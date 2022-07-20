Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко, - Белый дом
Соединенные Штаты располагают информацией о подготовке Россией аннексии дополнительных территорий Украины – в частности Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей – и предупреждают, что отреагируют на этот шаг Москвы.
Об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы видим значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что Россия планирует попытку аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году.
Россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует. И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти "руководители" организуют постановочный референдум о присоединении к России, затем Россия использует эти референдумы в своем стремлении аннексировать новые территории Украины", - сказал он.
По его словам, российское правительство рассматривает план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью – Донецкой и Луганской. Москва уже начала подготовку к такому шагу: ввела обращение рубля на оккупированных территориях, блокирует доступ к интернету, преследует людей с проукраинскими взглядами и устанавливает контроль над СМИ.
"Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября", - отметил представитель Белого дома и напомнил, как Россия в начале полномасштабного вторжения заявляла, что в ее планы не входит оккупация Украины.
"Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких "аннексированных" Россией территории", – подчеркнул Кирби.
Он добавил, что Украина, вероятно, сможет отвоевать временно оккупированные Россией территории военным путем.
Пожалуйста, подождите...
Скільки "Хаймерсів" надав , скільки навіть "Джевелінів" .
Були б в 2014 в українського війска навіть просто "Джевеліни" не було б ніякого Іловайского котла , не було й Дебальцева . Тай й увесь би Лугандон би в такому випадку вже б давно сдався би після піврічної облоги . Тай навіть Крим би ніхто б не здав .
Бо усім відомо, що на Яценюка , Тенюха , й Тимошенко , на їх сумістну думку , що "нема військового рішення" повливав тиск таких лідерів , як Фрау Меркель , мусьє Саркозі , тай містера Обами . Слова Тимошенко на тий нараді це один к одному слова Меркельши (навіть вже після 24 лютого фрау як попуга й вже як дуже тупий кловун протовжувала стверджувати , що з *********** існує шанс домовитися й що вона діяла усе правильно . Але й фраза , що нібито "нема в цьому конфлікті військового рішення" це саме слова не Меркельши , а саме нобеляносця Обамки .
Саме тому , й Обамка й Меркельша після руйнації Маріуполя и людожерства в Бучі позасували язики у дупу й сидять й трусяться , щоб прої ніхто не згадав зараз й на нагадав їх ганебну політику .
Бо зараз навіть відкрита расистка Ліпенша боїться відкривати рота проти санкцій й надачи зброї України й уряд Орбана змушений голосувати за усі проукраїнські войовничі голосування . И лише тихо й засмученно спробує виторгогувати для Хумгарії додаткові привілеє й фінасування .
Буча поховала на десятирічча усі поцефісткі рухи як мінімум в Європі й в обох Америках . Лівацька професура Сорбони й Кембріджа ніколи не була згодно , що навіть їх студенти рахували шизофрінічними "романтиками" . А ***** саме так повпливав , на руйнацію поцефесткого руху .
Так що вже ніколи самі лівацьки професори вже ніколи не будуть такими , як були в 2014 році !
Термін "ідіот" має елінське , а точніше Афінське походження . Так в доісторичних Афінах називали громадян , які через властне переконання вважали , що розуміють більше інших громадян в політиці , й тому не находять сенсу обговорювати з іншими громадянам це . Поцефісти усього світу до 24 лютого вважали себе інтелектуальною елітой й мовляв інші не розуміють високий й багато-шаровий сенс ідеї того , що будь яку війну можливо уникнути . ***** зробив після 24 лютого усіх поцефістів відвертих ідійотів , а професори дуже не ******* , що б навіть останній люмпен-пролетарій рахував його величність мусье Сен Сімона де-Катр за міського ідіота й посміховиська .
https://www.youtube.com/watch?v=EkU_oWyFlQo
гинуть наші люди , а міста і села орки перетворюють в руіни !!‼️‼️‼️‼️
против одичалого медведя есть только один действенный метод - повыбивать ***** ему зыбы и позагибать когти......
я вже не кажу про бородьбу з купленими депутатами, суддями і так далі по ланцюжку "зацікавлених борцунів" на шляху справедливості.... це величезна махіна впливових людей котрі запросто засунуть в анус любому стільки зелених купюр скільки треба аби "порєшать"
Оригинально
Журналист спрашивает...Ольга...сколько ваши рюZZкие бараны убили солдат врага?
Ща позвоню Соловьёву...он точно знает...
Крысы мавзолейные...вас шакалов не мочить в сортире надо...а Гимарсами крошить и Джавелинами сжигать заживо...
После ядерного удара по Украине услышим то же самое.
Жаль ..я бы быдлу Кодломойских Кучмистов не дал бы и цента...не говоря о сраном ржубле путлера ..
На вторжение спецоператора тоже швидко отреагировали, но почему то эта реакция не принесла успеха.
зашибись как кацапы испугались!
амеры вы хоть не позортесь с такими заявами. Уже луше промолчать в таком случае....