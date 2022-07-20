Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из "Ураганов". Три человека погибли (дополнено). ФОТО

В результате утреннего обстрела войсками РФ Салтовского района Харькова погибли три человека, среди них - подросток.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, среди них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", - написал он.

Позже в ГСЧС уточнили, что раненых - двое: 15-летняя сестра погибшего и 72-летняя женщина.

По данным начальника Следственного управления Нацполиции области Сергея Болвинова, Россия обстреляла Салтовку из "Ураганов". "Три человека, находившиеся возле остановки общественного транспорта, погибли", - написал он.

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