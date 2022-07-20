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Украинские воины уничтожили командный пункт россиян возле Антоновского моста в Херсоне, - Хлань

himars,хімарс

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал об успехах ВСУ по уничтожению российских войск возле Херсона.

В течение ночи подразделения ВСУ нанесли точные удары по командному пункту россиян и скоплению вражеских войск в районе Антоновского моста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За ночь ВСУ снова накрыли орков. Оккупанты горят в районе Антоновского моста. Также местные сообщают о дыме в Новой Каховке", - отметил Хлань.

По его словам, украинские защитники попали по складам оккупантов в Новой Каховке, там уничтожено немало российских систем залпового огня, в частности "Смерчей".

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Топ комментарии
+24
Нехай Господь Бог береже ЗСУ
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20.07.2022 10:07
+15
Дякуємо нашим мужнім захисникам за іх дуже важку роботу і всім людям , які ім допомагають 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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20.07.2022 10:23
+12
Уничтожение этих 2 точек превращает парашный "плацдарм" на правом берегу Днепра из полуострова в остров.
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20.07.2022 10:18
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дякую,
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20.07.2022 10:05 Ответить
Нехай Господь Бог береже ЗСУ
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20.07.2022 10:07 Ответить
"Это уже какая-то оголтелая руссофобия!" (с) 😀
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20.07.2022 10:13 Ответить
Фобія - це страх перед чимось. А тут маємо поширення українофільства. Який же тут страх перед москалями?!
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20.07.2022 11:19 Ответить
фобію до росіян слід змінити на одіумію(odium-ненависть латинською)
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20.07.2022 13:52 Ответить
Уничтожение этих 2 точек превращает парашный "плацдарм" на правом берегу Днепра из полуострова в остров.
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20.07.2022 10:18 Ответить
Дякуємо нашим мужнім захисникам за іх дуже важку роботу і всім людям , які ім допомагають 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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20.07.2022 10:23 Ответить
Кацапські резерви які бігають по плацдарму в місцях можливих проривів ЗСУ, не зможуть цього робити без солярки. А солярка туди може потрапити лише по двох мостах...
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20.07.2022 10:27 Ответить
very good news
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20.07.2022 10:36 Ответить
вони сховали свій КП під мостом ? І таки виявили та попали, Орки вважали, що по мосту стріляти не будуть, бо потрібен. Але ні.....
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20.07.2022 10:44 Ответить
Це такий натяк русні, щоб з'їbнули з правого берега, поки міст цілий.
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20.07.2022 11:24 Ответить
в піоритеті ЗСУ повинно бути мости, склади і артилерія противника
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20.07.2022 12:45 Ответить
 
 