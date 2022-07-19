Поблагодарил Драги за поддержку Украины на пути в ЕС, - Зеленский провел разговор с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, поблагодарил его за всестороннюю поддержку и весомый личный вклад премьер-министра в предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Поблагодарил за всестороннюю поддержку и солидарность итальянского народа. Также отметил весомый личный вклад премьер-министра в предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС", - написал он.

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