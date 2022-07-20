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Контроль над днепровскими переправами может стать ключевым фактором в боях за Херсонщину, - британская разведка
Город Херсон – это стратегический населенный пункт для Украины и России во время боев за юг, считают специалисты британской разведки. Поэтому мосты через Днепр имеют огромное значение, а контроль над ними может стать определяющим фактором в боях за город и область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства обороны Великобритании в Twitter.
19 июля один из мостов через Днепр – Антоновский был поврежден, однако он еще остается пригодным для использования. Впрочем, это одно из уязвимых мест для российских войск, ведь есть только два моста, по которым Россия может выводить свои войска из Херсона и территории, расположенной к западу от реки Днепр.
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+9 Slava Holt
показать весь комментарий20.07.2022 09:09
+8 Герхард
показать весь комментарий20.07.2022 09:20
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий20.07.2022 09:17
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Але тоді ЗЄвлада чомусь вирішила ці мости подарувати Роісє.
По заповітам Махна: на Запоріжжі захисники збудували тачанку та допікають ворогу.
тільки не вельмишановному пану Залужному
Знову втечуть як з Ірпеня та Бучі.
Цю правобережну групіровку треба відрізати та нищити.
Операція вплине на всю війну!