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Обещанные Макроном дополнительные 6 САУ Caesar уже направляются в Украину, - глава МИД Франции Колонна
Шесть дополнительных французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые обещал ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, уже направляются в Украину.
Об этом заявила министер иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Франция уже передала Украине 12 артиллерийских установок Caesar. Когда именно поступят еще 6 установок, министер не отметила.
Топ комментарии
+17 Валдис Унар
показать весь комментарий19.07.2022 23:43
+9 Paul Foxen
показать весь комментарий19.07.2022 23:33
+9 whywhy
показать весь комментарий19.07.2022 23:37
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Пожалуйста, подождите...
Бо "іграшка" файна, нам всім сподобалась!
Давайте, замість "Байрактарів", краще на цю "цяцьку" зберемо!
А шольц продовжує валяти шольца
Щоб калібрами нам не обстрілювали....
По уму надо молчать, пока до места не добрались.
Но жажда славы, не даёт некоторым покоя.