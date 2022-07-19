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СБУ и другие правоохранительные органы ожидают кадровые изменения: много резидентов спецслужб РФ, - Арахамия

арахамія

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внутри Службы безопасности Украины укрепились многие резиденты российских спецслужб, продолжаются проверки.

Кадровые изменения ждут и другие правоохранительные органы, сообщил парламентарий в эфире информационного телемарафона "UAразом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что в первую очередь нужно готовиться многим сотрудникам СБУ, потому что там действительно те 28 человек, которых уволили, или сколько их было, это только начало. Там будет много чисток, потому что на самом деле за эти все годы многие резиденты российских спецслужб скрыто каким-то образом укрепились в стенах СБУ, и сейчас очень эффективно работает Департамент внутренней безопасности и Департамент контрразведки, они занимаются этим очень активно, они получили доступ к тем материалам, к которым раньше не было доступа, и, думаю, еще предстоит много кадровых изменений в СБУ", - сказал Арахамия.

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По его словам, и в других правоохранительных органах будут кадровые изменения.

"Не буду говорить о первых лицах, но точно там будут изменения внутри", - добавил парламентарий.
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Топ комментарии
+79
Арахамія- а ти сам хто
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19.07.2022 20:11
+51
іноді виникає думка - може це все якийсь дибільний сон після зайвих 100 грамм, а ніт - ***** зелена реальність.
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19.07.2022 20:13
+47
ОПу почисть , мурло . ! Там взагалі - резидент на резидентові сидить ! .
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19.07.2022 20:13
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Отож, всіх резидентів перевірити на наявність мавпячої віспи
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20.07.2022 09:18 Ответить
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