?????ну як ????Херсон був би зараз з нами а не в окупаціі!!
показать весь комментарий
19.07.2022 20:37 Ответить
Гарний приклад для Української влади.
показать весь комментарий
19.07.2022 20:44 Ответить
Змінюйте законодавство.
показать весь комментарий
19.07.2022 22:00 Ответить
Латиші👍, не то шо наш **********.
показать весь комментарий
19.07.2022 22:15 Ответить
bojus shto eto edinstveny horoshy evo postupok v roli prezidenta
показать весь комментарий
20.07.2022 09:41 Ответить
От красава...може і наші довбограйки..сподобляться..нормальним людям?
показать весь комментарий
19.07.2022 22:17 Ответить
Коли **** в Україні нарешті таке буде???
показать весь комментарий
19.07.2022 22:32 Ответить
справді круте і дуже справедливе рішення
показать весь комментарий
19.07.2022 23:37 Ответить
 
 