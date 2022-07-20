"Слуга народа" Безуглая обвинила главу Луганской ОВА Гайдая в плохой подготовке к обороне области
Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая озвучила ряд обвинений в адрес главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Она перечислила их в интервью "Громадському", сообщает Цензор.НЕТ.
Безуглая утверждает, что когда в апреле-мае посещала Луганщину, "там не было представителей ОВА".
"В ОВА работают более 100 человек, и на них уходит почти миллион наших с вами налогов в месяц. Если вы не готовы работать в такой обстановке в безопасности - тот же глава ОВА может сказать: "Я не готов, ухожу в отставку". Но там не было постоянно председателя ОВА, и потому страдали военные", - говорит она.
"Как так произошло, что большая территория Луганщины была захвачена с самого начала? Это коррелирует с подготовкой городов к обороне, и за это отвечает военная администрация, потому что именно она предоставляет силы, средства, ресурсы и т.д. Этот вопрос открыт и сейчас исследуется", - добавила Безуглая.
На вопрос, считает ли она ОВА виновной в том, что россияне быстро захватили определенные населенные пункты Луганской области, Безугла ответила так: "Я считаю, что в военной администрации не была проведена работа в этом направлении. И это предмет расследований".
Нардеп говорит, что обсуждала этот вопрос с высшим военным руководством страны.
Пожалуйста, подождите...
Гайдай теж доволі мутна особа, - після захоплення Лисичанська писав що підлі орки роздерибанили залишений комунальний транспорт. А от чому Гайдай за два місяці той транспорт не евакуював таке питання ні в кого чомусь не виникло...
Или их по дну реки?
За оборону країни відповідає Президент України, от до нього і всі питання, навіть якщо муха в недозволеному місці пролетить в країні, а Гайдай то наслідок шашликів і асфальту на дорогах!
https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
ти може спочатку поцікався які функції хто в державі виконує?
І взагалі, не безглуздим безуглим вирішувати питання оборони!
ермаковские шестёрки.
перестать просто стрелять, подивиться в глаза путину, слетать в Оман к патрушеву, назначит сивоху на переговоры, наумова прохиндея и т.д.
Всюди її повно
Кучмисты...вы задрали Украину за две каденции Данилыча...
Стадо баранов...
На хера ее ермак/зеля выпыстили сегодня со всей этой бредятиной?
Турецкая экономика на грани Дефолта...впрочем китайская тоже...
Єрмак просто скажу гайдаю не звертай уваги на неї, вона ж безумна, а таких не заставиш мовчати.
А це гарем Єлдака - Люська, яка танцює раком, Маруська Безумна я. І місіс Попінс з Рави.
Мабуть з 2014 цей опупенный допис ваяв?
Без неї ніяк!Вона всім покаже як керувати!
Такий безцінний кадр треба задіяти!
Але коли це робить щей Безугла - це верх цинізму
чому не розробила плани і кожному не довела що робити
А с Херсонской области ты млять начать не пробовала?
И этой дуре дали руководить тск по Вагнергейту?
Когда до Зеленского дойдёт что кадры это не его?
Пусть устраивает конкурсы с независим комиссиями...