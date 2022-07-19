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оружие (10028) Резников (1168) РСЗО (184) HIMARS (279)

Для эффективного сдерживания врага Украине нужно 50 систем HIMARS, для контрнаступления - по меньшей мере 100, - Резников

himars,рсзв

Украине нужно 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага, а для эффективного контрнаступления – по крайней мере 100 таких систем.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти системы позволили нам уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов, когда мы начали использовать только 8 систем HIMARS. Насколько, я знаю, у нас их будет больше. Это значительно замедлило российское наступление и резко уменьшило интенсивность их артиллерийских обстрелов. Так что это того стоит. Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо по крайней мере 50 таких систем, учитывая то, что наш фронт - почти 2500 км, это расстояние между Барселоной и Варшавой", - сказал Резников.

По его мнению, для эффективного контрнаступления Украине понадобится не менее 100 таких систем, "которые смогут изменить правила игры на поле боя".

Читайте также: Первые РСЗО M270 прибыли в Украину, - Резников

Министр добавил, что Украине требуются ракетные системы дальностью более 100-150 км.

"Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки", - отметил Резников.
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Топ комментарии
+58
Купіть. Бубочка, Коломойша, інша шобла... Скиньтесь і купіть. На 10000 хватить.
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19.07.2022 20:09
+42
пытается сказать что контрнаступления не будет
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19.07.2022 20:14
+39
і ще й на снаряди 300-км-дальності залишиться
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19.07.2022 20:10
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Купіть. Бубочка, Коломойша, інша шобла... Скиньтесь і купіть. На 10000 хватить.
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19.07.2022 20:09 Ответить
і ще й на снаряди 300-км-дальності залишиться
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19.07.2022 20:10 Ответить
Ээ.. Стiльки й в ЗША нема.
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19.07.2022 20:10 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 363 M142 HIMARS в сухопутных войсках и 47 единиц в морской пехоте, по состоянию на 2022 год
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19.07.2022 20:11 Ответить
Это в расположении частей. Снимать их оттуда никто не будет, нас интересует резерв.
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19.07.2022 21:03 Ответить
по-моєму, у них більше 2000 цих штук.
а от у європейських країн і Ізраїлю - по 10-20 штук на країну.
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19.07.2022 20:12 Ответить
Всего выпущено 540 штук. Минус страны НАТО. И с расположения в частях их снимать никто не будет, только резервные.
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19.07.2022 20:58 Ответить
Колесных Хаймарсов у Израиля нет.
Есть его гусеничный сородич - MLRS M270, в количестве 30 штук.
Это если говорим об американских системах.
А кроме этого некоторые свои разработки, не очень новые, но надежные и проверенные в бою.
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19.07.2022 21:07 Ответить
С MLRS не путаете?
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19.07.2022 22:55 Ответить
Не дадуть... Теорія рівномірного й стійкого горіння не буде порушена...
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19.07.2022 20:11 Ответить
Проблема не в пускових, а в ракетах. На 100 пускових ніхто через океан не навозить ракет.
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19.07.2022 20:12 Ответить
В чем конкретно вы видите проблему в перевозке? У США отсутствуют транспортные ВВС?
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19.07.2022 21:01 Ответить
стоимость. стоимость пуска одной ракеты - 150 тысяч долларов. Каждый выстрел - это 6 ракет. Итак, цена одного пуска HIMARS - около 1 миллиона долларов.
один химарс один пуск в сутки делать не будет,не рационально. хотябы 5.
5 млн.долларов на одну установку в день и 0,5 млрд. на 100 установок.
месяц 15 млрд.
он ********.
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19.07.2022 22:31 Ответить
дадуть. проте не все зразу.
і я от тепер не знаю, у зв'язку із створенням ТСК - а ну ж як справді інформація потрапить до ворога..? (((
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19.07.2022 20:13 Ответить
Нахиба тебе столько Химарсов? Ты что по танкам и окопам ими хочешь стрелять? И кто даст столько ракет к этим установкам каждая которая стоит как мерседес.
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19.07.2022 20:13 Ответить
пытается сказать что контрнаступления не будет
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19.07.2022 20:14 Ответить
Їм не вигідно і не хочеться позбавляти рашистів зданих територій України
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19.07.2022 20:53 Ответить
Асфальту скільки потрібно зоб піти у наступ?
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19.07.2022 20:14 Ответить
__у Бутусова була звичка "давати"в эфир- цифри,информацию,призвища,локацию. Зараз трохи зрозумив помилку.
Аж раптом, министр (!) оборони с прайсом на увесь свит....Це туписть чи бравада ... __
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19.07.2022 20:14 Ответить
Спартц сказала, якщо хочете отримувати не сотні, а одиниці озброєнь, то тримайте Дєрмакодемона на посаді і далі.
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19.07.2022 20:15 Ответить
а якщо взагалі припинять?
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19.07.2022 20:31 Ответить
Не припинять, вони ж народу України допомагають, а не ********, татароорді, дєрмадемонам... Просто будуть стимулювати мозкову діяльність у народу, щоб він стимулював президента Зеленського, щоб він зрозумів, що Єрмак йому не пара і зробив йому жест доброй воли. Пішов його з посади.
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20.07.2022 10:05 Ответить
ГРІМГРІМ
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19.07.2022 20:17 Ответить
ГРІМ-2 де сотні цих машин ? В асфальт закатали зелені курви...
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19.07.2022 20:19 Ответить
А они были что их закатали?
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19.07.2022 20:26 Ответить
Були гроші на оборонку, які у 2019 році зелена підарва пустила на велике крадівництво, щоб зробити шляхи для вторгнення руcні
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19.07.2022 21:08 Ответить
Це ж треба бути такою наївною людиною,щоб думати,що корупції в нас вже нема і от якби не асфальт...Якби не асфальт,вигадали щось інше.Наприклад ще один лідокол.Чи гіперлуп Омеляна.Проста на асфальті легше списати.Всепоглинаюча корупція нікуди не поділась.І навіть при війні не стає меньше.О це й є наш внутришній ворог на всіх закладах.Від простого митника да державного закупівника.Клята жадібність,понад усе
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19.07.2022 23:29 Ответить
Дальность 500 км. Ген. конструктор заявлял, что может и до тысячи разогнать. Така, *****, українська влада - усе поасфальтувала.
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19.07.2022 22:09 Ответить
Дуже цікава інформація про те, що Україна навіть не збиралася простити в США системи HIMARS.
Надати їх запропонували саме США і Україна два тижні розглядала питання чи потрібні вони взагалі!!!
Зелени виродки, фактично саботували цей процес!
І це їх стратегія: вимагають від штатів зброю, яку американці точно не дадуть, зате ігнорують пропозиції, що можна отримати вже зараз!
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19.07.2022 20:18 Ответить
Наскільки я пам' ятаю Хімарси і Млрси Залужний просив особисто у американського колеги кілька місяців назад
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19.07.2022 20:36 Ответить
Залужний може просити, але він не може це робити офіційно: він не міністр, він начальник ГШ.
Це може робити рєзніков, кулєба, шмигаль, зеленський.
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19.07.2022 20:44 Ответить
ніби Шаптала начальник ГШ. Залужний -головнокомандувач. Хоча переконаний шо американці більше прислухаються до Залужного ніж до всяких Шмигалів і рєзнікових. Ну а офіційні у нас на жаль рєзнікови із шмигалями
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19.07.2022 21:00 Ответить
хорош бухать. или тебе список с Марса прислали? на этих четырёх ********* ВСУ с марта ложит
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19.07.2022 23:10 Ответить
Поки 5 колона сидить на Банковій то перемога ще як міраж....
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19.07.2022 20:21 Ответить
людською мовою: контрнаступу не буде
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19.07.2022 20:22 Ответить
Ні небуде бо зеленим прийдеться тоді повертати гроши отримані в оман
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19.07.2022 20:42 Ответить
а что не миллион? на вооружении у США всего 364 шт. это видно сказано в оправдание что в этом году никакого контрнаступления не планируется.
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19.07.2022 20:27 Ответить
Он походу не в курсе что одна ракета стоит 900 000 долларов ... тем более что это не грады, ракеты которых летят куда-то в ту степь
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19.07.2022 20:28 Ответить
не ракета, а пуск из 6 ракет
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19.07.2022 20:35 Ответить
кстати, по сравнению с Javelin-не так и дорого...
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19.07.2022 20:49 Ответить
Javelin 27тис дол
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19.07.2022 20:58 Ответить
а снарядов должны идти караваны...
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19.07.2022 20:32 Ответить
"Для ефективного стримування ворога Україні потрібно 50 систем HIMARS, для контрнаступу - щонайменше 100..."-- іншими словами контрнаступу скоро чекати не слід..........................................
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19.07.2022 20:35 Ответить
І стримування теж.
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19.07.2022 20:48 Ответить
Зебилы, и где вы были со своими 100 амеркатюш во время великого крадiвництва, чмошники?
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19.07.2022 20:37 Ответить
Я об этом писал тоже. Через год может и получим 100. Но может и нет. Вот и думайте когда закончится война.
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19.07.2022 20:38 Ответить
Ну ось вам головна відмазка чому ніяких контрнаступів та звільнення небуде грошики отримані в омані ********** тишу
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19.07.2022 20:40 Ответить
Realno staraja versija MLRS M270 podasla jesli ix polucit kakix 100 stuk.Chorvatija takjije polucila pocti za spasibo.Etix u amerikansev mnogo jesli paprosit dali bi bez problem.Nesporiu Himars jest boleje modernaja,universalnaja.HImars udobno transportirovat,no ix ne tak mnogo imejet i sami stati.M270 efekt todze jesli streliatM30/ M31 raketami.M270 byla bi efektyvna podavit vraga iz bezopasnogo s rostojanija daleko ot fronta,podavit i imeno gde idut boji
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19.07.2022 20:43 Ответить
не слухайте цього зеленого меністра. у нього нема кваліфікації з цих питаннь.
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19.07.2022 20:44 Ответить
До 24.02 казав що всього достатньо. ******.
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19.07.2022 20:46 Ответить
Та их плюс ещё десятка два будет с головой. Ракеты бы кто поставлял.
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19.07.2022 20:47 Ответить
Ти в серпні в контрнаступ збирався
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19.07.2022 20:48 Ответить
военные эксперты оценивают потребность в Химерах на такой участок фронта около 150-180 штук, думаю, надо молиться и на 50....
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19.07.2022 20:51 Ответить
Силка є ? Зараз і 10 ти вистачить з головою.
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19.07.2022 23:06 Ответить
Коротше, зелені зливають все по-повній
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19.07.2022 21:11 Ответить
Те кто что - то не понимают - просто клоуны ... Когда США воевала с Японией- узнайте сколько они делали авианосцев и боевых кораблей В МЕСЯЦ ... США при желании за пару месяцев сделают ракет на годы их непрерывного запуска , если захотят конечно ....
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19.07.2022 21:24 Ответить
Это так. Но эти пару месяцев еще продержатся надо
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19.07.2022 21:32 Ответить
Авианосцев в месяц??? Нисколько не делали. Авианосец нельзя сделать за месяц.
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19.07.2022 22:30 Ответить
Этих установок без учета в США всего 108 штук . Оно бы хоть в "Букварь" глянуло, перед тем как губы раскатывать.
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19.07.2022 21:31 Ответить
Він скурив буквар у молодщій школі.
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19.07.2022 23:04 Ответить
Все вам, *****, всього мало!
А де ви, суки, 3 роки були?!
Мясо маринували на шашлики замість зброю робити!
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19.07.2022 21:46 Ответить
В США Є понад 830 M-270 і понад 430 HIMARS.Десь до 100 одиниць,нам спокійно можуть передати,найголовніше це ще ракети до них.
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19.07.2022 21:50 Ответить
Їх на озброєнні США знаходиться 417 штук.
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19.07.2022 21:59 Ответить
Довго думають
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19.07.2022 22:01 Ответить
Дедушка опять открыл свой поганый рот. Никто нам 100 не даст, это нереально. Оно стонет о том, что невозможно контрнаступать, так сам Зелебобик стонал при сдаче Мариуполя и Луганской области. Следующим этапом оно будет бубнеть о прекращении огня.
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19.07.2022 22:03 Ответить
Вот такие плюшки нам поставила Германия и Нидерланды - https://www.youtube.com/watch?v=j4rGOUlNJ9k https://www.youtube.com/watch?v=j4rGOUlNJ9k

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19.07.2022 22:12 Ответить
Я думаю 50 при достаточном количестве боеприпасов хватит до Мацквы дойти.
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19.07.2022 22:27 Ответить
20 ти з головою.
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19.07.2022 23:03 Ответить


людською мовою: контрнаступу не буде

як тут все правильно сказано
вони і не собирались звільнять наші землі
а придумують різні відмазки
то хаймерсів мало то ракети не ті то погода не така бо сильно жарко
короче імпотенти
ви вспомніть як дві неділі назад була розповідь про 500 убитих нащих
воїнів кожного дня
і такі люди керують військом
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19.07.2022 22:27 Ответить
Для ефективного стримування ворога Україні потрібно 50 систем HIMARS, для контрнаступу - щонайменше 100, - Резніков Джерело:
РЄЗНІКОВ, А ЧОМУ НЕ 300 ОДРАЗУ ? 🤣
Вояка з тебе як з пластиліна куля - 10 Himers вистачить щоб громити кацапів по всій Україні.

Рєзніков міркує як і кацапи - чим більше тим краще, задавити кількістю, завалити трупами,
десь так.
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19.07.2022 23:02 Ответить
война в представлении резникова:
8 систем - 30 штабов
100 систем - 375 штабов.

где-то я уже такое слышал, правда про штабы ИГИЛ...
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19.07.2022 23:20 Ответить
може краще більше ракет до хімарсів,
100 шт не дадуть
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19.07.2022 23:32 Ответить
Зараз у штатах підготовлено для потреб України вісімсот підприємств із випуску зброї.
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20.07.2022 00:37 Ответить
Нафига нам столько Хаймерсов? F-16, F-15 - вот что нам больше всего нужно. Их много на Западе, а самое ценное не только самолеты, а прибамбасы, которые под них имеются - ракеты воздух-земля, воздух-воздух, высокоточные бомбы, радары.
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20.07.2022 00:51 Ответить
 
 