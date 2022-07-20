Кулеба о переговорах по разблокированию украинских портов: Мы на очень продвинутой стадии
Переговоры об открытии коридоров для вывоза зерна из украинских портов находятся "на очень продвинутой стадии", но могут сорваться в любой момент.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В дипломатии есть такое правило: ничто не согласовано, если все не согласовано. Всё может сорваться в любой момент. Но действительно, на сегодняшний день мы на очень продвинутой стадии и надеемся, что россия поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом", – сказал министр.
Кулеба проинформировал, что переговоры сложные и ведутся на очень серьезной вертикали от Генсека ООН до отрабатывающих детали технических экспертов.
"Есть конкретное, четкое поручение президента: все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу Украине с моря, и все это очень сложно", – отметил глава МИД.
Напомним, 13 июля российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники переговоров в Стамбуле договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна морским путем, а соответствующее соглашение будет подписано на следующей неделе.
Пожалуйста, подождите...
Принаймні, в мене таке враження.
ОФУЕТЬ. Украину громят , убивают , А ХУТИН УЖЕ СПАСИТЕЛЬ ЗЕРНА
https://g1.dcdn.lt/images/pix/recepas-********-erdoganas-vladimiras-putinas-89227979.jpg
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/na-zernovih-peregovorah-v-stambuli-pomitili-generala-gru-yakij-kurue-v-rosii-privatni-vijskovi-kampanii-foto.htm На "зернових" переговорах у Стамбулі помітили генерала ГРУ, який курує в Росії приватні військові компанії.
У перемовинах у турецькому Стамбулі щодо вивезення зерна з портів України брав участь генерал російського ГРУ Володимир Алєксєєв із позивним "Степанич". Він курує приватні військові компанії, що вбивають тисячі людей в Україні.
На це звернув увагу проєкт Bellingcat, повідомив у https://twitter.com/christogrozev/status/1548623048718303235 Twitter його засновник, журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Він нагадав, що Алєксєєв раніше потрапив під санкції за хакерський злам Національного комітету Демократичної партії США.(с)
Кулеба, ты пойми, если есть чем: "всё может сорваться в любой момент" уже после подписания вами предательских бумажек и разминирования портов и фарватеров. И тогда взамен балкеров за зерном в Одессу пойдут парашные корабли с ракетами и десантом.
С пустого ли места ротация ноля не проводится в многих точках СОВСЕМ/ЗОВСІМ...
парни запасайтесь средствами влияния на власть, еще чуть чуть - и если не спалим своих паразитов - они нас сдадут оркам.
"Генерал ГРУ Алексєєв, якого кілька днів тому бачили у Стамбулі як представника Росії на "мирних переговорах" за посередництва Туреччини. Враховуючи відсоток офіцерів ГРУ з російської сторони делегації (принаймні 2 з 5), я сумніваюся, що "мир" є метою цих зустрічей", - наголосив Грозєв.
Ми запропонували турецькій стороні зняти санкції проти росії, які перешкоджають спрощенню експорту зерна.
Ми готові експортувати 30 млн тонн зерна і продовольства і 50 млн тонн добрив. https://twitter.com/AJABreaking/status/1549498026422681600
21 століття і таке можливо? Нехай весь світ, щоб нагодувати голодних, бореться зі злом, а не тільки українці.
Навіть не уявляю, як покидьки, з гордо піднятою головою, будуть проходжатися українськими портами, ворота яких широко відкриють "переговорники".
Ціна цього питання неймовірна.
Яке до бісу зупинення ЗСУ?
(Карл Маннергейм)
Ціліші будете!
Лиячно я от этого ничего хорошего не жду.