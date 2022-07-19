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Новости Война
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Резников (1168) переговоры с Россией (725)

Режим прекращения огня с РФ может быть только в случае понятной архитектуры безопасности для Украины, - Резников

резніков

Режим прекращения огня с Россией может быть, если только будет понятна архитектура безопасности для Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что Москва будет использовать идею прекращения огня только для освежения своих вооруженных сил и продолжения их продвижения по нашей стране. Режим прекращения огня может быть использован только, если будет понятная архитектура безопасности для Украины, и мы будем сидеть за одним столом с нашими партнерами на нашей стороне", - сказал Резников.

Чиновник подчеркнул, что украинцы не согласятся платить территорией за режим прекращения огня.

"Я уверен, что народ Украины не согласится платить нашей территорией за режим прекращения огня, потому что у нас был так называемый режим прекращения огня два года, один год назад в зоне специальной операции, но это не сработало. Некоторые партнеры хотят сказать нам, что эскалации надо избежать, но я уверен, что это не сработает, и мы не будем платить эту цену, чтобы "сохранить лицо Кремля", - отметил Резников.

Читайте также: Мы с Зеленским не учим Залужного воевать, - Резников
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Топ комментарии
+35
тупорилий лисий виродок *небачужодноїбтгдлянаступу 23 лютого*... ДЕБІЛ!

вони хочуть знищити нас під корінь, під нуль, їбанат, яка архітектура безпеки
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19.07.2022 20:56
+29
"Режим припинення вогню з РФ може бути лише у разі...."-- звільнення всієї країни від орків.
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19.07.2022 20:55
+17
Тобто, гаспадін Дермак вже не ставить питання про виведення військ з території Україні? знову повертаємось на початок березня та розмови про якісь міфічні гарантії! Які можуть бати гарантії , коли ти у війні з московією.
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19.07.2022 20:59
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Звиздіти ротом цей байстрюк проститутки Юстицьки вміє, а от організувати роботу міністерства хер.
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19.07.2022 20:54 Ответить
нас задовільнить лише одна архітектура - живописні руїни кремля

а будеш пєтлять, рєзніков, підеш за кораблем.....
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19.07.2022 21:12 Ответить
"" .. архитектура безопасности ... "" - Резников , не засерай мозги своими ДЕБИЛЬНЫМИ ПРИМОЧКАМИ !!! Блин , КТО у нас министры !!! Охренеть можно .....
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20.07.2022 02:22 Ответить
"На питання від інспекції США до міністра оборони України Резнікова: "ми вам в розпорядження міністерстві оборони з 2021 по березень 2022 включно надали десятки тисяч джавелінів, стінгерів , а ви нам повідомляєте що до фронту було поставлено лише декілька тисяч ! Де інші ?
Миністр обороны Резніков відповідає в офіційному документі : "у нас в Україні є поправка 19/19 до закону військового бюджету, який дозволяє не зважаючи на військові дії - НАДЛИШКИ ЗБРОЇ ПРОДАВАТИ за кордон через національну військову компанію "техинпекс" та інші !? (Список "НАДЛИШКІВ" ЗАЙНЯВ 970 СТОРІНОК! І це тоді , коли ворог зтягував війська до кордону з Україною!)"
Юрий Швец -- официальный канал https://youtu.be/m2boPddbmRE https://youtu.be/m2boPddbmRE

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20.07.2022 00:57 Ответить
Вообще не о чем говорить... Скажите ДЕБИЛУ что у нас ВОЙНА !!! КАкие переговоры какое прекращение огня может быть
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20.07.2022 06:37 Ответить
"Режим припинення вогню з РФ може бути лише у разі...."-- звільнення всієї країни від орків.
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19.07.2022 20:55 Ответить
тупорилий лисий виродок *небачужодноїбтгдлянаступу 23 лютого*... ДЕБІЛ!

вони хочуть знищити нас під корінь, під нуль, їбанат, яка архітектура безпеки
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19.07.2022 20:56 Ответить
Что вы хотите от персонажа, который лоббировал подачу воды в Крым? Это его работа, он за нее деньги в ФСБ получает.
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19.07.2022 21:13 Ответить
Я впевнений, що Москва використовуватиме ідею припинення вогню тільки для освіження своїх збройних сил і продовження їх просування по нашій країні Джерело: Да ти геній чувак!
Навіть Макіавеллі не додумався б до такого!
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19.07.2022 20:56 Ответить
Друзі знають про моє негативне і навіть вороже ставлення до "ідеології" всівониоднаковості. Тому попереджаю, що всі вкиди типу "бувших КГБешників не буває" будуть мною заспамлені. Я вважаю, що бувають і Юрій Швець один з таких.

Тепер до справи!

Витратив 50 хвилин і переглянув з подачі дружини відео Ю.Швеця під заголовком "Министр Резников кроты и дерибан". На що вже я вважаю себе підготовленим до будь-яких мерзенних діянь ЗЕлупленого кодляка-кагалу, але після перегляду швецевого відео мені на який час аж моторошно стало. Здавалось би нічого такого, на що здатні мерзотники, які захопили з подачі дебільного населення всю владу в країні, Швец і не повідомив, але висновок я для себе зробив.
https://www.youtube.com/watch?v=XoMMDw07L20
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19.07.2022 20:58 Ответить
жму руку...
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19.07.2022 22:15 Ответить
Яку руку, Женя? ты зеленого прутня цмокчеш!
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19.07.2022 22:47 Ответить
Тобто, гаспадін Дермак вже не ставить питання про виведення військ з території Україні? знову повертаємось на початок березня та розмови про якісь міфічні гарантії! Які можуть бати гарантії , коли ти у війні з московією.
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19.07.2022 20:59 Ответить
Немає такої країни - Росії. Є Російська Федерація. А найбільш правильно, по суті - московія.
Журналісти, не будьте журналюгами, пишіть правильно!
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19.07.2022 21:00 Ответить
какая разница что росия что кацапия - один хрен самая ублюдочная страна
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19.07.2022 21:31 Ответить
Большая ваша ошибка это то что вы не цените людей(((( большой вам позор!!!!
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19.07.2022 21:02 Ответить
І чому ж ви, козломорді, не ціните людей? А, так ви ж свинособаки
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19.07.2022 21:07 Ответить
...
готовят быдлоэлекторат 73% -ный к перемирию....
мрази
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19.07.2022 21:10 Ответить
Вот питар как загнул, похоже что уже с ху*лом добазарились!!!!
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19.07.2022 21:12 Ответить
Якщо ви хочете перемир'я то знімайте військовий стан.Щоб ви були ближче до народу бо сховались і уявили себе тими хто вирішує долю України.
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19.07.2022 21:14 Ответить
Про що це він каже? Яка така архітектура ?
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19.07.2022 21:15 Ответить
Оманская архитектура. Давно оговоренная. Сухопутный коридор в Крым и водичка.
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19.07.2022 21:19 Ответить
Перемиря - це крок до поразки Укриснути на насаїни у війні. Ерефія підремонтує техніку, набудує укріплень на захоплених територіях, набере нового м'яса - і тоді їх вибити з нашої території буде надзвичайно важко.
Закінчити перемир'я і почати відвойовувати свою територію Україна вже не зможе, тому, що під воплі кремля той же Захід вже буде тиснути на нас
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19.07.2022 21:20 Ответить
Земрази,вам уже никто не даст повторить 24 .
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19.07.2022 21:22 Ответить
Когда их перестают пинать с запада эти овцы только и думают как бы быстрее оформить капитуляцию и заняться битумом ... я даже не знаю, любой нормальный человек, который последит за интервью этих деятелей хотя бы пару недель, просто удивиться их словесному петлянию ...
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19.07.2022 21:29 Ответить
Все більше схиляюсь до думки, що гебіст Швець був таки правий стосовно цього суб*єкта і кротів взагалі.
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19.07.2022 21:40 Ответить
Режим припинення вогню можливий лише при одній умові - повній капітуляції росії!
Інше - то договорняк!!!
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19.07.2022 21:45 Ответить
Як гівно в ополонці: то берем Крим то може не берем, якщо зрозуміла архітектура безпеки для України.
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19.07.2022 21:46 Ответить
зрозуміла архітектура безпеки для України і її народу - кордони України до рашистської окупації у 2014 році , все інше зрозумілий зговір влади з окупантом і зрада національних інтересів , та зрада зрозумілої для всього світу архітектури безпеки України.
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19.07.2022 21:46 Ответить
Цей тупий вороватий руснявий жид міністр ******** своєю макитрою?! Яке припинення вогню довбойобина вас прийшли знищити!
Зрозуміла архітектура безпеки України лише одна - слуги кало-мойського наху* за грати з конфіскацією майна, перемога у війні, Україна в НАТО.
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19.07.2022 21:47 Ответить
На переговорах в Турции по зерну и прости хитростям Zeкодломойским чувакам что то Штирлицв путлера пообещали...
Что именно уже сейчас понятно...
Тотальная зачистка Прокуратуры и СБУ..на очереди МВД...
Ze готовят на вторую каденцию...а это значит..все накроется медным ь
Тазом...
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19.07.2022 21:52 Ответить
Яка архитектура, ти гидота !
Ми 200 000 тис людей поховали, а може й більше, а ви гниди вже домовилися з ******, зливаєте весь південь та схід ?
Повне звільнення України, ніяких мирових, взагалі вам ЗСУ цієї зради не пробачить, а ми підтримаємо воїнів
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19.07.2022 22:04 Ответить
200 000 тис - это 200 млн.! Каких людей и куда ты поховало в таком количестве?
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19.07.2022 22:49 Ответить
Режим прекращения огня нужен тем украинцам, которые уже многие дни, недели, месяцы находятся в своих городах под бомбежками и ракетными ударами орков, а не тем, кто сейчас ездит по европам или по западу страны, типа в эвакуации, и оттуда геройски вещает про борьбу без передышки до как бы победного конца.
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19.07.2022 22:08 Ответить
Не нужен, Ваня. РФ только подготовит новый плацдарм и опять попрет. Ну да ты и сам в курсе.
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19.07.2022 22:14 Ответить
Нам нужны новые натовские системы ПВО, до их получения надо тянуть время.
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19.07.2022 22:19 Ответить
Заявления Резникова меня пугают больше, чем больного шизика Путина. Несколько ранее зеленый дедушка затребовал 100 хаймарсов для контрнаступления, ну иначе никак! Как говорил фельдмаршал Зеленский - у них техники в 20 раз больше! Че делать, че делать, известно что - прекращение и отвод. И непременно все разминировать.
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19.07.2022 22:09 Ответить
Ты испугался... А представляешь, как он испугался алкаша Медведа, когда тот пригрозил судным днём.
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19.07.2022 22:13 Ответить
Если бы их патриарх был бы христианином, а не мелким антихристом, он бы гидроцефалу пояснил, что мол, ты Димка, не Господь, что бы грозить Судным днем. Не твой уровень компетенции, и такие мощные заявы чреваты котлом с серой в путинском раю.
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19.07.2022 22:18 Ответить
Наш незрівнянний архітектор не хоче написати заяву за власним бажанням?
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19.07.2022 22:09 Ответить
Українці не пробачать! Стільки хлопців полягло! Якщо після цього віддавати території, то потрібно було зразу віддати рашці ці землі на договорняку в Омані!
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19.07.2022 22:28 Ответить
Пентагон направил в Киев инспекцию...будет считать каждый больше и гаечку...а также доллары поставленные ВСУ
Резников попал под колпак...Мюллера
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19.07.2022 22:37 Ответить
Хочешь остановить какой-то процесс, скажи, что там деньги и другую помощь используют не по назначению. Госпожа Спартц так и сделала, то ли по простоте своей, то ли работая на рашку.
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19.07.2022 22:51 Ответить
Шо,ще за ***********?? Ви курви зелені хочете,щоб вас на фарш розібрали? Так гніву на вас до десятого коліна вистачить. Й ніяке хло вас незахистить ******* . ..
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19.07.2022 23:02 Ответить
пока существует российская империя, режима прекращения огня не будет из-за её амбиций
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20.07.2022 01:36 Ответить
А про вивід кацаповійськ мабуть забув.
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20.07.2022 08:45 Ответить
 
 