Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю, - Резников

Вооруженные силы Украины освободили более 1 тыс городов и сел, нужно освободить от РФ еще более 2500 населенных пунктов.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже освободили более 1 тыс городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2 тыс 500 маленьких сел и городов. Россию определенно можно победить. Украина уже показала, как это может быть сделано, и теперь все зависит от меры, до которой свободный мир готов поддерживать нас. Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что РФ будет открыта для серьезного разговора с Украиной только после того, как ей будет нанесено поражение.

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