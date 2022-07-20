Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко, - Белый дом

Соединенные Штаты располагают информацией о подготовке Россией аннексии дополнительных территорий Украины – в частности Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей – и предупреждают, что отреагируют на этот шаг Москвы.

Об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы видим значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что Россия планирует попытку аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году.

Россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует. И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти "руководители" организуют постановочный референдум о присоединении к России, затем Россия использует эти референдумы в своем стремлении аннексировать новые территории Украины", - сказал он.

Также читайте: Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW

По его словам, российское правительство рассматривает план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью – Донецкой и Луганской. Москва уже начала подготовку к такому шагу: ввела обращение рубля на оккупированных территориях, блокирует доступ к интернету, преследует людей с проукраинскими взглядами и устанавливает контроль над СМИ.

"Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября", - отметил представитель Белого дома и напомнил, как Россия в начале полномасштабного вторжения заявляла, что в ее планы не входит оккупация Украины.

"Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких "аннексированных" Россией территории", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Украина, вероятно, сможет отвоевать временно оккупированные Россией территории военным путем.