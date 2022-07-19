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Закарпатье (2538) Слуга народа (2620) Тищенко Николай (329) Шуляк Елена (85)

Руководство партии отстранило Тищенко от должности главы Закарпатской организации "Слуги народа"

тищенко

Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк с 19 июля своим распоряжением досрочно прекратила полномочия главы Закарпатской областной организации политсилы Николая Тищенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Слуги народа". Это распоряжение принято согласно уставу партии и согласовано с главой политсовета Давидом Арахамией.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - отметила Шуляк.

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По ее словам, от региональных организаций сегодня зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит президент и украинское общество.

В то же время Шуляк назначила Виктора Микиту временным исполняющим обязанности председателя областной организации. Согласно распоряжению, он обязан в срок до 19 октября обеспечить проведение собрания (конференции) Закарпатской областной организации "Слуги народа" для решения вопроса по избранию ее руководителя.

Микита в этот период официально уполномочен представлять интересы Закарпатской областной организации в структурах юстиции для осуществления государственной регистрации изменений в сведения об организации.

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Ранее народный депутат Марьяна Безуглая подала заявление на имя руководителей партии и фракции "Слуга народа" с призывом исключить из их состава Николая Тищенко.

Как сообщалось, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №635/2021 о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Микита – полковник Службы безопасности Украины. До назначения главой ОГА работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области.

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Топ комментарии
+18
Марьянка людина єрмачка.
Схоже що опешне фсб нещадно зачищає клованів.
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19.07.2022 21:39
+17
Значит закон про розстріл військових просував Ермак
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19.07.2022 21:41
+13
Яке відношення до Закарпаття має Коля "Оболонський", відомий як київський рекетир Коля-Катлєта ще х 90-х? Він ніколи там не жив, ніц не розуміє і зневажає місцевих "вуйків". Він навіть українською мовою не володіє!
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19.07.2022 21:41
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Марьянка людина єрмачка.
Схоже що опешне фсб нещадно зачищає клованів.
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19.07.2022 21:39 Ответить
Значит закон про розстріл військових просував Ермак
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19.07.2022 21:41 Ответить
100 %
Вчора тут було відео звернення ексголови СБУ Харкова - на нього та інших військових відважне ДБР відкрили справи за перевищення повноважень. Я ще читала в мережі, що проти деяких інших захисників так само відкриті або справи або знаходять якісь порушення - як проти поліцейського з Миколаєва, звинувачений у прогулах, хоча в той час він воював у спільному із ЗСУ загоні і тому є свідки.
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19.07.2022 21:45 Ответить
Девчонки!. На "прямом" рассказывают страшные вещи про оборону Харькова. Коля Тищенко просто жалкая кукла по сравнению с тем, что происходило в Харькове 23-25 феврале.
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19.07.2022 21:45 Ответить
Яке відношення до Закарпаття має Коля "Оболонський", відомий як київський рекетир Коля-Катлєта ще х 90-х? Він ніколи там не жив, ніц не розуміє і зневажає місцевих "вуйків". Він навіть українською мовою не володіє!
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19.07.2022 21:41 Ответить
Ніч
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19.07.2022 21:42 Ответить
По закарпатські і словацькі «НИЧЕГО- НІЧ»
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19.07.2022 21:43 Ответить
госпадє! всюди тебе повно ! в закарпатті кажуть "НИЧ"! а не "ніч"!
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19.07.2022 22:15 Ответить
Дивлячись де! Я там чув обидві форми - і "ніч" і "нич" Все залежить від суті розмови - деякі смислові нюанси на це впливають
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20.07.2022 02:08 Ответить
Він там в ТРО був. Нещодавно ледве живий вийшов з Мукачівського "котла"
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19.07.2022 21:51 Ответить
ото ж бо... зараз поставлять Юзика
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20.07.2022 07:14 Ответить
ЯщанепоняФ. Бездолуга Колюкаклету вирішила кинути, а Оболонський невстиг переозутись вчасно, чи таки розум прилив знайшов?
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19.07.2022 21:42 Ответить
А Мар"яшу? Чи ту ніззя?
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19.07.2022 21:42 Ответить
сьогодні бачив відео, де начебто його мамашка не схотіла прибрати гівна за собакою, а на зауваження почала бикувати з явно кацапськими замашками
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19.07.2022 21:43 Ответить
Таких "мамашок" і "папашок" місцевого пошибу в кожному місті хоч греблю гати. Їм самим мішок до сраки прив'язувати треба,бо серуть де прийдеться і вилупків своїх до цього привчають.В поліції реформу ще раз п'ять проводити треба,щоб зрозуміли нарешті свої обов'язки!
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19.07.2022 21:50 Ответить
Шукаючи колаборантів і піарщиків слуги народу вийшли на себе
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19.07.2022 21:45 Ответить
у безуглой крутая крыша, у тищенка - нит
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19.07.2022 21:45 Ответить
«Керівництво партії усунуло Тищенка» звучало б оптимістичніше!
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19.07.2022 21:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5Azsu4irleI Примите от этих граждан брак и выдайте им другой!
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19.07.2022 21:50 Ответить
Він прорвався з Мукачивського котла, а ви навіть не знаєте про нього
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19.07.2022 21:52 Ответить
Єрмаківські проти зєліних...
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19.07.2022 21:58 Ответить
Цікаво, як це клован міг бути головою закарпатсьоко осередка, якщо вже півроку я його постійно бачу у своєму спортзалі в києві
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19.07.2022 22:09 Ответить
Безуглая это радистка Кэт дЕрмака-Штирлица...типа сладкая парочка...ГРУ рабZeи...
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19.07.2022 22:11 Ответить
"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".
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Неужели ? А по мнению большинства украинцев команда угашенных клоунов все три года только этим (выделено) и запомнилась !
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19.07.2022 22:26 Ответить
кіля оболонський, позивний гівнант
зніміть слуги з цього опудала військову форму. не маруйте форму такими відходами як кіля тисченка.
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20.07.2022 09:15 Ответить
 
 