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обстрел (25772) Донецкая область (8770) Кириленко Павел (636)

За минувшие сутки от вражеских обстрелов в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

На Донетчине за прошедшие сутки, 19 июля, в результате российской агрессии погибли пятеро мирных жителей.

Об этом сообщает начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За 19 июля россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Краснополье, 1 в Краматорске, 1 в Соледаре и 1 в Авдеевке. Еще 16 человек получили ранения", - написал он.

Кириленко отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего от 24 февраля в Донецкой области погиб 631 гражданский, ранены 1626 человек.

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За минувшие сутки от вражеских обстрелов в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей, - ОВА 01
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20.07.2022 11:14 Ответить
Пургамет Кириленко каже что с 24 февраля погибло гражданских 631 человек...
На кого рассчитана эта пурга...в одном Мариуполе погибло гражданских более 10 000...
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20.07.2022 11:15 Ответить
 
 