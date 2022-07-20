Россия готова разблокировать украинское зерно, если США снимут ограничения на экспорт зерна из РФ, - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что его страна будет "способствовать вывозу украинского зерна", если США снимут запрет на экспорт зерна из РФ.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Иран, где встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Сначала мы поднимали вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно – мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты", - заявил Путин.
Он утверждает, что имел договоренности об этом с международными организациями. "Посмотрим, что из этого выйдет в ближайшее время", – сказал Путин.
Пожалуйста, подождите...
А тепер пропонує не брати з нас оплату за туалет якщо ми не станемо викликати поліцію
це загалом демонструє імпотентність такої організації як ООН, бо тут явні ознаки агрессії та піратства з боку московії, при цьому не діють ніякі міжнародні закони зобов'язані карати за такі дії
той крейсер має стільки зброї на борту, що разів 100 може знищити флот Парашки
Вывозите через ЕС, не попадайте в капкан рашистам.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Тим більше від цього блокада і обстріли не припиняться. Зерно це проблема приватних компаній, нехай домовляються про сухопутні шляхи. Торгувати інтересами держави заради того щоб приватні агровиробники продали зерно та накормили турків з арабами то їх проблеми
Україна поставляє на світовий ринок зерна 1% (це достаньо офіціфійні дані)
а 7% зерна у світі використовується на біологічне палево
Бог шельму всегда метит...
На рабZee всего 54...
Хмырь мавзолейный ..ты уже даже не дебил...
Сам себя спалил...
цивілізований світ загине, якщо Людство піде на поступки Вірусу
херня повна, потім скаже ну не вийшло сприяти, бо націоналісти порушили домовленість
Мені здається там умова - зняти всі санкції із будь-яких морських перевезень.
Але що казати, демократія завжди програє перед тваринним тоталітарним режимом якщо демократи не будуть користуватися тими ж методами, що Мордор....
Коли це США і для кого вводили якісь обмеження на експорт зерна?!
Кремлівська криса, як завжди, бреше та пробує ввести в оману весь світ!
Вопрос не в Африке, а в украинском бюджете, куда от продажи нашего зерна поступят деньги. Кроме того, на носу новый урожай, а элеваторы забиты старым.
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1549628195229556737 5 ч
На Западе начали активно говорить об аннексии захваченных ****** украинских территорий. И об ответке в виде ссанкций,а не в виде больших поставок необходимого Украине оружия,чтобы не допустить аннексию Уже подготавливают общественное мнение к аннексии.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02NYZhHvhyMegrAHHwgE21XV5qTaujvM8QnyBYQy9nVLPNwZuQEToDkokbJfMFLrY2l?__cft__[0]=********************************************************************-xGLAetMVVQOkc5g9zmz-pSaiUsA5mOeXqjXhGh0zXipFBRgJTAmSghGYlLiRqKYpfotyjnUA-OSbLvgNLzS&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
А теперь внимательно следите за руками Байдена-Путлера.
На прошлой неделе Байден вдруг отменил санкции за проведение финансовых операций по покупке российского зерна и минудобрений.
Тогда многие не поняли этот шаг. Но это, как всегда, был один из элементов «договорняка» Байдена-Путлера.
Вчера в Иране Путлер заявил, что готов обеспечить безопасность вывоза зерна из Украины ( зерна американских транснациональных корпораций) в обмен на отмену санкций против российского зерна. То есть Путлер озвучил то, о чем ранее было договорено с Байденом и что Вашингтон уже сделал, ослабив санкции.
А теперь самое интересное: а что такое «гарантии безопасности» по вывозу зерна в рамках «договорняка» Байдена-Путлера?
Я уверен, что это запрет для Украины не только стрелять по кораблям ЧФ, буровым вышкам или в сторону Крыма, но по итогу и проведения контрнаступления в Херсонской области.
По сути, с помощью вывоза зерна, Байден и Путлер создают необходимую военную паузу на Юге, чтобы захватить Донбасс и провести аннексию оккупированных областей.
Ну, а дальше нам расскажут: вы что хотите остаться без экспорта зерна и получить ещё и удар ядерным оружием от Путлера?