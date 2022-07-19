"Там, где были основные направления удара, там была я", - "слуга народа" Безуглая
Народный депутат "Слуги народа" Марьянна Безуглая рассказала, где она находилась со времени полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Об этом она рассказала в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ
"Сначала работала в Киеве и Киевской области. Мой округ — Оболонский район. Это довольно пострадавший район Киева, прежде всего Пуща-Водица. Сейчас там стоит вопрос восстановления инфраструктуры.
Дальше я ездила в Польшу вместе с министром иностранных дел, господином Кулебой, обсуждала вопросы вооружения. Эта поездка была успешной. Мы получили очень много вооружения от Польши как советского образца, так и современного. Это основная страна, которая нам предоставила танки, и мы очень благодарны Польше за такую поддержку.
А дальше, в начале апреля, я поехала от Харьковской до Запорожской области. Потом посещала и юг — Николаевскую, Одесскую области, но, прежде всего, с акцентом именно на основные направления удара — Харьковщину и Донбасс. Там, где были главные направления удара, там была я. Поэтому, как только смогла, приехала на Донбасс.
Это был рекогносцировочный визит (разведка для уточнения данных о силах врага/знакомство с обстоятельствами. – Ред.). Я приезжала в Лисичанск, Северодонецк, в окрестные города и населенные пункты. Посетила бригады и подразделения", – сообщила нардеп.
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- не вірю…
Поразительная разница существует между передовой, где льется кровь, где страдание, где смерть, где не поднять головы под пулями и осколками, где голод и страх, непосильная работа, жара летом, мороз зимой, где и жить-то невозможно, - и тылами. Здесь, в тылу, другой мир.
Убитые и раненые тут редкость. Не война, а курорт!
Те, кто в тылу, останутся живы. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле. Как все было хорошо, как прекрасно! Какие мы герои!
Люди, которые на войне действительно воевали, обязательно должны были либо погибнуть, либо оказаться в госпитале. Не верьте тому, кто говорит, что прошел всю войну и ни разу не был ранен. Значит, либо ошивался в тылу, либо торчал при штабе.
Меня от смерти спасало не только везение, но, главным образом, ранения. В критический момент они помогли выбраться из огня.