Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 750 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1700 танков и 3905 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 июля потери личного состава противника составляют около 38 750 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составляют:
личного состава – около 38750 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1700 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 3905 (+13) ед,
артиллерийских систем - 856 (+5) ед,
РСЗО - 250 (+2) ед,
средства ПВО - 113 (+0) ед,
самолетов - 221 (+1) ед,
вертолетов - 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),
крылатые ракеты – 167 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8) ед,
специальная техника – 70 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
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1. Личный состав - до 10 000 чел.
2. Танки: новые - 5 шт., восстановленные после боев - 20 шт., восстановленные после консервации - 60 шт.
3. Артиллерия/РСЗО: новые - 5 шт., восстановленные после боев - 10 шт., восстановленные после консервации - 30 шт.
4. ББМ: новые - 20 шт., восстановленные после боев - 30 шт., восстановленные после консервации - 60 шт.
5. ПВО/ПРО: новые - 1/2 шт., восстановленные после боев - 1/2 шт., восстановленные после консервации - 1/2 шт.
6. Высокоточные ракеты - 5-10 шт.
7. БПЛА - 2-3 шт.
Данные не учитывают пополнение за счет внешних закупок/поставок.