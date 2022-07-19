РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10573 посетителя онлайн
Новости
12 171 108
Баканов Иван (301) Венедиктова (726) Ермак Андрей (1240) Малюк Василий (72) Симоненко Алексей (22) Татаров Олег (366)

Назначение новых и.о. главы СБУ и генпрокурора не усиливает ни меня, ни моего заместителя Татарова, - Ермак

андрій,єрмак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не считает, что назначение исполняющих обязанности главы Службы безопасности Украины и генерального прокурора усиливает позиции его или его заместителя Олега Татарова.

"Что касается усиления, эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе президента. Что касается влияния Татарова: он мне эти кандидатуры не предлагал, а я, соответственно, не предлагал президенту", - сказал он в интервью изданию "НВ", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о причинах назначения и. генпрокурора заместителя – Симоненко, а не первого заместителя – Говды, Ермак ответил, что "по закону о правовом режиме военного положения президент сам определяет, кого назначать. Это не обязательно возлагается на первого заместителя".

"Я сказал с самого начала, что главной целью было обеспечить абсолютно прозрачное расследование всех этих фактов в отношении коллаборантов, возможных предателей и т.д. Думаю, что именно это вызвало назначение в одном случае первого заместителя, в противном случае – просто заместителя. Это соответствует действующему законодательству и принятому закону", - отметил он.

Читайте также: Ермак предлагает создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+97
Почему этот гандон Ермак ещё не в тюрьме???
показать весь комментарий
19.07.2022 20:34
+70
Почему это кацапское гавно еще не в СИЗО на пару с Татаровым
показать весь комментарий
19.07.2022 20:41
+68
Може у штатів урветься терпець і тебе паскуду застрелять як скаженого пса, разом з подоляком і татаровим!
Це був би чудовий день для України!
Гори у пеклі ****!
показать весь комментарий
19.07.2022 20:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
За давнім козацьким звичаєм такі зрадники як єрмак з татаровим вже мають давно сидіти на палі.
Але ж у нас як і у всі часи, козаків 15-20%, а свинопаси (яких завжди більшість) як раз під звук московських монет обрали аналог Івашки Брюховецького на "чорній раді" (тобто на ЗЕленій, в даному випадку)...
показать весь комментарий
20.07.2022 00:36 Ответить
Саме воно від корита не відчепіться, треба допомогти!
показать весь комментарий
20.07.2022 00:56 Ответить
Прийде час і допоможемо 😡
показать весь комментарий
20.07.2022 01:08 Ответить
Єрмаче , якби ти мав честь і совість , то давним давно пішов би з цієі посади , разом із Татаровим !
показать весь комментарий
20.07.2022 01:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
показать весь комментарий
20.07.2022 01:17 Ответить
Ти підарас!Ти гнида!Ти дєрьмак! Щоб ти здох,щоб ти застрелив татарова,а він тебе!
показать весь комментарий
20.07.2022 03:51 Ответить
Чума на твой дом и на твой род! Будь проклят ты до седьмого колена! Аминь.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:21 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 17:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 