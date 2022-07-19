Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю, - Резников
Вооруженные силы Украины освободили более 1 тыс городов и сел, нужно освободить от РФ еще более 2500 населенных пунктов.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы уже освободили более 1 тыс городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2 тыс 500 маленьких сел и городов. Россию определенно можно победить. Украина уже показала, как это может быть сделано, и теперь все зависит от меры, до которой свободный мир готов поддерживать нас. Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", - сказал Резников.
Министр подчеркнул, что РФ будет открыта для серьезного разговора с Украиной только после того, как ей будет нанесено поражение.
Пожалуйста, подождите...
Тепер можеш на пару з членограєм відео знімати і розповідати скільки і чого потрібно!
Якщо міністр оборони починає з слова "Якщо ми отримаємою...." на шостому місяці війни... то він повний дибіл
Дебілізм, одним словом.
Стоимость самолёта F-16 от 43 до 55 млн. долларов, стоимость танка Abrams 5-6 млн.долларов. Или для победы нужно только больше гаубиц и снарядов?
а вообще, его место за решеткой, потому как по вине этого ублюдка гибель десятков тысяч украинцев
и эта падла должна отвечать перед трибуналом, по законам военного времени, а не раздавать интервью
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Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал не реагировать на провокации Российской Федерации, которая не сможет втянуть соседнее государство в полномасштабный военный конфликт.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уверен в том, что не следует предпринимать активных действий в ответ на стягивание Россией войск на границе. Он уверен в том, что полномасштабного конфликта с РФ можно избежать
Згоден на "нові бучі"? "Безсмертні"?
А що таке "вчасно" цей баран жидовсько-кацапський не хоче пояснити ну там післязавтра чи через два місяці чи протягом року.