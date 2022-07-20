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Новости Война
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россия (93011) США (24834) Кирби (447)

Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко, - Белый дом

дім,білий

Соединенные Штаты располагают информацией о подготовке Россией аннексии дополнительных территорий Украины – в частности Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей – и предупреждают, что отреагируют на этот шаг Москвы.

Об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы видим значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что Россия планирует попытку аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году.

Россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует. И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти "руководители" организуют постановочный референдум о присоединении к России, затем Россия использует эти референдумы в своем стремлении аннексировать новые территории Украины", - сказал он.

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По его словам, российское правительство рассматривает план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью – Донецкой и Луганской. Москва уже начала подготовку к такому шагу: ввела обращение рубля на оккупированных территориях, блокирует доступ к интернету, преследует людей с проукраинскими взглядами и устанавливает контроль над СМИ.

"Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября", - отметил представитель Белого дома и напомнил, как Россия в начале полномасштабного вторжения заявляла, что в ее планы не входит оккупация Украины.

"Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких "аннексированных" Россией территории", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Украина, вероятно, сможет отвоевать временно оккупированные Россией территории военным путем.
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Топ комментарии
+56
Це зайві балачкі які нікому не потрібні і вже всіх дістали с 2014 року..Зброя для ЗСУ це самий надійний і актуальний аргумент.100 хамерсів і ми питання закриємо через місяць.ЗСУ вийдуть на державний кордон винищуючи окупантів.Все інше нікому не цікаве.Тим паче якій референдуми орків і будь які інші балачки.
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20.07.2022 01:33
+40
до жопы ей эти санкции.... Иран 40 лет под санкциями и толку?
против одичалого медведя есть только один действенный метод - повыбивать ***** ему зыбы и позагибать когти......
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20.07.2022 01:36
+30
В 2014, той що Обамi писали пiсля Криму
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20.07.2022 01:55
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Да *****, все одно кацапів гнати за Урал!
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20.07.2022 01:32 Ответить
Це зайві балачкі які нікому не потрібні і вже всіх дістали с 2014 року..Зброя для ЗСУ це самий надійний і актуальний аргумент.100 хамерсів і ми питання закриємо через місяць.ЗСУ вийдуть на державний кордон винищуючи окупантів.Все інше нікому не цікаве.Тим паче якій референдуми орків і будь які інші балачки.
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20.07.2022 01:33 Ответить
100 Хамерсів й 50 Ф16, систем ПРО штук 10 хочаб й рашисти "жєстом добрай волі" сє#нуть й з Криму навіть.
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20.07.2022 06:45 Ответить
Та досить вже з Гаймерсами, то потрібні були гаубиці, кров з носу, тепер Гаймарси, завтра - танки, післязавтра - літаки. Нахрін тоді доводити армію до мільйона, коли все залежить від 100 установок РСЗВ.
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20.07.2022 10:58 Ответить
У каждого оружия - своя цель.
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20.07.2022 11:50 Ответить
*********** побільше, і щоб своє виробництво допомогли запустити...
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20.07.2022 16:57 Ответить
Таке враження, що пан Кірбі прочитав якийсь старий текст написаний десь у 2021 році.
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20.07.2022 01:35 Ответить
В 2014, той що Обамi писали пiсля Криму
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20.07.2022 01:55 Ответить
А коли Обамка в 2014 , 2015...2016 виділяв Україні 40 млд. доларів ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ ?!
Скільки "Хаймерсів" надав , скільки навіть "Джевелінів" .
Були б в 2014 в українського війска навіть просто "Джевеліни" не було б ніякого Іловайского котла , не було й Дебальцева . Тай й увесь би Лугандон би в такому випадку вже б давно сдався би після піврічної облоги . Тай навіть Крим би ніхто б не здав .
Бо усім відомо, що на Яценюка , Тенюха , й Тимошенко , на їх сумістну думку , що "нема військового рішення" повливав тиск таких лідерів , як Фрау Меркель , мусьє Саркозі , тай містера Обами . Слова Тимошенко на тий нараді це один к одному слова Меркельши (навіть вже після 24 лютого фрау як попуга й вже як дуже тупий кловун протовжувала стверджувати , що з *********** існує шанс домовитися й що вона діяла усе правильно . Але й фраза , що нібито "нема в цьому конфлікті військового рішення" це саме слова не Меркельши , а саме нобеляносця Обамки .
Саме тому , й Обамка й Меркельша після руйнації Маріуполя и людожерства в Бучі позасували язики у дупу й сидять й трусяться , щоб прої ніхто не згадав зараз й на нагадав їх ганебну політику .
Бо зараз навіть відкрита расистка Ліпенша боїться відкривати рота проти санкцій й надачи зброї України й уряд Орбана змушений голосувати за усі проукраїнські войовничі голосування . И лише тихо й засмученно спробує виторгогувати для Хумгарії додаткові привілеє й фінасування .
Буча поховала на десятирічча усі поцефісткі рухи як мінімум в Європі й в обох Америках . Лівацька професура Сорбони й Кембріджа ніколи не була згодно , що навіть їх студенти рахували шизофрінічними "романтиками" . А ***** саме так повпливав , на руйнацію поцефесткого руху .
Так що вже ніколи самі лівацьки професори вже ніколи не будуть такими , як були в 2014 році !
Термін "ідіот" має елінське , а точніше Афінське походження . Так в доісторичних Афінах називали громадян , які через властне переконання вважали , що розуміють більше інших громадян в політиці , й тому не находять сенсу обговорювати з іншими громадянам це . Поцефісти усього світу до 24 лютого вважали себе інтелектуальною елітой й мовляв інші не розуміють високий й багато-шаровий сенс ідеї того , що будь яку війну можливо уникнути . ***** зробив після 24 лютого усіх поцефістів відвертих ідійотів , а професори дуже не ******* , що б навіть останній люмпен-пролетарій рахував його величність мусье Сен Сімона де-Катр за міського ідіота й посміховиська .
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20.07.2022 05:22 Ответить
там і крім пацифістів вистачає людей, які відірвалися від землі, дивляться на всіх зверху і теж вважають себе самими продвинутими, цивілізованими і демократичними. На приклад гендерна рівність не існує так само як і соціальна, і є лише мулькою аби лохів обманювати, або вєгани (не вегетаріанці) аби багато не писати, то прошу дуже.
https://www.youtube.com/watch?v=EkU_oWyFlQo
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20.07.2022 09:59 Ответить
Давайте вже сьогодні ті санкціі , бо завтра буде пізно , адже кожноі доби
гинуть наші люди , а міста і села орки перетворюють в руіни !!‼️‼️‼️‼️
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20.07.2022 01:36 Ответить
ага, відреагуємо - стурбованістю
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20.07.2022 01:36 Ответить
до жопы ей эти санкции.... Иран 40 лет под санкциями и толку?
против одичалого медведя есть только один действенный метод - повыбивать ***** ему зыбы и позагибать когти......
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20.07.2022 01:36 Ответить
Там ті "когті" не загибати треба,а висмикувати з корнями....Бо кацапи кожен раз як очухуються від катастрофи-все їх "вяликую кацпську амперію "свербить створювати.....
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20.07.2022 07:31 Ответить
блін, ну от до чого ці торги?! якщо можете - робіть! знову заохочують гітлера
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20.07.2022 01:42 Ответить
Якщо б Штати пришвидшили надання зброї, свинорилим вже не було б чого анексувати, окрім свинцю у їхніх тельбухах.
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20.07.2022 01:51 Ответить
Чому Єрмак не під арештом!?
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20.07.2022 03:23 Ответить
тому що демократія обрала зеленського на виборах. ще питання є? бажано розумні та по адресу
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20.07.2022 03:55 Ответить
у нас всі держінститути під олігархами і жоден. Жоден Президент так ні виправив ситуацію, який би кредит довіри ми не надавали. То що робити?
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20.07.2022 10:04 Ответить
серйозно??? тобі про зрадників дєрьмаків, а ти про олігархів "зрадо.обствуєш"! і шо , перемогли олігархів? ахмєтка - 2014рік - 17 млрд, 2019 рік - 2,9 млрд, 2021 - 7.5! жоден? чи "какая разніца"?
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20.07.2022 12:09 Ответить
послухайте...справа не в президентах, вірніше і в них, але суть не про це... бородьба з олігархами це не якийсь там закон проголосувати чи навіть просто мати бажання... он гляньте на Пороха... повоював? повоював з ними, ті його змили в унітаз через телевізор.... бородба з олігархами це має бути поступове скручування їм обхідних шляхів, антимонопольний комітет, що буде реально щось робити, зміна законодавства, навіть поступова... простого бажання побороти олігархат мало... а ті хто більше всіх виголошують про цю бородьбу роблять меньше всіх взагалі
я вже не кажу про бородьбу з купленими депутатами, суддями і так далі по ланцюжку "зацікавлених борцунів" на шляху справедливості.... це величезна махіна впливових людей котрі запросто засунуть в анус любому стільки зелених купюр скільки треба аби "порєшать"
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20.07.2022 12:27 Ответить
Хочеш взяти в мене інтерв'ю чи організувати і очолити акцію протесту на Хрещатику?
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20.07.2022 10:01 Ответить
Тільки довбати орків у всі щілини.
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20.07.2022 01:54 Ответить
Десь я вже чув про пекельні санкції.
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20.07.2022 02:27 Ответить
Не тiльки ви чули. Навiть якби весь ЕС зупинив iмпорт росiйського газу та нафти все одно це агресора не зупинило би.
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20.07.2022 12:46 Ответить
Швидко та жорстко - це надати Українi системи ПРО, винищувачi та балiстичнi ракети дальнiстю до 1500 км, а також перевести усi флоти у повну бойову готовнiсть.
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20.07.2022 02:52 Ответить
Ви тут зовсім офуіли, сцикуни диванні!? То пісні складаєте про Джавелін і хаймерс, то ниєте, що вам зброї не дають. Ви своїх корупціонерів і зрадників в ОП візьміть спочатку під контроль і для чого вам на дивана хаймерси!? Пердіти!? Рагулі.
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20.07.2022 03:20 Ответить
Ха-ха, зрадників кажеш, от представим що завалим дєрьмака чі його очільників кінець підтримки заходу бо переворот, садити смисла 0 дай нема кому, єдине це виборці зелупи будуть душити на свого сцаря але ж ні у них неначасі, тому делема. Як вирішити є варіанти?
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20.07.2022 07:05 Ответить
арештувати за підозрою в державній зраді, а підозри серйозні, якщо їх з іншого континенту стало помітно, чи там вже так все погано що аж шз супутника видно.
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20.07.2022 10:06 Ответить
Цікаво хто має арештувати і підозру висунути? .... (
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20.07.2022 10:20 Ответить
Ага , но с другой стороны, сами виноваты, что , Ермаки и Татаровы , у власти кто голосовал за Зеленского и его банду ??? Мне напоминает ситуацию про войну в Испании , на жаль этим и закончится . Кто может уехать валите из страны
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20.07.2022 05:56 Ответить
Alex Dev d4763325 , Чем гнать за Урал , шапками ??? При Ермаке , Украина свое оружие, делать не будет . Почему за четыре месяца ,нет патронного завода , и производства ракет ???? Ответы все в ОП .
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20.07.2022 06:01 Ответить
все є і патронний завод і снарядний все є будуються воєнні фабріки та заводи вони просто замаскировані так що їх не видно
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20.07.2022 08:13 Ответить
Як ховрах?)
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20.07.2022 11:41 Ответить
угу! відіш сусліка? - нєт! - А он єсть! (с)
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20.07.2022 12:11 Ответить
Треба адекватно замість жорстко. Ядерні боєголовки і стратегічні бомбардувальники.
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20.07.2022 06:44 Ответить
Жесткий ответ - санкции ? Опять ни о чём . Звучит как приглашение .
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20.07.2022 07:40 Ответить
Якщо , якщо , якщо.... Задовбали ви брехуни
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20.07.2022 08:27 Ответить
ахах ))) "пекельні санкції". Блеф это все
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20.07.2022 08:49 Ответить
БЛА БЛА БЛА очередная озабоченость
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20.07.2022 09:03 Ответить
Ага, кацапи вже тремтять.
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20.07.2022 09:05 Ответить
а зараз що? не анексувала?
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20.07.2022 09:11 Ответить
А если остановится, то на том и порешаете ?
Оригинально
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20.07.2022 09:29 Ответить
ми відреагуємо швидко і жорстко... і ще дужче, аж до поносу, занепокоїмось. Плювати хотіла Фашистська Рашка на Ваші швидкі і жорсткі. Коли Рашисти лупонули по Вінниці під час засідання у ГААЗІ - то що Вам (США і Європі) ще потрібно показати та доказати. Фашистська Рашка - це територія на якій проживають ТЕРОРИСТИ і крапка.
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20.07.2022 09:32 Ответить
Глубочайшей озабоченностью?
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20.07.2022 09:32 Ответить
неужели? и что это будет,пальчиком погрозите?
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20.07.2022 09:36 Ответить
********* каже : мы воюем с НАТО в Украине...
Журналист спрашивает...Ольга...сколько ваши рюZZкие бараны убили солдат врага?
Ща позвоню Соловьёву...он точно знает...
Крысы мавзолейные...вас шакалов не мочить в сортире надо...а Гимарсами крошить и Джавелинами сжигать заживо...
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20.07.2022 09:38 Ответить
Хотілося б в це вірити.... Але це вже було перед початком війни !!!!! Якщо кацапм наважаться почати війну ми такі санкції введемо, що мордору одразу прийде пушистий звір... То де ті санкції? SWIFT повністю не відключен, мордор не ізольован, Європа видає візи кацапам і т.д. Балачки !!!!
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20.07.2022 09:43 Ответить
Все видят как вы отреагировали на аннексию Крыма.
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20.07.2022 09:50 Ответить
Прям поощрительно как-то.
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20.07.2022 10:33 Ответить
Блискучий виступ Генсека НАТО В еліти НАТО і ЄС з'явилося розуміння, що питання допомоги Україні - це не лише питання морального вибору, але й прагматичне питання майбутнього. В Росії і Китаю немає жодного шансу виграти війну проти Заходу. Україна переможе! Україна - це Західhttps://twitter.com/i/status/1549334542070202368
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20.07.2022 10:02 Ответить
За анексію вони покарають санкціями? І це все? І якими ж? Ембарго ввели, від свіфт відключили. Мабуть країною спонсором тероризму назвуть. І все.
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20.07.2022 10:10 Ответить
они даже это сс*т сделать
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20.07.2022 15:28 Ответить
мочить ***** цих виродков
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20.07.2022 10:13 Ответить
дивіться Крим ви проковтнули Донбас, дойшло до херсонсьої та запорізької. Зуби проламать і повернуть нам усі території.
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20.07.2022 10:18 Ответить
назуй піздєть. Погрожуєте. До справи.
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20.07.2022 10:19 Ответить
росія нк країна. немає права на існування.
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20.07.2022 10:22 Ответить
Скажуть рішуче "ні" окупації ?
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20.07.2022 10:31 Ответить
Смешно.
После ядерного удара по Украине услышим то же самое.
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20.07.2022 10:32 Ответить
Trident ?
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20.07.2022 10:46 Ответить
Только санкциями ответят? рассея привыкла жить в говне и нищете, им нужно что-то более серьёзное - например, передача Украине большого количества ракетных систем дальностью от 300 км и более, а также современных боевых самолётов. Когда потеряют все крупные склады на оккупированных территориях и их вынудят отступать - тогда и ощутят, что пора всё прекращать и убираться вон.
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20.07.2022 11:26 Ответить
Можно купить на рынке оружия и не клянчить
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20.07.2022 13:35 Ответить
Жорстке занепокоєння, як ніколи
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20.07.2022 11:40 Ответить
виявляти організаторів того «референдума» і може щось з ними трапиться
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20.07.2022 12:31 Ответить
Байден утвердил подписью бюджет Пентагона в сумме почти 900 миллиардов долларов...
Жаль ..я бы быдлу Кодломойских Кучмистов не дал бы и цента...не говоря о сраном ржубле путлера ..
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20.07.2022 12:31 Ответить
"ми відреагуємо швидко і жорстко" - Білий дім.
На вторжение спецоператора тоже швидко отреагировали, но почему то эта реакция не принесла успеха.
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20.07.2022 12:33 Ответить
101-ше китайське попередження
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20.07.2022 13:00 Ответить
США Украине вообще-то ничего не должны, ни хаймерсов, ни другого вооружения. Дай раз, дай два- теперь Украина уже требует. Есть Порошенко, Ахметов, Коломойский и прочие. Они хотели бабло лопатой выгребать не вкладывая? Так сейчас можно их потрусить, раздет и вооружиться.
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20.07.2022 13:34 Ответить
жорстки та швидкі міри- це не будуть давати цукру до чаю россіянам ?...Санкції вважаються жорсткими,коли вони одразу діють...Якщо вони не дїють одразу,значить ці санкції просто декоративні для вигляду,що щось робиться. А от "щось робиться" саме на заході- ми бачим сбільшений вплив Німеччини.яка спокойнісенько гальмує війскову допомогу Україні, помягчує навіть ті слабки санкцїі яки є...починає сколочувати группу "втомленних від України" країн,що щукають шляхи змусити Україну прийняти ультіматуми путіна
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20.07.2022 14:17 Ответить
Джо поводил коняке по губам, причём по жесткому
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20.07.2022 14:55 Ответить
"швидкою і жорсткою -На Росію накладуть додаткові санкції ".....

зашибись как кацапы испугались!
амеры вы хоть не позортесь с такими заявами. Уже луше промолчать в таком случае....
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20.07.2022 15:30 Ответить
 
 