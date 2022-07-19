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Гуляйполе (69) обстрел (25761) Запорожская область (2830)

Вечером оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли центр Гуляйполя в Запорожской области, есть погибшие, - ОВА. ФОТО

Во вторник вечером российские оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли центр г. Гуляйполе в Запорожской области, предварительно есть раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Сегодня вечером враг обстрелял из "Градов" и артиллерии центр города Гуляйполе. По предварительной информации, есть погибшие", - отмечается в сообщении.

Согласно обнародованной информации, противник применил более 20 снарядов. Разрушения получили здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома.

Ликвидацией пожаров занимаются спасатели ГСЧС.

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Вечером оккупанты из Градов и артиллерии обстреляли центр Гуляйполя в Запорожской области, есть погибшие, - ОВА 01

Вечером оккупанты из Градов и артиллерии обстреляли центр Гуляйполя в Запорожской области, есть погибшие, - ОВА 02
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19.07.2022 23:53 Ответить
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19.07.2022 23:57 Ответить
Захід втомився й голос вже не подає, пішла війна на знищення, все-таки те що рашисти з допомогою іпсо домоглися відставки Джонсона нанесло нам величезний удар, рашіше як тільки наступала інформаційна тиша в іноземних змі - приїзджав або ж просто давав пресконференцію Джонсон, за ним приїзджали інші високопосадовці, зараз же Англій сфокусувалася на власних проблемах, надіюсь там переможе не новий трамп англійського розливу типу англія-понад усе. А так надіятись зараз можна лише на себе та американців (з якими влада чомусь зовсім не боїться конфліктувати...)
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19.07.2022 23:59 Ответить
Шо за зрада? Захід вже як взявся-так не втомиться і не відпустить до останнього! Якшо Боневтіку ***** і він шось там пасєрєдінє захоче-йому вже ніхто не дозволить! Для Британії і Штатів саме зараз обісратися перед якимсь педофілом-Хуйлом це сама більша ганьба за всю історію! Вони такого вже не дозволять після всього шо показала українська армія і скільки ресурсів пішло!
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20.07.2022 00:32 Ответить
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19.07.2022 23:59 Ответить
А повинен був сидіти в іншому місті, а не послом в Славеніі 😠
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20.07.2022 00:04 Ответить
Зробив своє діло й звалив на заслужений відпочинок, ще й посада та утримування за держ разунок, не лох же якийсь.
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20.07.2022 00:12 Ответить
Ех, дєрьмачка би кудись послом в Словенію, а краще Гондурас якийсь, доки все не уляжеться, навіть тимчасово пох на правосуддя над ним - аби тільки не шкодив, не гадив на корсить кацапні....
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20.07.2022 03:25 Ответить
Быть Штирлицом сраного мавзолея...почетная обязанность каждого коррупционера...
Леонид Данилыч знав шо будує...
Здав єльцину ядерну зброю ..й отримав малесенький гонорарчик... все сложное делается совсем просто...
Бабло мавзолейное не воняет...
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20.07.2022 06:27 Ответить
 
 