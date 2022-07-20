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Новости Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) ликвидация (3138) уничтожение (6249) техника (1711) потери (4270)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 750 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1700 танков и 3905 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 июля потери личного состава противника составляют около 38 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38750 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1700 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3905 (+13) ед,

артиллерийских систем - 856 (+5) ед,

РСЗО - 250 (+2) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов - 221 (+1) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),

крылатые ракеты – 167 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8) ед,

специальная техника – 70 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 750 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1700 танков и 3905 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
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Топ комментарии
+12
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20.07.2022 10:31
+8
Двісті двохсотих за добу, символічно. Тепер бункерне ху..йло забезпечить батьків цих ********* ладами калінами без подушок безпеки через санкції. Є надія, що і вони при ДТП відійдуть до кобздона.
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20.07.2022 10:46
+6
Арта вродила.
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20.07.2022 10:34
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20.07.2022 10:31 Ответить
А КАпутину не жаль своих биомасников-бабы еще..да вот кто их будет оплодотворять потом,белые медведи???
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20.07.2022 10:32 Ответить
Арта вродила.
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20.07.2022 10:34 Ответить
Двісті двохсотих за добу, символічно. Тепер бункерне ху..йло забезпечить батьків цих ********* ладами калінами без подушок безпеки через санкції. Є надія, що і вони при ДТП відійдуть до кобздона.
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20.07.2022 10:46 Ответить
Ракет хіба не збивали?
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20.07.2022 10:47 Ответить
На концерті кабзона сьогодні аншлаг
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20.07.2022 10:52 Ответить
Возможности Мордора. Пополнение группировки в Украине. На июль 2022 г. Ежемесячно:
1. Личный состав - до 10 000 чел.
2. Танки: новые - 5 шт., восстановленные после боев - 20 шт., восстановленные после консервации - 60 шт.
3. Артиллерия/РСЗО: новые - 5 шт., восстановленные после боев - 10 шт., восстановленные после консервации - 30 шт.
4. ББМ: новые - 20 шт., восстановленные после боев - 30 шт., восстановленные после консервации - 60 шт.
5. ПВО/ПРО: новые - 1/2 шт., восстановленные после боев - 1/2 шт., восстановленные после консервации - 1/2 шт.
6. Высокоточные ракеты - 5-10 шт.
7. БПЛА - 2-3 шт.

Данные не учитывают пополнение за счет внешних закупок/поставок.
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20.07.2022 10:55 Ответить
Даешь 40К к Августу!!!
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20.07.2022 10:58 Ответить
А лучше 50К...
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20.07.2022 11:19 Ответить
40Кк(Кілокацапів)
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20.07.2022 11:57 Ответить
Главное самолетики снова начали падать. Несколько дней неслышно было.
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20.07.2022 11:18 Ответить
Ранеными рабZeянцами забиты все госпиталя Мавзолея по имени ГУЛАГ Сралина,,в больницах местах нет...совсем..
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20.07.2022 11:27 Ответить
урожайный был денек
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20.07.2022 11:52 Ответить
неправда! там лише під сіверодонецьком 10.000 орків подохло! ( прєзніков не дасть збрехати!)
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20.07.2022 11:58 Ответить
малось на увазі вся кампанія по обороні Северодонецька, а вона тривала більше місяця. Так що з цифрами все нормально.
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20.07.2022 23:26 Ответить
Треба більше автотранспорт та наливайки трощити.
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20.07.2022 13:51 Ответить
 
 