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Новости Война
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Бутусов Юрий (4248) Гайдай ЛОГА (716) Янина Соколова (27) Безуглая (280)

"Слуга народа" Безуглая: Бутусов раскритиковал мои визиты на фронт, потому что военные ограничили ему доступ к локациям

безугла

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безугла прокомментировала критику по поводу ее вмешательства в военные дела.

Об этом она рассказала в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ

"Безуглая пояснила, что посещает фронт потому, что находится в комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: "Мой подкомитет — это все, что касается евроатлантической интеграции и адаптации к стандартам НАТО. Мне важно понимать, готовы ли наши подразделения, снаряжены ли они, доходит ли до тактического уровня и материально-техническая помощь, которую мы получаем; знать, как она используется, какой фидбек от использования, какое медицинское обеспечение, какое питание, какие вопросы у военных. Во время общения во взводе или роте я могу понять эмоции, впечатления военных, услышать их вопросы, а на уровне командования бригады или выше уже идеи, которые можно собрать от командующих относительно того, что из законодательства работает, а что не работает, что надо улучшить".

Смотрите также: Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю. СКРИНШОТ

Отвечая на вопрос, почему именно ее визиты на восток вызвали критику, нардеп ответила: "Пожалуй, потому, что я там была дольше всего. Мы подготовили большой пакет изменений в законодательство о работе Министерства обороны, роли главнокомандующего и министра обороны в процессе принятия решений, оборонного планирования, применения и генерации войск.

Но чтобы подготовить его должным образом, мне нужно видеть на месте, что и как работает. И, конечно, могут возникать (и возникают) конфликтные ситуации. Бывает, что некоторые подразделения отправляются в зону ответственности недостаточно подготовленными. Я поднимаю этот вопрос, и это может вызывать негатив даже у кого-то из представителей высшего офицерского состава - у генерала, например.

Также я связываю это с тем, что военные ограничили Юрию Бутусову доступ к определенным локациям после того, как он опубликовал видео про мост в Северодонецке и россияне поблагодарили за корректировку огня. А потом уже опубликовали мое фото, где я сижу в военной форме с мобильным телефоном и записной книжкой. Невероятное фото! Я же не стою над картой, не указываю, куда бить (смеется – ред.). В общем, это все было синхронизировано. Я считаю это атакой".

Смотрите также: "Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО

Отвечая на вопрос, что такие же замечания по поводу вмешательства нардепа в военные дела вместе с журналистами в интервью hromadske высказал и председатель Луганской ОВА Гайдай, Безуглая отметила: "Я не пытаюсь руководить военными и не знаю, как прокомментировать это. Кроме того, это просто продолжение того, что было опубликовано журналистами и по какой-то причине подхвачено руководителем областной военной администрации, что никак не делает ему чести. Так же, как и заказные материалы, которые распространялись обо мне, где о Николае Тищенко писали, что он якобы нашел свое место и помогает без огласки и гламура. Там были те же фразы, что и в заявлении Бутусова и Янины".

Ранее журналистка Янина Соколова сообщила, что "слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию. Информацию о пребывании Безуглой в штабе подтвердил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он называет досадным то, что на определенные участки фронта направили "комиссаров". Те же замечания в интервью hromadske повторил и глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
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Топ комментарии
+70
Безмозгла навіть не розуміє,наскільки вона тупа!!! Дожились! Весь "цвіт" нації у парламенті!
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19.07.2022 23:13
+52
поки на стрімі йде хайп з фемінітивами, я тут відстріляюсь

безгугла - Підоресса
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19.07.2022 23:12
+48
Угу, тебя критикуют не потому шо ты - дебилка и продажная *****. Это, разумеется, заговор.
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19.07.2022 23:17
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Тобто кацапи штурмують Лисичанськ та Сєверодонецьк, а тут прибігає Безугла до військових - "мені потрібно зрозуміти, які в вас емоції? може хочете мене щось запитати? ми тут напрацювали пакет змін до законодавства, давайте зараз його обговоремо? мені потрібно знати яку і як ви зброю використовуєте?" Вона дійсно безумна, що не розуміє, яку ахінею верзе? Хто там пита, чому ми не в НАТО, коли в нас Безугла відповідає "за євроатлантичну інтеграцію і адаптацію до стандартів НАТО"
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19.07.2022 23:42 Ответить
Диверсія. Все продумано.
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19.07.2022 23:50 Ответить
вона ж навіть не знає, скільки країн до НАТО входять
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20.07.2022 00:25 Ответить
Зато вона вивчила слово "фидбэк", Берримор!
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21.07.2022 20:36 Ответить
Ось вона - Мать Тереза всія ЗСУ!
Ось вона - Едина надія нашої Перемоги!
*****!

З такими Слугами й ***** не треба.
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19.07.2022 23:43 Ответить
Мабудь, настав час замінити премію Дарвіна на премію Безуглої рівень розвитку людиноподібний мавпун і вручити її відразу Хламідії абхазькій.
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19.07.2022 23:48 Ответить
Маряна де білка?
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20.07.2022 00:01 Ответить
хто заткне чорну пельку цій істоті
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20.07.2022 00:08 Ответить
Іспанський сором. Це просто якийсь *******. На язиці тільки два питання - ЯК ОЦЕ ВИЛІЗЛО ТУДИ І ЗА ЩО НАМ УСЕ ЦЕ?

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20.07.2022 00:12 Ответить
За голосування "па приколу"!!!
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20.07.2022 06:50 Ответить
Безугла третій вугол шукає,найдіть вже їй його, нехай попід ногами у військових не путається!
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20.07.2022 00:18 Ответить
Ладно, це бутусов навів орків на стаціонарний северодонецький міст...
Слухайте, а хто навів наших на такий же стаціонарний, але антоновський міст, по якому вгатили сьогодні?

Чи ті мости нестаціонарні, переміщаються, і координати в них міняються?
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20.07.2022 00:24 Ответить
Дурень легко роздає поради і оцінки оточуючим, будучи інтелектуально обмеженою людиною... , при цьому іі здається, що вона найкраща... Безмежні лише всесвіт та дурість людська.
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20.07.2022 00:25 Ответить
Малохольна, придумай ще якусь дурнувату казку і йди спати, не заважай, від тебе військові втомились.
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20.07.2022 00:35 Ответить
специально волны разгоняет, так смотришь и тема с ермаком на второй план отошла.... вообщем, режиссеры- постановщики 95 кв. продолжают свою качественную подрывную работу
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20.07.2022 00:37 Ответить
Сіверодонецьк тримався місяці поки ти шльондра з своїм включеним телефоном не відвідала , гори в пеклі
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20.07.2022 00:52 Ответить
Агов--73% ! Вам хорошо спиться? Ви хоть каєтесь,що вибрали таких тупих і продажних істот?
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20.07.2022 01:30 Ответить
А нахіба тут про 73%??? Яким чином Безглузда до них ??? І чим кращі решта 23%?
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20.07.2022 07:39 Ответить
От їй тре фантастичні розкази писати.
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20.07.2022 01:36 Ответить
Безмозгла курка безугла!
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20.07.2022 03:38 Ответить
Ну хоть не намекает что Янина и Бутусов агенты Кремля.....
И то хорошо...
Но врет что дышит....
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20.07.2022 03:41 Ответить
Янукович та його "сини" мабуть по іншому себе поводили б. Дожилися, хуженєбудєт. Я до того, що тупой і ще тупіше.
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20.07.2022 03:52 Ответить
Как же она врачем работала? - "А вы у Швондера спросите" .
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20.07.2022 05:34 Ответить
Отакі зараз врачі в Україні , в кого нема грошей ті обслуґовуются у таких докторів , а кого гроші є і їдуть за бугор і там шукають собі докторів. І це дуже погано , отаке зробuлu з Українскої медецuнu .
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20.07.2022 06:40 Ответить
"Під час спілкування у взводі чи роті я можу зрозуміти емоції, враження військових"-
Емоції і враження треба було відчувати до 24 лютого. Вас попереджали.
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20.07.2022 05:40 Ответить
Безлуга, типовий набір зеленого дебіла, копія зеВерховного гамнокомандующого, тупе, брехливе, підле, мстиве і чванливе лайно, з манією величі.
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20.07.2022 05:52 Ответить
Щоб лізти у військові справи, треба для початуу навчитись розрізняти гівно собаче від гівна свинячого, а вже потім щось із себе вдавати. А так завжди буває, коли доярки чи медсестри починають керувати країною.
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20.07.2022 06:05 Ответить
кротівник готує цю особу на противагу конгресменці, тому що, Вікторія настроєна знищити Єрмака і за ці справи, і як ініціативника в справах Трампа.
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20.07.2022 06:08 Ответить
до гади савченко в компанию точно така ********** безмозгла . де их таких идиотов поназбирали . суне ***** свого носа куди не треба
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20.07.2022 06:12 Ответить
Вона себе в дзеркало бачила? Явно що порушення мозкової діяльності внаслідок падіння головою в унітаз.
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20.07.2022 06:17 Ответить
Овца безмозглая. Фу, бл#ть!
Фидбеки у неё на фронте.
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20.07.2022 06:27 Ответить
Яке воно дурне
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20.07.2022 06:33 Ответить
стільки коментів - а вона сама, https://censor.net/user/121323 - тут не появилась. Можливо, хоч їх читає
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20.07.2022 07:03 Ответить
Та вона сциться! Бо засміють, заплюють і "затюкають"!!! Вона вже і на "Імперії" перестала з"являться!
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20.07.2022 07:35 Ответить
Таких в Украине "вумных" тетьков и дядьков дуже багато...Ze назбирав...не якийсь там Госдеп... поїхали в Трускавець та стали політиками Світового рівня...
Хай йому грець...
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20.07.2022 07:09 Ответить
Шкварка несчастная !
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20.07.2022 07:09 Ответить
щось пішло не так... мабуть змінила фамілію з Безмозгла на Безлуга
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20.07.2022 07:32 Ответить
Поясніть, чому чоловік безмозглої не служить?
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20.07.2022 07:32 Ответить
Курка общипана...
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20.07.2022 08:08 Ответить
Нефіг бабі туди лізти.
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20.07.2022 08:41 Ответить
Самовлюбленный Нарцисс на видосах пиарится...эта подруга не Нарциска...мордой лица не вышла...
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20.07.2022 08:45 Ответить
Безумна, більше нічого додати.
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20.07.2022 09:02 Ответить
В божевільні пацієнти теж висловлюються і що?
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20.07.2022 10:04 Ответить
"Безумие, прийди!
Твоей женой лишь буду!"
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20.07.2022 10:09 Ответить
дура
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20.07.2022 10:27 Ответить
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20.07.2022 10:31 Ответить
Марьяна Владимировна Безуглая (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Мар'яна Володимирівна Безугла; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 17 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1988 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев ) - украинский политик. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 Народный депутат Украины IX созыва (с 2019 года). Член партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа ». Родилась 17 мая 1988 года в Киеве. Окончила первый медицинский факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца по специальности «лечебное дело» и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Украинскую военно-медицинскую академию по направлению «общая практика - семейная медицина» !!! То она хочет расстреливать солдат на передке (своим дебильным законопроектом) ... ОРЕЙРО! она врач, а лезет к нашим воинам, на передок, узнавать как дела? Остановите эту землю, я сойду!

"Безуглая пояснила, что посещает фронт потому, что находится в комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: "Мой подкомитет - это все, что касается евроатлантической интеграции и адаптации к стандартам НАТО... Ее комитет должен быть по здравоохранению, а не безопасность, оборона и разведка.

Оболонцы, кого вы выбрали? Вы шо там с глузду съехали? Зеленые в ВР совсем мозгами поехали? Народ, что с Вами? Вы что совсем тупые?
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20.07.2022 11:23 Ответить
При чем тут оболонцы?шукайте хто грэчку роздавав.
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21.07.2022 20:39 Ответить
Сейчас основное внимание акцентировано на фсбэшнике Елдаке, поэтому малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат использует меРтвечуцкие затычки беЗумную и верещюк, Оманский договорняк ни кто не отменял, киностудии с офшорами в маЦкве работают...
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20.07.2022 12:51 Ответить
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