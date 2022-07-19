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Обещанные Макроном дополнительные 6 САУ Caesar уже направляются в Украину, - глава МИД Франции Колонна

caesar

Шесть дополнительных французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые обещал ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, уже направляются в Украину.

Об этом заявила министер иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Франция уже передала Украине 12 артиллерийских установок Caesar. Когда именно поступят еще 6 установок, министер не отметила.

Читайте также: Франция дополнительно передаст Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику, - Макрон
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Топ комментарии
+17
Из 72 ед.,состоящих на вооружении,передать 18 ед Украине - поступок. Слава Франции!).
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19.07.2022 23:43
+9
А це жабенятко не так вже й погане як здається спочатку. Це жабенятко й з газом вже обсірало парашу..

А шольц продовжує валяти шольца
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19.07.2022 23:33
+9
Макрон говорит одно, а делает дело. А шольц говорил что лев толстой а на деле *** простой
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19.07.2022 23:37
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Цезар вешчь.
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19.07.2022 23:28 Ответить
А можна на 6, а хоча б, 16ть?

Бо "іграшка" файна, нам всім сподобалась!

Давайте, замість "Байрактарів", краще на цю "цяцьку" зберемо!
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19.07.2022 23:31 Ответить
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20.07.2022 02:56 Ответить
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20.07.2022 02:58 Ответить
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20.07.2022 03:00 Ответить
От якби колона цезарів!
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19.07.2022 23:31 Ответить
Як мед, так і ложкою.
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19.07.2022 23:32 Ответить
Значить вже в Україні
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19.07.2022 23:32 Ответить
А це жабенятко не так вже й погане як здається спочатку. Це жабенятко й з газом вже обсірало парашу..

А шольц продовжує валяти шольца
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19.07.2022 23:33 Ответить
Жабу препарують, як у "Цікавих дослідах" Леся Подерв'янського. Хоч і не хоче, але дриґає лапкою, бо ж струм.
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19.07.2022 23:36 Ответить
Макрон говорит одно, а делает дело. А шольц говорил что лев толстой а на деле *** простой
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19.07.2022 23:37 Ответить
Нам би щось дали потопити російські кораблі прямо зараз... https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4



Щоб калібрами нам не обстрілювали....
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19.07.2022 23:37 Ответить
У них все ще вал авіації, підводні човни найнебезпечніші носії ракет, проблема в тому що топити їх нам немає чим, хіба що при загрузці але це для нас майже неможливо.
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20.07.2022 00:02 Ответить
Для того, щоб влупити калібрами підводному човну треба бути на поверхні. По друге Чорне море без'ядерна зона і російськи ворожі підводні човни там дизельні. А дизильні повинні час від часу підніматися на заправку.
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20.07.2022 00:08 Ответить
Дивизион есть
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19.07.2022 23:40 Ответить
Из 72 ед.,состоящих на вооружении,передать 18 ед Украине - поступок. Слава Франции!).
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19.07.2022 23:43 Ответить
Теперь собрать еще дивизион Арчеров, - будет бомба-ракета!
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19.07.2022 23:52 Ответить
Я бы на месте дурака Смилянского выпустил серию марок САУ Мира на службе Украины. Хорошая была бы серия.
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19.07.2022 23:53 Ответить
Новость для москалей.
По уму надо молчать, пока до места не добрались.
Но жажда славы, не даёт некоторым покоя.
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20.07.2022 01:10 Ответить
напевне волами тягнуть
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20.07.2022 02:11 Ответить
16 червня 2022 року президент Франції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD Макрон заявив про передачу додаткових 6 САУ CAESAR...сьогодні вже 20 липня...вони все десь прямують
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20.07.2022 02:17 Ответить
Томогавки та літаки потрібні як А-10 для підтримки наступу.
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20.07.2022 06:14 Ответить
6 - больше, чем 0, так что спасибо...
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20.07.2022 11:34 Ответить
 
 