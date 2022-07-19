Идет обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил нескольких новых глав областных управлений СБУ, - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 19 июля Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в фейсбуке Зеленского.

"Оккупанты совершили ракетный удар по селу в Одесской области - семь ракет "Калибр" против обычного села. И куда же они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам?! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота.

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Идет обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ.

Благодарен членам конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры за финализацию конкурса. Решение о победителе утверждено", - отмечается в сообщении.

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