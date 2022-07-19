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Зеленский (19029) Италия (1585) Евросоюз (16684) Драги (48)

Поблагодарил Драги за поддержку Украины на пути в ЕС, - Зеленский провел разговор с премьером Италии

зеленський,драгі

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, поблагодарил его за всестороннюю поддержку и весомый личный вклад премьер-министра в предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Поблагодарил за всестороннюю поддержку и солидарность итальянского народа. Также отметил весомый личный вклад премьер-министра в предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС", - написал он.

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Цікаво як США дивиться на ці "напёрстки"? Клименка затвердили вененедікутуву зняли щоб Клименка остаточно не призначити на посаду
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19.07.2022 20:06 Ответить
Це ж клоунада і ми вже до цих дешевих мансів звикли , поки що ,
бо всі адекватні люди розуміють , що без Генерального прокурора ,
Клименко не буде призначений остаточно на посаду !

А потім суди і інша тягамотина і так все затягнеться на місяці 😠
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19.07.2022 20:26 Ответить
Навіть Драгі вже збагнув куди йдуть Зеля їз Єрмаком.
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19.07.2022 20:31 Ответить
 
 