Президент Латвии одобрил лишение гражданства за поддержку военной агрессии россиян в Украине

Фото: Левітс

Владельцам паспорта с двойным гражданством, проживающим в Латвии, может грозить лишение латвийского гражданства за поддержку российской агрессии в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент страны Эгилс Левитс сообщил в интервью RTVI.

Господин Левитс назвал проживающих в Латвии россиян и поддерживающих агрессию российской армии в Украину лицами, которые находятся "вне демократического спектра". По словам президента, нейтральная позиция в этой ситуации невозможна. Такие люди, по его словам, могут быть внесены в списки лишения латвийского гражданства.

Ранее латвийский Сейм одобрил поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих военную агрессию одних государств по отношению к другим, а также геноцид и военные преступления.

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