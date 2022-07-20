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Новости Война
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обстрел (25772) смерть (9178) Харьков (7286) жертвы (1989) Синегубов (554)

Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из "Ураганов". Три человека погибли (дополнено). ФОТО

В результате утреннего обстрела войсками РФ Салтовского района Харькова погибли три человека, среди них - подросток.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, среди них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", - написал он.

Позже в ГСЧС уточнили, что раненых - двое: 15-летняя сестра погибшего и 72-летняя женщина.

По данным начальника Следственного управления Нацполиции области Сергея Болвинова, Россия обстреляла Салтовку из "Ураганов". "Три человека, находившиеся возле остановки общественного транспорта, погибли", - написал он.

Также смотрите: Украинские бойцы из ПТРК "Javelin" уничтожили российский танк. ВИДЕО

Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 01

Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 02

Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 03

Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 04
Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 05
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Топ комментарии
+11
Ворога треба називати своїм ім'ям. Бо це все росіяни, а не якісь міфічні орки, рашисти, ванькі, буряти та інше!
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20.07.2022 11:20
+8
Мля, чому пишуть "росіяни" замість рашисти ???...
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20.07.2022 10:52
+5
колективна відповідальність
у 1945-му у Берліні році не було хороших та плохих німців
в Берліні 1945-го ніхто не згадував, скільки разів були замахи на Гітлера в Берліні, скількох німців Гестапо повісила но рояльних струнах (це не речовий оборот, саме так Гестапо вбивало тих, хто був проти політики фюрера)
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20.07.2022 11:04
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Мля, чому пишуть "росіяни" замість рашисти ???...
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20.07.2022 10:52 Ответить
колективна відповідальність
у 1945-му у Берліні році не було хороших та плохих німців
в Берліні 1945-го ніхто не згадував, скільки разів були замахи на Гітлера в Берліні, скількох німців Гестапо повісила но рояльних струнах (це не речовий оборот, саме так Гестапо вбивало тих, хто був проти політики фюрера)
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20.07.2022 11:04 Ответить
Ворога треба називати своїм ім'ям. Бо це все росіяни, а не якісь міфічні орки, рашисти, ванькі, буряти та інше!
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20.07.2022 11:20 Ответить
потому что ты кацап тоже росиянин - представитель самой ублюдочной нации
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20.07.2022 13:55 Ответить
А по Білгороду завдати удару не дає Єрмак за наказом путіна? Всі ці розмови про адміністрацію Зеленського тривають уже давно, тут ще й Вікторія Спартц. Мало того, що диму без вогню не буває, ще й американські конгресмени просто так язиком не ляпають!
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20.07.2022 11:02 Ответить
ну по жилим района Белгорода, звісно не треба, це не є законною цілью
АЛЕ, росіяни відвели всі свої війскові склади зі зброєю на відстань біля 100 км, є відповідні карти
на харківському напрямку усі без винятку війскові склади знаходяться в Белгородськой області
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20.07.2022 11:06 Ответить
Ви здається не дружите з реальністю, мобілізаційний ресурс росії від 12 млн, тоді коли у нас 1 млн ЗСУ, напевне і військові-промислові цілі на рос території є виключенням, а по містам точно ніхто стріляти не буде, і не тому що шкода росіян
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20.07.2022 11:23 Ответить
ну а где был этот ресурс в 90х или 2000, когда чеченцы взывали метро, аэропорты, вокзалы? сидели на кухнях и боялись выходить, боялись ездить в метро. к затяжной войне нужно не мясоРУ, а техника и бк. лично мне кажется, что оно уже на исходе. без ленд-лиза войну 1941 проиграли бы в 1942.
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20.07.2022 11:46 Ответить
Максим, Ви назвали мобілізаційний ресурс РФії і порівняли його не з мобілізаційним ресурсом України, которий рівний приблизно біля 5 млн., а з діючою армією України.
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20.07.2022 12:47 Ответить
Методички перепутал😂😂
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20.07.2022 20:13 Ответить
Я не знаю, скільки ще мають загинути дітей, поки буде створене СП у Польщі, Словаччині, Кореї або Іспанії, буде туди переміщено цехи Южмашу і Артему і почнеться виробництво ракет середньої і великої дальності. Обов'язково існує країна, яка побачить у цьому свою вигоду.
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20.07.2022 11:06 Ответить
Або ми нація терпіл, або почнем відстрілювати хабадних саботажників.
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20.07.2022 11:11 Ответить
вы кацапы и есть нация терпил - 20-ть лет терпите ботоксного ублюдка больше 20-ти лет
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20.07.2022 13:58 Ответить
Розкажи, зелебобік, скільки ракет Нептун, Вільха і ПТРК виробила твоя синагога протягом кількох місяців до війни, коли чужі країни метались у намаганнях її попередити.
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20.07.2022 17:31 Ответить
нема країни, більш зацікавленою у знищенню Парашки, ніж Туреччина
(1) Путін дуже гадить туркам у Сірії
(2) У Туреччини є свій імперський проєкт, фактично навіть буряти - це турки, тобто якщо прокласти таку вісь зі стамбула до Бурятії, вздовж усієї цієї вісі живуть саме турки, ну ще трохи у Ірані, тобто з якогось боку під владою Єрдогана зараз знаходиться щонайбільше 20% відсотків турків, а більшість інших турків (за винятком узбеков, азербайжанців, іранців та уйгурів) знаходиться у Росії. А замість цих лояльних турків по крові вони вимушені бодаться з курдами, які ческо кажучі взігалі не турки. Турки це розуміють дуже-дуже чітко, й у них Є свій імперський проєкт по обьеднанню всіх турків в імперію.
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20.07.2022 11:14 Ответить
В Сірії путін з турками вже давно поділили сфери впливу. І теперішня рф Ердогана повністю влаштовує, як постачальник дешевих енергоносіїв, експортер туристів та імпортер овочів. А ще можна заробити на санкційних товарах.
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20.07.2022 11:25 Ответить
В Україні є місця куди не дістануть ракети, правда чи щось робиться нам ніхто не скаже
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20.07.2022 11:27 Ответить
а мозги вам нащо? звісно, немає, ракети дістають всюди. іноді навіть в ціль.
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20.07.2022 16:51 Ответить
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20.07.2022 13:01 Ответить
Здохни рускій мір


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20.07.2022 19:53 Ответить
Там эта часть района очень опасная стала, часто прилетает, друг живёт метрах в 300 от этой остановки, выехал оттуда с семьёй давно.😟
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20.07.2022 21:24 Ответить
 
 