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При штурме Северодонецка и Лисичанска оккупанты потеряли около 11 тыс. солдат, - Резников

сєверодонецьк

Украинские военные уничтожили около 11 тысяч оккупантов во время битв за Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе дискуссии, организованной Аtlantic Council.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов", - рассказал министр.

По словам Резникова, украинскими военными было уничтожено около 2 тысяч солдат так называемой "ЛНР" и около 8-9 тысяч военнослужащих ВС РФ.

При этом он добавил, что более 20 тысяч вражеских солдат получили ранения. Из них около 6,5 тысяч - тяжелые травмы с дальнейшей ампутацией конечностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колонны из примерно 1 тыс. оккупантов двигаются в сторону Запорожья, - Андрющенко
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Топ комментарии
+29
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19.07.2022 20:57
+18
Резников постоянно использует цифры с потолка, зная что никто с него не спросит.
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19.07.2022 20:59
+13
Тобто ЗСУ закривають іпотеку кацапам? Непоганий бізнес-план.
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19.07.2022 21:05
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19.07.2022 20:57 Ответить
І навіть не поспориш...
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19.07.2022 21:05 Ответить
Тобто ЗСУ закривають іпотеку кацапам? Непоганий бізнес-план.
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19.07.2022 21:05 Ответить
Та свиноматки кацапсячі робили б помьйоти кожен день. Але матінка природа відвела на процес ааааж 9 місяців.
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19.07.2022 21:10 Ответить
та я вже допетрав що там дна немає
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19.07.2022 22:16 Ответить
Резников постоянно использует цифры с потолка, зная что никто с него не спросит.
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19.07.2022 20:59 Ответить
Так, зі стелі. Він тепер думає, що великий архітектор.
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19.07.2022 21:01 Ответить
Гарна новина.
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19.07.2022 21:00 Ответить
Там навіть таку техніку били... що казати за мясо?
https://www.youtube.com/watch?v=PgssTBgeHLQ https://www.youtube.com/watch?v=PgssTBgeHLQ

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19.07.2022 21:02 Ответить
Слава ЗСУ 💪😎🖕
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19.07.2022 21:02 Ответить
Мало.
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19.07.2022 21:04 Ответить
Що за звіздєж? Чому ж статистика від ГШ у дні після здачі Сіверодонецька з Лисичанськом особливо не змінилась?
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19.07.2022 21:06 Ответить
Може тому що вона оновлювалася постійно і до "здачі"? Зведення Генштабу публікують кожен день
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20.07.2022 00:48 Ответить
є західні оцінки втрат ЗСУ.
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19.07.2022 21:08 Ответить
Якось мало довіри до резнікова.
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19.07.2022 21:15 Ответить
Ага. Мульйон.
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19.07.2022 21:16 Ответить
3-4 тысячи поверю. А это трындеж
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19.07.2022 21:22 Ответить
Вам на передовій явно видніше втрати противника
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20.07.2022 00:51 Ответить
утилизация руцкой биомассы продолжается ...
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19.07.2022 21:25 Ответить
Верящим- не верящим,******** на передовую,там вам правду и расскажут и покажут.
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19.07.2022 21:25 Ответить
Нє.Не дезінформуйте людей.
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19.07.2022 23:07 Ответить
Стерли з лиця землі два раніше нормальних міста які жили своїм життям ,створили гуманітарну катастрофу ,втратили багато свого "гарматного мяса" і для чого ? ось вся суть "русского мира" і рашиських варварів.
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19.07.2022 21:32 Ответить
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19.07.2022 21:32 Ответить
Земля железобетоном !
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19.07.2022 21:33 Ответить
Досить тих бравурних заяв. Займіться економікою, котра б укріплювала оборонну спроможність держави. Мобілізувати всіх напівпридатних та роздати автомати й гранатомети.то сокова методика. Бетонуйте та копайте другу, третю, четверту лінії оборони, щоб ті з автоматами та гранатомета и мали б як боронитися.
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19.07.2022 21:40 Ответить
1000% 1 місяць навч.центру, і комісовано-неслуживий перетворюється на супер-рембо!)))) совок *****,нєістрєбім!
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19.07.2022 22:28 Ответить
Либо Резников, либо генштаб врет. А значит кто то должен уйти из за вранья.
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19.07.2022 21:41 Ответить
А може підете ви
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19.07.2022 21:52 Ответить
А сколько потеояли ВСУ? - он сказал ? И зачем в этом ьупиковом с т.з. стоатегии углу было своих терять?! Закдание в жертву Азова в Марике...Бесплнтовые жертвы этой тупой обороны (без всякой надежды ужержать)... В солдатики играетесь , пан - не просто ... а верховный главнокоманжующий?!
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19.07.2022 22:04 Ответить
Для того щоб вимотати війська противника, перебуваючи в обороні, контратакувати не має чим. Все роблять правильно.Не маючи достатньо важкого озброєння, спалюють свій людський ресурс.Будь який розпил грошей, такий як велике крадівництво, потім вилазить боком.
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19.07.2022 23:12 Ответить
Скільки щасливих свиноматок, кредити, машини і так на пропой.
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20.07.2022 06:42 Ответить
Вот поэтому Россия и не может захватить Харьков а тем более всю Украину. А сколько тогда поляжет русских миллион два и готова к такому Россия? Россия никогда к такому не была готова они стремились к быстрой и яркой победе с минимальными потерями. Если сейчас проводят в России мобилизацию то значит погибших на Донбассе огромное количество которое даже может превышать 11 тысяч.
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20.07.2022 08:46 Ответить
 
 