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Контроль над днепровскими переправами может стать ключевым фактором в боях за Херсонщину, - британская разведка

херсон,лапчук

Город Херсон – это стратегический населенный пункт для Украины и России во время боев за юг, считают специалисты британской разведки. Поэтому мосты через Днепр имеют огромное значение, а контроль над ними может стать определяющим фактором в боях за город и область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства обороны Великобритании в Twitter.

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19 июля один из мостов через Днепр – Антоновский был поврежден, однако он еще остается пригодным для использования. Впрочем, это одно из уязвимых мест для российских войск, ведь есть только два моста, по которым Россия может выводить свои войска из Херсона и территории, расположенной к западу от реки Днепр.

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Топ комментарии
+9
Дочекатися конвою з ************ і накрити нелюдей, міст вже пристріляний....
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20.07.2022 09:09
+8
Що показово, воно так було і 24.02.2022.

Але тоді ЗЄвлада чомусь вирішила ці мости подарувати Роісє.
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20.07.2022 09:20
+5
новина з разряду: дякую, кеп!
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20.07.2022 09:17
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Дочекатися конвою з ************ і накрити нелюдей, міст вже пристріляний....
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20.07.2022 09:09 Ответить
Желательно пристрелять его из ствольной артиллерии - так, чтобы и мишка-полевка не перебежала по мосту. Но сначала подойти на эту дальность...
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20.07.2022 09:14 Ответить
Думаю пионы могут и сейчас.
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20.07.2022 09:15 Ответить
новина з разряду: дякую, кеп!
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20.07.2022 09:17 Ответить
Ну, вони ж для західної аудиторії працюють, яка навіть не відрізняє Дніпро від Дунаю. Нажаль, це саме вони платять за шоу маст го он.
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20.07.2022 09:38 Ответить
Міст вже пристреляний. Треба лише дочекатися ворожої колони з ************ по ньому, а далі....
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20.07.2022 09:18 Ответить
Що показово, воно так було і 24.02.2022.

Але тоді ЗЄвлада чомусь вирішила ці мости подарувати Роісє.
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20.07.2022 09:20 Ответить
https://actual.today/za-zavitami-mahna-na-zaporizhzhi-zahisniki-zbuduvali-tachanku-ta-dopikajut-vorogu-video/

По заповітам Махна: на Запоріжжі захисники збудували тачанку та допікають ворогу.
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20.07.2022 09:23 Ответить
уже всім ясно що треба робити на Херсонщині для наступу
тільки не вельмишановному пану Залужному
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20.07.2022 09:45 Ответить
Не мацай залужного грязними руками, ще б усі так воювали як Залужний!
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20.07.2022 09:49 Ответить
А чого Залужний тягне?
Знову втечуть як з Ірпеня та Бучі.
Цю правобережну групіровку треба відрізати та нищити.
Операція вплине на всю війну!
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20.07.2022 10:20 Ответить
Особливо диванним Цензорівським експертам
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20.07.2022 10:16 Ответить
Антонівський міст вже вдруге нюхнув бавовну: орки вже не стали показувать ступіть пошкоджень.
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20.07.2022 09:59 Ответить
Upd: не втрималися, і все ж таки виклали нові дірочки. https://t.me/insiderUKR/37120
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20.07.2022 10:37 Ответить
 
 