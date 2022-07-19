Вечером оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли центр Гуляйполя в Запорожской области, есть погибшие, - ОВА. ФОТО
Во вторник вечером российские оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли центр г. Гуляйполе в Запорожской области, предварительно есть раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Сегодня вечером враг обстрелял из "Градов" и артиллерии центр города Гуляйполе. По предварительной информации, есть погибшие", - отмечается в сообщении.
Согласно обнародованной информации, противник применил более 20 снарядов. Разрушения получили здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома.
Ликвидацией пожаров занимаются спасатели ГСЧС.
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