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армия РФ (18042) Киев (24765) путин (30484) переговоры с Россией (725)

Путин заявил, что российские войска отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров

путін

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне отошли от Киева, "чтобы создать условия для переговоров" с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РБК", об этом Путин заявил на встрече в Иране.

Путин также обвинил Украину в якобы невыполнении стамбульских договоренностей, но каких конкретно не сказал. Он заявил, что поскольку в Киеве не желают придерживаться обязательств, он не встретится с Владимиром Зеленским.

"Для того чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от выполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Следовательно, конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желание сторон выполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW
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Топ комментарии
+69
Шакал брехлиаий, драпав тільки лапті у сраку влипали
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20.07.2022 06:31
+52
******-маразматик
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20.07.2022 06:32
+41
***** -- ты дохлая тварина иди НАХ
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20.07.2022 06:46
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Шакал брехлиаий, драпав тільки лапті у сраку влипали
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20.07.2022 06:31 Ответить
***** -- ты дохлая тварина иди НАХ
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20.07.2022 06:46 Ответить
вы не поняли маневр 2 армии мира
они отошли от Киева чтобы вернувшись на Камчатку через Берингов пролив вокруг Америк через океаны зайдя в Средиземноморье со стороны деревни Чмаровки начать наступление на Киев от пляжа Аркадия что в Одессе..... вы не оценили гениальный план Шойгу оленевода и прочих вяликих Сусаниных и Швейков 2 Армии мира...
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20.07.2022 09:18 Ответить
Тим часом ДРГ у складі кадирівських росгвардійських горлорізів і 50 тис. сірійських найманців прокопують на виліт Земну кулю і оп'ля -- штурмують Банкову, захоплюючи ядерну валізку Зеленського а також зайняту о ральними втіхами в опу єрмака якусь безмозглу.
Бінго!
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20.07.2022 10:01 Ответить
і через Альпи...
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20.07.2022 10:58 Ответить
******-маразматик
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20.07.2022 06:32 Ответить
ви думаєте, Зеля не вів сепаратні від українського народу переговори? - ми ж всі пам'ятаємо його істерики проти НАТО, про якийсь статус Домбасу, про гарантію безпеки від РФ, Індії в той час.
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20.07.2022 06:37 Ответить
Ну - ти від "Блазня" мало чим відрізняєшся Теж "майстер по перевзуванню" А я тобі писав тоді - "Ой будеш каяться і "рєпу" чухать!" Але ж ти у нас тоді "геройськи" готувався "порохоботів" у тюрми садить!
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20.07.2022 07:23 Ответить
щас він тобі буде викручуватися побрехеньками
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20.07.2022 07:33 Ответить
зібралися якось два зґвалтовані мною та

і як почали плювати своєю брехнею мені в спину
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20.07.2022 07:40 Ответить
Не буде Він мене боїться! Адже у мене на нього є "компра" А я ж не звик "спускать" - відразу так "з ноги в морду заліплю що соплі криваві полетять І він про це знає
Та й взагалі - нуднувато стало на форумі Якомусь пригожинцю" чи "подоляченяті" відпишеш коментар їдкий - а вони мовчать! Наче й не їм адресовано! Я саме так відрізняю "новеньких" від "відновлених" Новенькі ще щось пробують "дзявкать", а "багатостаночники", неодноразово биті - пропускають мої "укуси" мимо вух
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20.07.2022 07:47 Ответить
В стрічці подій не відображаються відповіді. Тому і мовчать. Я звертався з цим до Адмінів. Сказали що передали до технічного відділу. І... тішіна.
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20.07.2022 07:57 Ответить
У мене теж саме.
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20.07.2022 08:07 Ответить
Ну-ну!
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20.07.2022 08:36 Ответить
Так и есть. Мені подобається - отображается, ответы нет. Лучше бы наоборот.
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20.07.2022 09:39 Ответить
Не понимаю, как можно такое "выдать", да ещё в такое время..
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20.07.2022 09:57 Ответить
будет, падла, воевать, до последнего руzкого солдата, у него, как у садиста, отсутствует эмпатия, нормальный никогда бы не назвал жен утонувших на подводной лодке матросов, проститутками
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20.07.2022 06:33 Ответить
Яке ж воно кончене...
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20.07.2022 06:34 Ответить
русские врут и манипулируют так, как им выгодно! не верьте ниодному русскому никогда!!! русский обманет, ограбит, и убьет!
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20.07.2022 06:35 Ответить
а с под Киева орду ссаными тряпками выгнали, теперь с Херсона выгоним
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20.07.2022 06:35 Ответить
из херсона уже никто не будет выгонять, ермак не разрешает
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20.07.2022 10:13 Ответить
На очах створюється нова союзницька вісь - Росія, Іран, Туреччина.
І якщо з Росією та Іраном все зрозуміло, перша імперія вмирає, а друга імперія створюється, то участь Туреччини викликає низку питань, і перше з них - якого дідька там затесалася держава-член НАТО.
Збоку за всім дуже терпляче спостерігає Китай.
Настають події. Буде цікаво.
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20.07.2022 06:36 Ответить
Империями в случае с руснёй и Ираном и не пахнет. Яркие представители понимания страны-террориста. а собрались они вместе по причине дележа Сирии.Турция тоже имеет в этом интерес . Не больше не меньше, а Китай с афёрой путина в Украине за такой ,,подарок,, в виде -можно забыть за Тайвань, рано или поздно примет сторону коллективного Запада.
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20.07.2022 07:59 Ответить
Ти ехсперт таке плетеш. Навпаки Туреччина посилює свою військову присутність в Сирії, відавлюючи асадакозой@ба бо кацапня зібрала свій злам звідусіль.
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20.07.2022 08:00 Ответить
и встречается с х?йлом просто так) ну ты наивный
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20.07.2022 10:28 Ответить
Ооооо, валодя, перемовини будеш бачити тільки в своїх влажних мєчтах....а тобі ж їх ой як хочеться...
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20.07.2022 06:36 Ответить
Шест доброй воли
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20.07.2022 06:38 Ответить
Один из немногих жестов, которые делаются ногами
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20.07.2022 07:54 Ответить
це був не нокдаун, просто я перевірив чи помита підлога
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20.07.2022 06:39 Ответить
Чемпион мира по брехне среди президентов, царей и премьерминистров во все времена и навеки. Открив рот- только брешет. Гордость кацапов-недолюдей.
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20.07.2022 06:43 Ответить
а ***** нападали?
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20.07.2022 06:45 Ответить
Ага, а зашёл он под Киев, чтобы потом отойти и создать условия для переговоров.
Это новая версия целей войны - война была нужна для переговоров.
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20.07.2022 06:47 Ответить
Пи#доболить кацапы всегда умели. А ***** мастер в этом плане.
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20.07.2022 07:02 Ответить
Kakoi tam putin ***** master vrat, esli vse lovjat evo na vrane.
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20.07.2022 07:54 Ответить
А в путина были силы устоять на всем фронте? Нет не было. Он и сейчас не может Харьков взять .То есть путин мнит о себе то чего он и его Россия не стоят. А то что готовят контрнаступление что тогда путин скажет когда и с юга выгонят? А скажет очень просто ( мы разбили гражданскую и военную инфраструктуру) а оккупировать территории мы не собирались . Вот так он рисует себе победу.
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20.07.2022 06:48 Ответить
Ти не все сказав ! "Розбили інфраструктуру України щоб запобігти розширенню НАТО на схід та не дать "натовцям" використать Україну в якості плацдарму для нападу на Росію"!
А якщо реально - то вони ж до цих пір не "озвучили" цілей своєї "спецоперації" І не озвучать ! ТОму що "вляпалися по самі "небалуї" а тепер не знають що робить Лізуть по інерції вперед але мабуть і не бачать в перспективі якогось конкретного фіналу Бо з самого початку полізли на "авось" - не розробивши ніяких "запасних" варіантів Перемогти військовою силою не вийшло Війна на "вимотування" теж суттєвих успіхів не приносить А повернуть назад - "понти" не дозволяють! Та й "бидло" власне не зрозуміє
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20.07.2022 07:17 Ответить
Як він туди попав ? Чому не збили ?
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20.07.2022 06:52 Ответить
Сделай "жест доброй воли", *****. Сдохни.
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20.07.2022 07:01 Ответить
А у Євгена Жукова, на це інша думка
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20.07.2022 07:04 Ответить
ruzki-kurwy
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20.07.2022 07:04 Ответить
Коли німці після 1943-го почали регулярно "отримувать по морді" - вони весь час "вирівнювали лінію фронту"!
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20.07.2022 07:06 Ответить
І гітлер не дав Паулюсу дозволу відійти,щоб "створити умови".
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20.07.2022 07:56 Ответить
Недалеко відійшов, недостатньо. Вслед за русским кораблём - ПНХ!
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20.07.2022 07:06 Ответить
Згадуємо класика.

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20.07.2022 07:09 Ответить
А якого хрена було лізти до Києва?
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20.07.2022 07:13 Ответить
расея и руZкие подлежат уничтожению.
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20.07.2022 07:17 Ответить
Невже є такі, що вірть пуйлу? Воно втекло з під Києва, бо мало було все оточене і знищене.
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20.07.2022 07:22 Ответить
І знову брехня! Це він зробив "жест доброй воли", спочатку розгромивши Бучу, Ірпінь та інші населені пункти, вбивши тисячі людей, жінок, дітей, а потім захотів переговорів! Нахабство і брехливість - ментальність москалів.
Всі орки в Україні будуть перетворені на фарш! Особливо на Півдні!
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20.07.2022 07:24 Ответить
"Москва" потонула теж виключно з мирних ініціатив. 😁

Не треба зупинятися. Севастополь має бути розбомбленим заради початку мирних переговорів. 😛
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20.07.2022 07:29 Ответить
по факту вимагає нашої капітуляції.

імператор ***** касапської імперії вимагає від жаданої видуманої ним колонії підкоритися
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20.07.2022 07:30 Ответить
Ось дивлюсь на ці брехливі висери пуйла, та й пригадую кацапів з Українським громадянством, старих вертухаїв мусарів та комсомольців які оселилися на пенсии в Чернігові. З ранку вони валялися в своїй блювотині обіцяні й обісрані біля котельної де бухали цілу ніч, а проспавшись погрожували всьому району як вони встануть с колен співаючи "наш паравоз в перьед летить в комуне остановка иного нет у нас пути, в руках у нас вінтовка"!.
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20.07.2022 07:31 Ответить
Ну на своїй хвилі дід, в нього в бункері --- шафа в Нарнію, там він імператор Всєй *****, і т.д.і т.п. Плутає троха плани реальності, а каци сприймають це як вияви геніальності . Масштабована картина дурдому.
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20.07.2022 07:38 Ответить
Таке враження, що вся інформація в плєшиву голову збоченця надходе з російського телебачення.
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20.07.2022 07:56 Ответить
Так так. А зараз для створення умов для переговорів, раша вбиває дітей ракетними ударами
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20.07.2022 08:01 Ответить
Отошли или отогнали? Урод маразматический, ни слова правды. Акт доброй воли, тоже было....
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20.07.2022 08:03 Ответить
Відійшли,бо злякалися "котла^ північної групи.
Через брак зброї ЗСУ тоді обирали для знищеня найдорожчі цілі.
Ермак тоді бігав до ГШ вимагуючи "припинити стріляти"!
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20.07.2022 08:07 Ответить
ага біготня доброї волі,20К бурятів ногами вперед менше чим за місяць)) вєрной дорогой ідьотє товарісчі))
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20.07.2022 08:19 Ответить
Так "відходили" кацапи з-під Києва, що залишили свою техніку, свої документи, сліди своїх злочинів. Бігли хто як і чим міг, а деякі прихватили старі труси, холодільники, ноутбуки і унітази, частину яких продавали в білорусі, а частину відправили на свої болота.
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20.07.2022 08:20 Ответить
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20.07.2022 08:27 Ответить
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20.07.2022 08:29 Ответить
Вова, ви ще недостатньо відійшли - треба ще відходити. Коли буде досить - ми скажемо.
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20.07.2022 08:31 Ответить
тікали тому що отримали *****
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20.07.2022 08:35 Ответить
Тема "стамбульських домовленостей" нерозкрита. Те, що вони були, факт. Про що точно домовилися невідомо, але що це черговий гачок на якому мордор тримає зелену владу, точно.
Мабуть, шла мова про ізраїльський варіант " мир в обмін на території". Участь абрамовича свідчить, що можливо, сам ізраїль доклав руку до цих домовленостей. Вони - нам мир, ми -їм території.
Побачимо. Хоч він і ху..о, але йому є що цікавого розповісти про нашу владу.
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20.07.2022 08:35 Ответить
А ще треба було відійти з Крима і Донбасса і тоді - да, тоді це хароші умови для переговорів
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20.07.2022 08:57 Ответить
Bandyta kłamie jak zawsze. Ten pies nigdy nie powiedział prawdy.
Ukraina skopała mu dupę, to się musiał wycofać. Przyjdzie czas, że ucieknie z całej Ukrainy.
Chwała Ukrainie! Bić bandytę. Zwyciężycie!
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20.07.2022 09:02 Ответить
Переговорів захотів? Значить чує що йому лапті, ЗСУ наступило на хвіст
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20.07.2022 09:07 Ответить
"Если вы сели за стол переговоров с руzzкими,вы уже проиграли!"
(Карл Маннергейм)
😎
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20.07.2022 09:13 Ответить
лилипут ипанутый, подрасти, чтобы вякать.
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20.07.2022 09:13 Ответить
Мабуть підтвердженням ваших слів є злив 13 квітня зечмонями мертвечука . Сталося це після заяви ***** 12 квітня на космодром східний, що мовляв Україна не виконує стамбульські домовленості.В такому разі зеопа вирішили що охороняти "несостявшегося" гауляйтера не має потреби. Ну в разі появи інфи про сепаратні домовленності зечмонь з мордором будуть придумувати відмазки. Мовляв, наприклад:хотіли виграти час і тд.
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20.07.2022 09:14 Ответить
головне щоб у Зе владі не пішли на поступки так званого "перемир'я "бо то буде кіздєц..
)(уйло набере зброї і м'яса і знову продовжить війну..шантажуючи газом Европу..Німці вже знов всрались,скорочують постачання зброї
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20.07.2022 09:16 Ответить
Вот "заливает" ***********.Его кремлевского ******** в Австралии на саммите когда коала в жопу трахнула он падло полностью с катушек слетел.ПТН ПНХ придурок...............................
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20.07.2022 09:19 Ответить
Жест доброї волі )))
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20.07.2022 09:27 Ответить
Він свідомо послав на Київ не надто навчених довбаків.
Щоб вони перед тим як здохнути завдали нам максимальної шкоди.
А спеціалістів заслав на схід та південь. Результати ми бачимо.
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20.07.2022 09:51 Ответить
Почекайте , а про які домовленості йдеться , може про ті , що в Омані
відбувалися між Зе + Єрмак - Патрушев ??

Тоді все сходиться , тільки зебілята не домовились із ЗСУ і народом перед капітуляцією !!
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20.07.2022 10:06 Ответить
Ото амери виконають пакет 40 млрд доларів, інші партнери ще підженуть зброї. Запрацює ленд-ліз. Українська армія стане незмірно сильніша від орківської. Очистимо всю нашу територію в кордонах 1991-2014 року, а тоді подумаємо про переговори. Якщо буде з ким...
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20.07.2022 10:12 Ответить
Москали, пистуйте с Крыма для расширения базиса переговорных позиций.
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20.07.2022 10:25 Ответить
арестуйте арахамию.
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20.07.2022 10:25 Ответить
Вы не "отошли" от Киева, а вас выгнали смачными подсрачниками
(так называемыми ***********, выражаясь по-научному).
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20.07.2022 10:52 Ответить
Порахував, падло ху... йловське, ще пару місяців під Києвом і залишиться без армії.... стояли раша-фашисти під Києвом і каждого дня в сводках було біля 100 одиниць знищеної техніки... ми б зробили їм "жест доброї волі" - сплели б кацапам лапті.
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20.07.2022 10:58 Ответить
При этом все кремлёвские представители заявляют, что все обозначенные цели "спецоперации" войны против Украины будут достигнуты.
О чём тогда переговариваться? О капитуляции?

Об этом периодически нужно заявлять для Западных СМИ, чтобы никто там вдруг не решил, что кремляди действительно готовы на компромиссы на переговорах.
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20.07.2022 11:20 Ответить
*****, створи ще раз умови для переговорів під Херсоном і Мелітополем!))))
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20.07.2022 11:27 Ответить
какие нафиг домовленности... пнх
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20.07.2022 12:05 Ответить
то можуть відійти з усієї України для переговорів,
в чому проблема
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20.07.2022 12:28 Ответить
После пенка под зад.
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20.07.2022 13:00 Ответить
жест доброй моли
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20.07.2022 13:05 Ответить
Только пилюлей получили.Сразу драпать.
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22.07.2022 01:28 Ответить
...ух ти, ***** выдал,это был разгром шайки болот мацковии,бункерному мухоморов больше не давать,только пиз*дюлей
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04.12.2022 12:29 Ответить
 
 