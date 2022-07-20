Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из "Ураганов". Три человека погибли (дополнено). ФОТО
В результате утреннего обстрела войсками РФ Салтовского района Харькова погибли три человека, среди них - подросток.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, среди них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", - написал он.
Позже в ГСЧС уточнили, что раненых - двое: 15-летняя сестра погибшего и 72-летняя женщина.
По данным начальника Следственного управления Нацполиции области Сергея Болвинова, Россия обстреляла Салтовку из "Ураганов". "Три человека, находившиеся возле остановки общественного транспорта, погибли", - написал он.
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+11 Константин Кох
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у 1945-му у Берліні році не було хороших та плохих німців
в Берліні 1945-го ніхто не згадував, скільки разів були замахи на Гітлера в Берліні, скількох німців Гестапо повісила но рояльних струнах (це не речовий оборот, саме так Гестапо вбивало тих, хто був проти політики фюрера)
АЛЕ, росіяни відвели всі свої війскові склади зі зброєю на відстань біля 100 км, є відповідні карти
на харківському напрямку усі без винятку війскові склади знаходяться в Белгородськой області
(1) Путін дуже гадить туркам у Сірії
(2) У Туреччини є свій імперський проєкт, фактично навіть буряти - це турки, тобто якщо прокласти таку вісь зі стамбула до Бурятії, вздовж усієї цієї вісі живуть саме турки, ну ще трохи у Ірані, тобто з якогось боку під владою Єрдогана зараз знаходиться щонайбільше 20% відсотків турків, а більшість інших турків (за винятком узбеков, азербайжанців, іранців та уйгурів) знаходиться у Росії. А замість цих лояльних турків по крові вони вимушені бодаться з курдами, які ческо кажучі взігалі не турки. Турки це розуміють дуже-дуже чітко, й у них Є свій імперський проєкт по обьеднанню всіх турків в імперію.