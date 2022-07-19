Режим прекращения огня с РФ может быть только в случае понятной архитектуры безопасности для Украины, - Резников
Режим прекращения огня с Россией может быть, если только будет понятна архитектура безопасности для Украины.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я уверен, что Москва будет использовать идею прекращения огня только для освежения своих вооруженных сил и продолжения их продвижения по нашей стране. Режим прекращения огня может быть использован только, если будет понятная архитектура безопасности для Украины, и мы будем сидеть за одним столом с нашими партнерами на нашей стороне", - сказал Резников.
Чиновник подчеркнул, что украинцы не согласятся платить территорией за режим прекращения огня.
"Я уверен, что народ Украины не согласится платить нашей территорией за режим прекращения огня, потому что у нас был так называемый режим прекращения огня два года, один год назад в зоне специальной операции, но это не сработало. Некоторые партнеры хотят сказать нам, что эскалации надо избежать, но я уверен, что это не сработает, и мы не будем платить эту цену, чтобы "сохранить лицо Кремля", - отметил Резников.
Пожалуйста, подождите...
а будеш пєтлять, рєзніков, підеш за кораблем.....
Миністр обороны Резніков відповідає в офіційному документі : "у нас в Україні є поправка 19/19 до закону військового бюджету, який дозволяє не зважаючи на військові дії - НАДЛИШКИ ЗБРОЇ ПРОДАВАТИ за кордон через національну військову компанію "техинпекс" та інші !? (Список "НАДЛИШКІВ" ЗАЙНЯВ 970 СТОРІНОК! І це тоді , коли ворог зтягував війська до кордону з Україною!)"
Юрий Швец -- официальный канал https://youtu.be/m2boPddbmRE https://youtu.be/m2boPddbmRE
вони хочуть знищити нас під корінь, під нуль, їбанат, яка архітектура безпеки
Навіть Макіавеллі не додумався б до такого!
Тепер до справи!
Витратив 50 хвилин і переглянув з подачі дружини відео Ю.Швеця під заголовком "Министр Резников кроты и дерибан". На що вже я вважаю себе підготовленим до будь-яких мерзенних діянь ЗЕлупленого кодляка-кагалу, але після перегляду швецевого відео мені на який час аж моторошно стало. Здавалось би нічого такого, на що здатні мерзотники, які захопили з подачі дебільного населення всю владу в країні, Швец і не повідомив, але висновок я для себе зробив.
https://www.youtube.com/watch?v=XoMMDw07L20
Журналісти, не будьте журналюгами, пишіть правильно!
готовят быдлоэлекторат 73% -ный к перемирию....
мрази
Закінчити перемир'я і почати відвойовувати свою територію Україна вже не зможе, тому, що під воплі кремля той же Захід вже буде тиснути на нас
Інше - то договорняк!!!
Зрозуміла архітектура безпеки України лише одна - слуги кало-мойського наху* за грати з конфіскацією майна, перемога у війні, Україна в НАТО.
Что именно уже сейчас понятно...
Тотальная зачистка Прокуратуры и СБУ..на очереди МВД...
Ze готовят на вторую каденцию...а это значит..все накроется медным ь
Тазом...
Ми 200 000 тис людей поховали, а може й більше, а ви гниди вже домовилися з ******, зливаєте весь південь та схід ?
Повне звільнення України, ніяких мирових, взагалі вам ЗСУ цієї зради не пробачить, а ми підтримаємо воїнів
Резников попал под колпак...Мюллера