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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский (19042) обращение (700) СБУ (19468)

Идет обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил нескольких новых глав областных управлений СБУ, - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 19 июля Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в фейсбуке Зеленского.

"Оккупанты совершили ракетный удар по селу в Одесской области - семь ракет "Калибр" против обычного села. И куда же они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам?! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота.

Смотрите также: Зеленский уволил заместителя главы СБУ Горбенко и сменил руководителей СБУ в пяти областях, - указы

Идет обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ.

Благодарен членам конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры за финализацию конкурса. Решение о победителе утверждено", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: ВСУ нанесли оккупантам существенные логистические потери. Россиянам все труднее удерживать оккупированные территории, - Зеленский. ВИДЕО

 
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Топ комментарии
+30
Зелений балабол замітає сліди свого гівнокомадування коли здавав південь.
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19.07.2022 22:53
+27
нажаль ти трохи запізнився, голобородько...
ти хоть розумієш чого це коштувало українцям... слів немає як тебе назвати
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19.07.2022 22:55
+26
Видно из США попросили имитировать деятельность что бы "местные" республиканцы не поднимали "шум" (Спарц).
Все это прикрытие срама елдака.

________________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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19.07.2022 22:53
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Правила форума Совет форумчан
Так ніби недавно було не на часі розбиратися, хто здав південь, а тут диви які розбірким.
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19.07.2022 22:52 Ответить
Звільненого керівника СБУ Житомирщини Лисака призначили керувати СБУ в Дніпропетровській області.
А керівників СБУ на Закарпатті та Полтавщині Борзілова та Рудницького поміняли місцями. геніально !!!
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20.07.2022 00:03 Ответить
це звичайна практика в сбу, прокуратурі та мвс.

так завжди було, шоб не обростали знайомствами
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20.07.2022 00:44 Ответить
"На питання від інспекції США до міністра оборони України Резнікова: " ми вам в розпорядження міністерстві оборони з 2021 по березень 2022 включно надали десятки тисяч джавелінів , стінгерів , а ви нам повідомляєте що до фронту було поставлено лише декілька тисяч !!!! Де інші ?
Миністр обороны Резніков відповідає в офіційному документі : " у нас в Україні є поправка 19\19 до закону військового бюджету , який дозволяє не зважаючи на військові дії - НАДЛИШКИ ЗБРОЇ ПРОДАВАТИ за кордон через національну військову компанію " техинпекс" !!!??? ( Список "НАДЛИШКІВ" ЗАЙНЯВ 970 СТОРІНОК !!!! І це тоді , коли ворог зтягував війська до кордону з Україною !!!)"
Юрий Швец -- официальный канал https://youtu.be/m2boPddbmRE
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20.07.2022 00:41 Ответить
очевидно что соки тянут со страны прикрываясь "войной" которая оплачивается волонтерами...
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20.07.2022 12:00 Ответить
Полный беспредел... Резников, то от партии, какая-то слуга, но, а все-таки, трудная работа у нашего президента. Куда ни глянь, воруют!! А расстрелять некого..., сам такой и все вокруг него - свои... А народ, каких только обещанных путей он не выбирал, и в конечном итоге заходит в свой собственный глупый тупик.?
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20.07.2022 18:15 Ответить
вовка жжжжжет !!!!!
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19.07.2022 22:53 Ответить
Ліжка в борделі переставляє.
Борзілов керував Полтавщиною, перевели на Закарпаття.
Рудніцький керував Закарпаття, перевели на Полтавщину.
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19.07.2022 23:30 Ответить
Видно из США попросили имитировать деятельность что бы "местные" республиканцы не поднимали "шум" (Спарц).
Все это прикрытие срама елдака.

________________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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19.07.2022 22:53 Ответить
Давно пора утилизировать , питань до них вже нема ‼️
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19.07.2022 23:11 Ответить
а перед виборами Вовка зніме єлдака, щоб весь бруд і зразу на нього, а як виграє, то зразу візьме собі портнова.
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19.07.2022 23:18 Ответить
Зелений балабол замітає сліди свого гівнокомадування коли здавав південь.
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19.07.2022 22:53 Ответить
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19.07.2022 22:54 Ответить
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20.07.2022 00:24 Ответить
нажаль ти трохи запізнився, голобородько...
ти хоть розумієш чого це коштувало українцям... слів немає як тебе назвати
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19.07.2022 22:55 Ответить
Так по звичайному: павлик морозів. чи оловяний солдатик бени
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19.07.2022 23:02 Ответить
мразь пособник МАНЬЯКА ***** ,В ОЧЕКЕ, КОТОРОГО ОН ВИДЕЛ "мир"В другой стране никогда не выбрали -бы 🤡🤢👺💩👹🐛дерьмо подрашистное
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19.07.2022 23:17 Ответить
а что случилось с предыдущими очильниками?

1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 жовтня 2020 року
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19.07.2022 22:55 Ответить
Вертикаль, говоришь.....в одной стране-помойке один Вова тоже 20 лет вертикаль строит.
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19.07.2022 22:58 Ответить
И с какой целью ты тут размещаешь это русское дерьмо?
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19.07.2022 23:42 Ответить
Кацап всегда своё дерьмо с собой носит. Не может он без этого.
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19.07.2022 23:45 Ответить
спочатку поставив зрадників на всі вертикалі влади і де тільки можна, а зараз міняє напевно на таких же, щоб заткнути народу рот після втрати півдня і сходу.

І ще видає це, як свою заслугу.

Обосанна нікчема
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19.07.2022 22:58 Ответить
Т.е. оно поназначало всякое парашное говно в СБУ во главе с корефаном Баклановым, а теперь своих же корешей героически увольняет?
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19.07.2022 22:59 Ответить
«Когда в борделе продажи падают, надо работниц менять, а не кровати переставлять»
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19.07.2022 22:59 Ответить
взагалі нема чого з нашої країни бордель робити.
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19.07.2022 23:06 Ответить
Взагалi, будьяка полiтiчна сiстема - бордель в той или иной степени, Панi Марино.
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19.07.2022 23:10 Ответить
Сегодня хутин ердоган и иранец встретились; в Иране , и обговаривали продажу украинского зерна - так подают словацкие новости .
Почему МИД Украины не выразил протест! Какое отношение имеет вор - хутин к переговорам по украинскому зерну?
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19.07.2022 23:01 Ответить
Может украинским СМИ запретили про это сообщать украинцам ? Лично Ермак?
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19.07.2022 23:02 Ответить
вони щось вже за зерно продали, скоріш за всього якісь міста на сході, типу Слов'янська і Краматорська. чи за ненаступ на Херсон
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19.07.2022 23:05 Ответить
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19.07.2022 23:15 Ответить
"лічно дЄрмак" дітямі русскімі ужо занят...

Украина будет добиваться, чтобы под санкции попали дети российских солдат, участвующих в войне.

Заявление https://meduza.io/live/2022/07/19/voyna главы Офиса президента Украины Андрея Ермака:

- Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции. Они должны знать, что если ты пришел убивать украинцев, твои дети не должны ехать учиться в цивилизованные страны. Это пока тяжело с юридической точки зрения, но мы работаем над тем, чтобы семьи этих солдат даже не могли уехать отдыхать в Турцию. Сегодня это еще сложно, но в будущем мы точно этого добьемся. Они все должны ответить за то, что они натворили.
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19.07.2022 23:34 Ответить
В Україні нема ЗМІ, в тому розумінні. як це має бути. Всі телеканали належать ворогам України - олігархам.
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20.07.2022 00:46 Ответить
Занадто помітні ниточки на кінцівках за які смикають, Володя. Не переборщуй з виразом типу "призначив". Вживай нейтральніше "було призначено".
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19.07.2022 23:01 Ответить
Якби Зеленський замість "Просто перестать стрелять" "просто перестав піЗЕдеть", то і жертв серед Українців було б набагато менше!
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19.07.2022 23:02 Ответить
желтая струйка в глазки еще не иссякла... и найдутся же такие кто будет твердить, что это - божья роса...
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19.07.2022 23:02 Ответить
так ще й мета буде гонорова. "щоб не стало гірше".
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19.07.2022 23:07 Ответить
Очільників вибирав із списку дєрьмака?
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19.07.2022 23:02 Ответить
Ображаєте найвеличнішого лідора.Нє царское ето дєло-очільників з списку вибирать.Завгосп сам вибрав
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19.07.2022 23:14 Ответить
Там 58 знищила групу твоїх відпущених. Був би розум,то на одну групу вбивць було б менше. Недопрезидент, ще нічого для України не зробив,зато кучугури непотріба завідосив
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19.07.2022 23:04 Ответить
"Вдячний членам конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено" Джерело:
А хто його підписав коли вже нема Гпрокурора? Третій підповзаючий. Хитрозроблений поц думає що всі лохи, а він розумний.
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19.07.2022 23:06 Ответить
Да ты уже в 2019 обновил так обновил.
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19.07.2022 23:07 Ответить
Квартальних міняють на фсбшних
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19.07.2022 23:08 Ответить
Жорстоко Цензор критикує очільника держави.
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19.07.2022 23:09 Ответить
Очильник держави, поставив інтереси своїх друзів вище інтересів держави.
Чи єрмак, від якого коробить високопосадовців з США, та його підозріле оточення, це принципове питання?
Настільки принципове, що можна ризикнути поставками американської зброї?
Може вже час зупинитися?
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19.07.2022 23:13 Ответить
Подоготовка госспереворотов - это специфика КГБ. Они умело это делают в Африке Азии и даже Латинской Америке.
когдато союз в афгане высадил спецназ на крышу дворца президента и задушили его подушкой.

вот почему не бомбили аэропорт Борисполь ? Потому что :
- планировали взять Киев
- сделать переворот , в ходе боев убить всех первых лиц,
- посадить своё правительство
- ПРИЛЁТ хутина на парад : а с ним Лукашенко и все азиатские КУРЛЫМУРЛЫ
ПОТОМУ БОРИСПОЛЬ БЕРЕГЛИ

НО УКРАИНА - не Африка и не Азия.

Вообще безмозглое ООН вообще не уделяет внимание переворотам , которые раша устраивает в мире
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19.07.2022 23:26 Ответить
Этот план знал Баканов , потому и рванул в Германию . А Зе он с собой не взял

этот план знал и Наумов. В
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19.07.2022 23:28 Ответить
Нікчема, кротів і бувших лакеїв ригів убери з ОП.
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19.07.2022 23:10 Ответить
Цікаво, якби Джо Байден, витрачав годину в день на нікому непотрібне відео, йому б поставили питання?
І якби голова Пентагону, ФБР, ЦРУ висіли у соцмережах?
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19.07.2022 23:10 Ответить
Що всю жизнь робило, те й робить.
Обороні підприємства евакуювати та налагоджувати виробництво на нових місцях, то є не так важливо, як читати тексти, написанні більш розумною людиною - спичрайтером.
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19.07.2022 23:35 Ответить
https://minfin.com.ua/users/dikkens/ Сергей Панасенко - Записки dikkensa
18 июля 2022, 9:54

Из сети. Итоги некоторой т.н. деятельности Зеленского.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1. Генерал Наумов

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».»

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки.»

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.»

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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19.07.2022 23:12 Ответить
Ну и почему молчит оппозиция - где вопросы в Раде к зеленскому ?
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19.07.2022 23:17 Ответить
а що має робити опозиція, коли нарід крім того,що вибрав малороса, дав йому монобільшість у Верховній Раді і всіх слуг януковича. Нарід вумний, знає що робить а тому і мовчить, вичікує, що ж воно буде, яку ще свяняку підсунути?
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19.07.2022 23:26 Ответить
Татаров кадри підбирав ?
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19.07.2022 23:18 Ответить
Вся эта вертикаль уже испускает татародерьмаковский дух ... и кого можно обмануть ?
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19.07.2022 23:26 Ответить
А я думал что наш Бонивтик уже всех друзей детства и корешей из "95 картавых" пристроил в ОПу, Кабмин и Верховну зРаду ... Наверное еще друганы с детсада остались непристроены.
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19.07.2022 23:32 Ответить
А декого - тупо поміняв місцями, як ****** в борделі
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19.07.2022 23:33 Ответить
Оновлення вертикалі, не переплутайте.

Лисака з Житомира у Дніпропетровськ.
Борзілова з Полтавщини на Закарпаття, а
Рудніцького із Закарпаття на Полтавщину.
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19.07.2022 23:41 Ответить
Це ОНОВЛЕННЯ ВЕРТИКАЛі ПО ГОРИЗОНТАЛІ
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19.07.2022 23:46 Ответить
Вполне возможно что какой то сознательный офицер РФ пульнул "Калибрами" по сельским координатам с целью минимизации разрушений ущерба и гибели мирных жителей. Для сравнения можно представит что было бы попади 6 ракет по жилому микрорайону.
А Зеленский незамедлительно озвучил, мол вижу как бессмысленно тратят ракеты российские ракетчики.
"И куда же они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет."

Сейчас это услышали где должны были услышать и заменят на более кровожадных и послушных и влупят по скоплению народа.
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20.07.2022 00:03 Ответить
А зелохторату преподнесли, як кадрову «чистку». Він з'їв!
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20.07.2022 00:05 Ответить
завод патроний збудуйте зелені уподи
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20.07.2022 00:07 Ответить
Зелені тварюки перетворюють Україну на мордер.....
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20.07.2022 00:47 Ответить
він просто провів ротацію

Глава СБУ Полтавщины Борилов теперь глава СБУ Закарпатья вместо Рудицкого, и наоборот.
Экс-глава СБУ Житомирской области Сергей Лысак возглавил СБУ Днепропетровской области вместо Владимира Краснянского.
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20.07.2022 01:11 Ответить
Цинік,брехун і базіка.Багато маю знайомих євреїв,то вони говорять,що він супербрехун нації. Що не кожний єврей може так цинічно брехати.
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20.07.2022 01:36 Ответить
а какие-то там патронные заводы, бомбоубежища, метро расширить, туда чего-то на производство запихнуть, спирт гнать на топливо если газа нету и зерна дохрена, переселенцев пристроить работать, хоть те же дома (подземные) строить - нет? неначасі. наверное думается что еще успеется что-то попилить попозже (нет).
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20.07.2022 02:00 Ответить
Так никакого обновления нет Идёт очковтирательство и отвлечение внимания от дерьмака и ко
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20.07.2022 06:19 Ответить
Не замінив,а перетасував.Для прикладу:голову Закарпатської сбу треба звільняти,а не посилати працювати на Полтавщину.
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20.07.2022 07:19 Ответить
Ze стал мишей горбачевым...Перестройка перестроечного процесса идёт к завершению товаристчи...
На очереди Ускорение а Турборежиме по Трускавецки...
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20.07.2022 07:29 Ответить
набирали канєшно з підворотні на деяких депутатів не то шо слухати -- дивитись гидко-- Юзік але це вибір людеи
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20.07.2022 07:54 Ответить
По-перше це не ти призначаєш,а Єрмак,а по-друге ми вже бачимо що це за призначення.Повна узурпація влади завгоспом.Це кінець Україні,її здадуть якщо не всю,то південний захфд це як мінімум.Все йде за Оманським планом.В чергове вітаю всіх придурків від 73% з "правильним вибором"
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20.07.2022 10:14 Ответить
Уволили Венедиктову, которая откосила на больничном, а назначили на её место зама, который подписал Порошенко государственную измену.

СОВПАДЕНИЕ?
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20.07.2022 10:21 Ответить
МАФІЯ ПОСИЛЮЄ СВОЇ ПОЗИЦІЇ, РОЗТАВЛЯЮЧИ СВОЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ ПО ВСІЙ КРАЇНІ !!!
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20.07.2022 10:27 Ответить
ця перестановка -у борделі поміняли не ліжка, а білизну, причому не свіжу яка залита спермою.
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20.07.2022 10:35 Ответить
чи то розуму не має взагалі чи то нас за дибілів мати....яку вертикаль?ти вертикаль силову будував роки .а як показала війна не має нічого- за два дні кацапи були біля київа і херсона ...поки добровольці не пішли .атаку не було зупинено...а деж силова вертикаль була -сбу армія прокуратура менти .60тис прикордонників? доречі в україні 60тис прикордонників.навіщо тримати прикордонників на евросоюзівській ділянці ? на сьогодні....щоб контрабандою керувати? нахрена ми 30 років оплачуємо силову вертикаль -а як воювати то не має кому
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20.07.2022 10:56 Ответить
колоду тасует
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20.07.2022 10:59 Ответить
После согласования с ФСБ , произойдёт ,, очистка ,, - теперь уже точно все заполнят гавном - недобитками Януковича и любителями русского мира. Сейчас идёт не очистка , а ,, замыливание ,, глаз. Ни прокуратура ни сбу не имели полномочий открывать границы , разминировать минные поля; убирать войска, убивать тысячи мариуполцев , допускать Бучу- за ошибки( в военное время расстреливали) отвечают военные и главную ответственность несёт генштаб и верховный главнокомандующий. Увольнения - попытка , очень глупая , отмазаться. Народ Украины должен знать , кто продал Украину. Не удивлюсь, если новым генпрокурором будет Татаров , а начальником СБУ - Лавров.
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20.07.2022 11:08 Ответить
 
 