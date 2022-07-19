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Новости Война
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Безуглая (280)

"Там, где были основные направления удара, там была я", - "слуга народа" Безуглая

безугла

Народный депутат "Слуги народа" Марьянна Безуглая рассказала, где она находилась со времени полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Об этом она рассказала в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ

"Сначала работала в Киеве и Киевской области. Мой округ — Оболонский район. Это довольно пострадавший район Киева, прежде всего Пуща-Водица. Сейчас там стоит вопрос восстановления инфраструктуры.

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Дальше я ездила в Польшу вместе с министром иностранных дел, господином Кулебой, обсуждала вопросы вооружения. Эта поездка была успешной. Мы получили очень много вооружения от Польши как советского образца, так и современного. Это основная страна, которая нам предоставила танки, и мы очень благодарны Польше за такую ​​поддержку.

А дальше, в начале апреля, я поехала от Харьковской до ​​Запорожской области. Потом посещала и юг — Николаевскую, Одесскую области, но, прежде всего, с акцентом именно на основные направления удара — Харьковщину и Донбасс. Там, где были главные направления удара, там была я. Поэтому, как только смогла,  приехала на Донбасс.

Это был рекогносцировочный визит (разведка для уточнения данных о силах врага/знакомство с обстоятельствами. – Ред.). Я приезжала в Лисичанск, Северодонецк, в окрестные города и населенные пункты. Посетила бригады и подразделения", – сообщила нардеп.
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Топ комментарии
+125
просто тупа дура
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19.07.2022 22:05
+103
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19.07.2022 22:05
+95
Виродкі зелені. Тупі тварини. Зробили з краіни цирк шапіт
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19.07.2022 22:06
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Без шкіряної куртки, кашкета та маузєра???

- не вірю…
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20.07.2022 13:23 Ответить
Видно что то с ее головкой приключилось. К доктору ей надобно.
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20.07.2022 13:34 Ответить
Коваль коня кує, а жаба і собі лапу піждставляє. Курва, ну чому серед зелені або зрадники, або фріки, або не здатні розумом. За що таке покарання Україні?
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20.07.2022 14:16 Ответить
В жопе ты была Безугла, мартышка неотесанная!!Мы все видели ппо Тв и в интернете , как ты сидела на стульчике в палатке или мобильном домике и рассматривала от безделия, свой маникюр!! ***** безграмотная !!Ни стыда у тебя ни совести!! И живут же такие подлые твари в Украине!!!
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20.07.2022 14:22 Ответить
Якого хєра вона там робила? В якому статусі?
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20.07.2022 14:22 Ответить
Невідомо. Лазила і тошнила...
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20.07.2022 14:26 Ответить
Це типова представниця слуг: непрофесійна, тупа і непотрібна.
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20.07.2022 14:24 Ответить
Ух ти *ля, яка активна тьолка!
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20.07.2022 14:40 Ответить
Усі перемоги України відбулися за каденції Мар'яни Безмозглої, на напрямках де вона вигулювала свою вульву.
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20.07.2022 14:40 Ответить
відкіля вони такі тупи бируться? куди дивились вочи що за них голосовали, и где була их макитра про що думала?
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20.07.2022 14:45 Ответить
Безугла йди за російським кораблем разом зі своїм кротом єрмаком, мерзота...
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20.07.2022 14:58 Ответить
Вот такие "победители" как безуглая будут с экранов рассказывать как они победили врага. На груди у неё будут ордена и медали.

Поразительная разница существует между передовой, где льется кровь, где страдание, где смерть, где не поднять головы под пулями и осколками, где голод и страх, непосильная работа, жара летом, мороз зимой, где и жить-то невозможно, - и тылами. Здесь, в тылу, другой мир.
Убитые и раненые тут редкость. Не война, а курорт!

Те, кто в тылу, останутся живы. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле. Как все было хорошо, как прекрасно! Какие мы герои!

Люди, которые на войне действительно воевали, обязательно должны были либо погибнуть, либо оказаться в госпитале. Не верьте тому, кто говорит, что прошел всю войну и ни разу не был ранен. Значит, либо ошивался в тылу, либо торчал при штабе.
Меня от смерти спасало не только везение, но, главным образом, ранения. В критический момент они помогли выбраться из огня.
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20.07.2022 15:11 Ответить
безмозглая, тупая ****
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21.07.2022 08:28 Ответить
Тупа пілотка.Ну ще розумію,як проститутка б їздила,а то ж себе як центральна пілотка.
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22.07.2022 20:55 Ответить
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