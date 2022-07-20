Украинские воины уничтожили командный пункт россиян возле Антоновского моста в Херсоне, - Хлань

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал об успехах ВСУ по уничтожению российских войск возле Херсона.

В течение ночи подразделения ВСУ нанесли точные удары по командному пункту россиян и скоплению вражеских войск в районе Антоновского моста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За ночь ВСУ снова накрыли орков. Оккупанты горят в районе Антоновского моста. Также местные сообщают о дыме в Новой Каховке", - отметил Хлань.

По его словам, украинские защитники попали по складам оккупантов в Новой Каховке, там уничтожено немало российских систем залпового огня, в частности "Смерчей".

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