Руководство партии отстранило Тищенко от должности главы Закарпатской организации "Слуги народа"
Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк с 19 июля своим распоряжением досрочно прекратила полномочия главы Закарпатской областной организации политсилы Николая Тищенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Слуги народа". Это распоряжение принято согласно уставу партии и согласовано с главой политсовета Давидом Арахамией.
"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - отметила Шуляк.
По ее словам, от региональных организаций сегодня зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит президент и украинское общество.
В то же время Шуляк назначила Виктора Микиту временным исполняющим обязанности председателя областной организации. Согласно распоряжению, он обязан в срок до 19 октября обеспечить проведение собрания (конференции) Закарпатской областной организации "Слуги народа" для решения вопроса по избранию ее руководителя.
Микита в этот период официально уполномочен представлять интересы Закарпатской областной организации в структурах юстиции для осуществления государственной регистрации изменений в сведения об организации.
Ранее народный депутат Марьяна Безуглая подала заявление на имя руководителей партии и фракции "Слуга народа" с призывом исключить из их состава Николая Тищенко.
Как сообщалось, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №635/2021 о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Микита – полковник Службы безопасности Украины. До назначения главой ОГА работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области.
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Схоже що опешне фсб нещадно зачищає клованів.
Вчора тут було відео звернення ексголови СБУ Харкова - на нього та інших військових відважне ДБР відкрили справи за перевищення повноважень. Я ще читала в мережі, що проти деяких інших захисників так само відкриті або справи або знаходять якісь порушення - як проти поліцейського з Миколаєва, звинувачений у прогулах, хоча в той час він воював у спільному із ЗСУ загоні і тому є свідки.
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Неужели ? А по мнению большинства украинцев команда угашенных клоунов все три года только этим (выделено) и запомнилась !
зніміть слуги з цього опудала військову форму. не маруйте форму такими відходами як кіля тисченка.