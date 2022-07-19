Для эффективного сдерживания врага Украине нужно 50 систем HIMARS, для контрнаступления - по меньшей мере 100, - Резников

Украине нужно 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага, а для эффективного контрнаступления – по крайней мере 100 таких систем.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти системы позволили нам уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов, когда мы начали использовать только 8 систем HIMARS. Насколько, я знаю, у нас их будет больше. Это значительно замедлило российское наступление и резко уменьшило интенсивность их артиллерийских обстрелов. Так что это того стоит. Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо по крайней мере 50 таких систем, учитывая то, что наш фронт - почти 2500 км, это расстояние между Барселоной и Варшавой", - сказал Резников.

По его мнению, для эффективного контрнаступления Украине понадобится не менее 100 таких систем, "которые смогут изменить правила игры на поле боя".

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Министр добавил, что Украине требуются ракетные системы дальностью более 100-150 км.

"Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки", - отметил Резников.