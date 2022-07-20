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Враг пытается создать условия для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

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Враг ведет боевые действия на Бахмутском направлении с целью создания условий для наступления на город Бахмут и захвата Углегорской ТЭС.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 20 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Начались сто сорок седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского. Ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для наступления на город Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряде других. Противник нанес авиаудару возле Авдеевки.

Провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами. В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Мураховки. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

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По имеющейся информации, командование северного флота Российской Федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях, которые привлечены или планируют привлечь к боевым действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное выполнение огневых задач по командным пунктам и базам логистического обеспечения противника.
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Топ комментарии
+2
Химка, вогню!
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20.07.2022 07:37
+2
но вместе с тем просуваються в глубь нашей территории
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20.07.2022 08:07
+1
єрмакам та арахаміям та іншій зеленій шоблі це ДУЖЕ вигідно.....
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20.07.2022 09:27
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Химка, вогню!
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20.07.2022 07:37 Ответить
но вместе с тем просуваються в глубь нашей территории
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20.07.2022 08:07 Ответить
єрмакам та арахаміям та іншій зеленій шоблі це ДУЖЕ вигідно.....
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20.07.2022 09:27 Ответить
І що далі? Складати зброю і іти здаватися ***** бо вони "просуваються в глиб нашої території"?
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20.07.2022 10:12 Ответить
Шось у нас те робиться, пахне опрезом
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20.07.2022 08:37 Ответить
Покровське ще не відбили? Мабуть, що ні. Значить, звідти головна загроза Бахмуту
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20.07.2022 08:55 Ответить
СКОРБНАЯ ВЕСТЬ ПОГИБШАЯ БРАЗИЛЬСКАЯ ЗАЩИТНИЦА ХАРЬКОВА ТАЛИТА ДЕ ВАЛЬЕ В ЮНОСТИ ИМЕЛА КОРОНУ КРАСОТЫ. СКОЛЬКО ДОБРА БЫЛО В ГЛАЗАХ ЭТОЙ ВЕСЕЛОЙ И СМЕЛОЙ ДЕВЧОНКИ! ВОЕВАЛА ПРОТИВ ПУТИНСКОГО ИГИЛА НА СТОРОНЕ КУРДИСТАНА И СПАСАЛА ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ. ОТОМСТИМ ЗА КОРОЛЕВУ КРАСОТЫ ПАВШУЮ В БОЯХ С РАШИСТАМИ И ЗА 4 ЛЕТНЮЮ ЛИЗУ!!! ОГОНЬ ПО ИРОДАМ!!! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ФРОНТУ! ПРИЗЫВАЮ ТЕХНИКОВ, ХИМИКОВ, ФИЗИКОВ, ПЕРЕВОДЧИКОВ, АЙПИШНИКОВ И ВСЕХ ЛЮДЕЙ СТАТЬ ОДНИМ ЛАГЕРЕМ И ЗАЩИТИТЬ УКРАИНУ ОТ ГЕНОЦИДА! ВЫДЮЖИМ! СМЕРТЬ ЛЮДОЕДАМ! СЛАВА ВСУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ЛЕГИОНУ! БЕЛЛА ЧАВЕ!
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20.07.2022 18:31 Ответить
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ БРАЗИЛИИ ПОГИБЛА В БОЯХ ПРОТИВ ПУТИНСКОГО ФАШИЗМА! ЧЛЕН ООН ОСТАВИЛ БЕЗ КРОВА СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ И СОЗДАЕТ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ! ЧЛЕН ООН РФ ЭТО СТРАНА НАСИЛЬНИК И МОРАДЁР! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ВСУ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЖЕСТОКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ!
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20.07.2022 18:32 Ответить
ОГОНЬ ХАЙМЕРСЫ! ЗА 353 РЕБЕНКА УБИТОГО! ЗА 4 ЛЕТНЮЮ ЛИЗУ! ЗА СТАРИКОВ ИСКАЛЕЧЕНЫХ БОМБАМИ! ЗА СИРИЙСКИХ И ЧЕЧЕНСКИХ ДЕТЕЙ! ЗА МАРИУПОЛЬ! ЗА БУЧУ! ЗА ИРПЕНЬ! ПО ЛЮДОЕДАМ! ПО ПУТИНСКИМ НАЦИСТАМ! ДАЖЕ ЗА КРОВЬ И СЛЕЗЫ ЛЕНИНГАДЦЕВ ОГОНЬ!!! СЛАВА АЗОВУ! АЙДАРУ ЧЕСТЬ! ПОМОГАЙТЕ ВСУ! КООРДИНИРУЙТЕ ЦЕЛИ ВСУ ЕСЛИ ВЫ В ОККУПИРОВАННЫХ ЗОНАХ НО ПРИ ЭТОМ СОБЛЮДАЙТЕ СУУПЕР ОСТОРОЖНОСТЬ ВЕДЬ ВАС ПО АЙ АДРЕСУ МОГУТ ПОЙМАТЬ ПУТИНЦЫ! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! ОТОМСТИМ!!
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20.07.2022 18:35 Ответить
ИЗУЧАЙТЕ КАРТЫ И ОСОБЕНОСТИ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОИЙ И ПОМОГАЙТЕ ТОЧНЫМИ И ДОСТОВЕРНЫМИ ДАННЫМИ О ВРАГАХ ВОИНАМ УКРАИНЫ!
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20.07.2022 18:40 Ответить
 
 