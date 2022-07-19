Для эффективного сдерживания врага Украине нужно 50 систем HIMARS, для контрнаступления - по меньшей мере 100, - Резников
Украине нужно 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага, а для эффективного контрнаступления – по крайней мере 100 таких систем.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эти системы позволили нам уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов, когда мы начали использовать только 8 систем HIMARS. Насколько, я знаю, у нас их будет больше. Это значительно замедлило российское наступление и резко уменьшило интенсивность их артиллерийских обстрелов. Так что это того стоит. Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо по крайней мере 50 таких систем, учитывая то, что наш фронт - почти 2500 км, это расстояние между Барселоной и Варшавой", - сказал Резников.
По его мнению, для эффективного контрнаступления Украине понадобится не менее 100 таких систем, "которые смогут изменить правила игры на поле боя".
Министр добавил, что Украине требуются ракетные системы дальностью более 100-150 км.
"Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки", - отметил Резников.
Пожалуйста, подождите...
а от у європейських країн і Ізраїлю - по 10-20 штук на країну.
Есть его гусеничный сородич - MLRS M270, в количестве 30 штук.
Это если говорим об американских системах.
А кроме этого некоторые свои разработки, не очень новые, но надежные и проверенные в бою.
один химарс один пуск в сутки делать не будет,не рационально. хотябы 5.
5 млн.долларов на одну установку в день и 0,5 млрд. на 100 установок.
месяц 15 млрд.
он ********.
і я от тепер не знаю, у зв'язку із створенням ТСК - а ну ж як справді інформація потрапить до ворога..? (((
Аж раптом, министр (!) оборони с прайсом на увесь свит....Це туписть чи бравада ... __
Надати їх запропонували саме США і Україна два тижні розглядала питання чи потрібні вони взагалі!!!
Зелени виродки, фактично саботували цей процес!
І це їх стратегія: вимагають від штатів зброю, яку американці точно не дадуть, зате ігнорують пропозиції, що можна отримати вже зараз!
Це може робити рєзніков, кулєба, шмигаль, зеленський.
А де ви, суки, 3 роки були?!
Мясо маринували на шашлики замість зброю робити!
людською мовою: контрнаступу не буде
як тут все правильно сказано
вони і не собирались звільнять наші землі
а придумують різні відмазки
то хаймерсів мало то ракети не ті то погода не така бо сильно жарко
короче імпотенти
ви вспомніть як дві неділі назад була розповідь про 500 убитих нащих
воїнів кожного дня
і такі люди керують військом
РЄЗНІКОВ, А ЧОМУ НЕ 300 ОДРАЗУ ? 🤣
Вояка з тебе як з пластиліна куля - 10 Himers вистачить щоб громити кацапів по всій Україні.
Рєзніков міркує як і кацапи - чим більше тим краще, задавити кількістю, завалити трупами,
десь так.
8 систем - 30 штабов
100 систем - 375 штабов.
где-то я уже такое слышал, правда про штабы ИГИЛ...
100 шт не дадуть