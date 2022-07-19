Назначение новых и.о. главы СБУ и генпрокурора не усиливает ни меня, ни моего заместителя Татарова, - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не считает, что назначение исполняющих обязанности главы Службы безопасности Украины и генерального прокурора усиливает позиции его или его заместителя Олега Татарова.

"Что касается усиления, эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе президента. Что касается влияния Татарова: он мне эти кандидатуры не предлагал, а я, соответственно, не предлагал президенту", - сказал он в интервью изданию "НВ", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о причинах назначения и. генпрокурора заместителя – Симоненко, а не первого заместителя – Говды, Ермак ответил, что "по закону о правовом режиме военного положения президент сам определяет, кого назначать. Это не обязательно возлагается на первого заместителя".

"Я сказал с самого начала, что главной целью было обеспечить абсолютно прозрачное расследование всех этих фактов в отношении коллаборантов, возможных предателей и т.д. Думаю, что именно это вызвало назначение в одном случае первого заместителя, в противном случае – просто заместителя. Это соответствует действующему законодательству и принятому закону", - отметил он.

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