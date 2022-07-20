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Россия готова разблокировать украинское зерно, если США снимут ограничения на экспорт зерна из РФ, - Путин

путін

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна будет "способствовать вывозу украинского зерна", если США снимут запрет на экспорт зерна из РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Иран, где встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сначала мы поднимали вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно – мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты", - заявил Путин.

Он утверждает, что имел договоренности об этом с международными организациями. "Посмотрим, что из этого выйдет в ближайшее время", – сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и Блинкен обсудили разблокировку украинских портов
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Топ комментарии
+61
падло хоче торгувати краденим зерном .
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20.07.2022 10:58
+46
путін, окурок йбаний, умови будеш ставити у себе на параші. йди нхй, *******.
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20.07.2022 10:59
+45
Спочатку грабіжник залазить до нас у дім, окуповує кухню і санвузол, гвалтує дружину, вбиває дітей...
А тепер пропонує не брати з нас оплату за туалет якщо ми не станемо викликати поліцію
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20.07.2022 11:01
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Правила форума Совет форумчан
падло хоче торгувати краденим зерном .
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20.07.2022 10:58 Ответить
Падло торгує життями українців. Африці потрібна їжа,а на решту.....
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20.07.2022 11:13 Ответить
то нехай Африка припливає і купує зерно , умова поставки самовивіз . а ще хай Африка дає зброю , щоб ми могли захистити наше зерно ,там зброї повно .
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20.07.2022 11:22 Ответить
У тому числі 152 мм. такі необхідні ( Мозамбік, Ангола, Ефіопія, Алжир і т.і.).
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20.07.2022 11:37 Ответить
А радянської зброї в Африці досталь можна нашкрябати))
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20.07.2022 11:39 Ответить
Хай африка йде війною на рф, за їжу. рф займається шантажом.
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20.07.2022 11:42 Ответить
<******* абыдылось как его оупустили ниже плинтуса в Иране сначала ему под стеночкой дали стульчак высокий куда Вовчик по лесенке залез и сидел как поця одинокая на расстоянии от Аттола Хоммени.. потом 45 минут стоя ждал Эрдогана на встречу... ПОТОМ ЛДАВРУШГА ПЕРДОНУЛ ЧТО ЦЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ---ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДНР И ЛНР.... НО И ХЕНР Зоп.НР И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ....а **** НЕ ТРЕСНЕТ У ******...
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20.07.2022 14:11 Ответить
та до сраки, шо там **** хоче. зерно вже відвантажують в порту Ізмаїлу і далі через територіальні води Румунії і Болгарії...
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20.07.2022 14:31 Ответить
путін, окурок йбаний, умови будеш ставити у себе на параші. йди нхй, *******.
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20.07.2022 10:59 Ответить
кацапія "сприятиме"... - сміюсь як в цирку.
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20.07.2022 11:00 Ответить
Спочатку грабіжник залазить до нас у дім, окуповує кухню і санвузол, гвалтує дружину, вбиває дітей...
А тепер пропонує не брати з нас оплату за туалет якщо ми не станемо викликати поліцію
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20.07.2022 11:01 Ответить
куй вам за щеку
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20.07.2022 11:01 Ответить
Хахаха, счас.
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20.07.2022 11:01 Ответить
Якщо Африці потрібно наше зерно - 100 % передоплата та Самовивіз !
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20.07.2022 11:02 Ответить
взагалі воно так і відбувається! кацапи заблокували в українських портах іноземні вантажні кораблі!
це загалом демонструє імпотентність такої організації як ООН, бо тут явні ознаки агрессії та піратства з боку московії, при цьому не діють ніякі міжнародні закони зобов'язані карати за такі дії
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20.07.2022 11:13 Ответить
........на воротник .........ну вьі поняли....
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20.07.2022 11:02 Ответить
Начался шантаж кто-то вообще сомневался в обратном, что все пойдет хорошо?))))
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20.07.2022 11:02 Ответить
А куй тобі в ср...ку а не зняття санкцій.
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20.07.2022 11:03 Ответить
Ніт, потрібно заборонити вхід до світових портів кацапським коритам та коритам під іншими прапорами які заходили у кацапські порти
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20.07.2022 11:04 Ответить
Здохни,****.
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20.07.2022 11:04 Ответить
шантаж це друга натура рашистів
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20.07.2022 11:04 Ответить
а перша - тероризм
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20.07.2022 13:03 Ответить
А чому б не роз'***** ті їхні кораблі в чорному морі гарпунами, дай тоді ніякої проблеми не буде.
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20.07.2022 11:04 Ответить
стадия торга!
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20.07.2022 11:05 Ответить
А що американці замінували російські води, чи зі зброєю його не пропускають? Може варто відекромлювати - котлети окремо , мухи окремо?
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20.07.2022 11:06 Ответить
***** так нічого і не зрозуміло... Пекельний, печи далі!
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20.07.2022 11:07 Ответить
Не розумію, чому США не може увійти в чорне море та супроводжувати кораблі з української території? І так путін *****
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20.07.2022 11:09 Ответить
Проблема с проливами. Турки не успели новый канал выкопать.
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20.07.2022 11:12 Ответить
чому не можуть, через декілька днів амеріканьский ракетний крейсер приходить у Варну
той крейсер має стільки зброї на борту, що разів 100 може знищити флот Парашки
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20.07.2022 11:18 Ответить
така вялікая, так може меншим пакостити і як сцикливе щеня "хай зніме Америка заборону". Що здулося, вже ніхто не боїться?
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20.07.2022 11:09 Ответить
С такой скоростью от арахамии и компании, россии разрешат продавать всё, снимут постепенно санкции, ведь они РАЗРЕШИЛИ кормить Африку, разрешат выступать и спортсменам и т.д.

Вывозите через ЕС, не попадайте в капкан рашистам.
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20.07.2022 11:09 Ответить
Шантаж кацапське всьо.
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20.07.2022 11:09 Ответить
*****, так санциі ж тєбє токА на пользу...
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20.07.2022 11:10 Ответить
Сейчас посмотрим как наши на эти заявки не дай бог клюнут!! Это только начало, этим пида...м веры нет от слова совсем!!! Сначала зерно, потом газ в ход пойдет(если уже не начали, своим потоком сраным, аж фашисты на жопу сели) потом еще что нибудь придумают!!! Веры нет!
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20.07.2022 11:10 Ответить
все... мордор починає Голодоморами шантажувати.....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.07.2022 11:11 Ответить
Мокшанські ****** повинні пухнути та здихати від голоду.
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20.07.2022 11:12 Ответить
Спочатку поверніть крадене ! Це по-перше...А по-друге,в Росії стільки зерна,скільки в мене діамантових родовищ ! Злодії !!! Крадії !!! Мародери !!! Ви ще унітази виставте на продаж...разом з жіночою білизною....
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20.07.2022 11:12 Ответить
Убить мало этого урода парашенского...
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20.07.2022 11:14 Ответить
про що можна домовлятись з терористом, тим більше знімати болючі для них санкції???
Тим більше від цього блокада і обстріли не припиняться. Зерно це проблема приватних компаній, нехай домовляються про сухопутні шляхи. Торгувати інтересами держави заради того щоб приватні агровиробники продали зерно та накормили турків з арабами то їх проблеми
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20.07.2022 11:14 Ответить
ця проблема взагалі висосана з пальця
Україна поставляє на світовий ринок зерна 1% (це достаньо офіціфійні дані)
а 7% зерна у світі використовується на біологічне палево
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20.07.2022 11:21 Ответить
Ти нуль загубив
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20.07.2022 11:31 Ответить
Ничтожноє ху.йло
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20.07.2022 11:20 Ответить
Вся эта эпопея с зерном называется, Украине помогут на копейку а Рашке на миллиарды. Я уже не говорю о прициденте. Сегодня с Рашки снимут санкции по поводу зерна, завтра металл и прочее начнут продавать. У нас вообще сколько того зерна которое на экспорт? По моему рашисты уже все сами украли у нас и вывезли а теперь просто хотят чтобы с них сняли санкции и продать его.
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20.07.2022 11:20 Ответить
Санкции идут на пользу, а ***** - на#уй!
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20.07.2022 11:21 Ответить
Куйло? А як же санкції на не по чьом? Обісрався вже.
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20.07.2022 11:21 Ответить
Росія готова....ta iditj vi v sraku , neljudi. zhritj sami svoe dermo
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20.07.2022 11:22 Ответить
США готові зняти санкції з рашистського зерна, якщо куйло прибере своїх головорізів з території України.Так має стояти питання
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20.07.2022 11:23 Ответить
Террорист как обычно выдвигает условия. А еще кто-то с ним договаривается, хочет сохранить ему лицо, которое он давно потерял.
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20.07.2022 11:26 Ответить
напівзігнивше чучело ще щось пред'являє. ПТН ПНХ
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20.07.2022 11:29 Ответить
Я не розумію,для чого ***** це все робить. Все одно ж здохне,****. В історії не залишиться,як розраховує. Вірніше залишиться,як пародія на гітлера. Нікчема,падло,скотина та покидьок. Згниє та й усе.
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20.07.2022 11:32 Ответить
ДА! Посидите с ними еще за одним столом. Это очень продуктивное занятие. Дебилы.
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20.07.2022 11:33 Ответить
При блокаде чЛенинграда подохло почти 2 миллиона долларов США вместе с Тушонкой Рузвельта..а не жителей рабZeи...
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20.07.2022 11:40 Ответить
Саранча в Краснодарском крае уничтожила все урожаи на рабZee...
Бог шельму всегда метит...
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20.07.2022 11:43 Ответить
Це путін хоче щоб з нього зняли санкції. Але ж не так сталося як гадалося. Нафтове ембарго також запрацює до кінця цього року. Щодо українського зерна то можна вивозити дунайськими портами і залізницями через Польщу .Але треба розуміти що через підпали полів пшениці зменшить запаси в самій Україні . Тож якщо вивезуть зерно а там ще й Росія краде Україні не вистачить зерна а бо через це злетять ціни.
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20.07.2022 11:44 Ответить
Зеля та Арахамія будут просити США.
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20.07.2022 12:12 Ответить
Украина в 2020 году собрала 73 миллиона тонн зерна...Фермеры не ожидали такого урожая...
На рабZee всего 54...
Хмырь мавзолейный ..ты уже даже не дебил...
Сам себя спалил...
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20.07.2022 11:47 Ответить
дешевий шантаж зернового терориста
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20.07.2022 11:57 Ответить
А помните, как буквально месяц назад эти лживые гниды заявляли, что хрюске ничего не блокируют, а это Украина все заминировала? Кацап это лживая мразь, лживая насквозь. Причем это касается абсолютно всех кацапов, от засраного холопа, до ублюдочного царька.
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20.07.2022 12:01 Ответить
..а хіба з терористами домовляються?..
цивілізований світ загине, якщо Людство піде на поступки Вірусу
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20.07.2022 12:06 Ответить
Тоді не треба !
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20.07.2022 12:10 Ответить
«сприятимемо»??

херня повна, потім скаже ну не вийшло сприяти, бо націоналісти порушили домовленість
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20.07.2022 12:11 Ответить
Треба російські зерновози теж перевіряти силами НАТО.
Мені здається там умова - зняти всі санкції із будь-яких морських перевезень.
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20.07.2022 12:28 Ответить
Чистий тероризм.
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20.07.2022 12:29 Ответить
І після цього пуйла не оголосять терористом
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20.07.2022 12:40 Ответить
"Сверхдержава" скулит и клянчит вместо "симметричного" ответа и ввода запрета на экспорт зерна из США. Ах да! Не может же!
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20.07.2022 13:10 Ответить
А губи варенням росії часом не змастити?
Але що казати, демократія завжди програє перед тваринним тоталітарним режимом якщо демократи не будуть користуватися тими ж методами, що Мордор....
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20.07.2022 13:11 Ответить
Шо за маячня від царя орків?!
Коли це США і для кого вводили якісь обмеження на експорт зерна?!
Кремлівська криса, як завжди, бреше та пробує ввести в оману весь світ!
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20.07.2022 13:32 Ответить
Прекратите нести хрень!
Вопрос не в Африке, а в украинском бюджете, куда от продажи нашего зерна поступят деньги. Кроме того, на носу новый урожай, а элеваторы забиты старым.
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20.07.2022 13:34 Ответить
Все по шаблону, типичная логика террористов.
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20.07.2022 13:39 Ответить
Путлера на гілляку!
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20.07.2022 13:42 Ответить
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1549628195229556737 5 ч

На Западе начали активно говорить об аннексии захваченных ****** украинских территорий. И об ответке в виде ссанкций,а не в виде больших поставок необходимого Украине оружия,чтобы не допустить аннексию Уже подготавливают общественное мнение к аннексии.
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20.07.2022 13:45 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=********************************************************************-xGLAetMVVQOkc5g9zmz-pSaiUsA5mOeXqjXhGh0zXipFBRgJTAmSghGYlLiRqKYpfotyjnUA-OSbLvgNLzS&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=********************************************************************-xGLAetMVVQOkc5g9zmz-pSaiUsA5mOeXqjXhGh0zXipFBRgJTAmSghGYlLiRqKYpfotyjnUA-OSbLvgNLzS&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02NYZhHvhyMegrAHHwgE21XV5qTaujvM8QnyBYQy9nVLPNwZuQEToDkokbJfMFLrY2l?__cft__[0]=********************************************************************-xGLAetMVVQOkc5g9zmz-pSaiUsA5mOeXqjXhGh0zXipFBRgJTAmSghGYlLiRqKYpfotyjnUA-OSbLvgNLzS&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

А теперь внимательно следите за руками Байдена-Путлера.

На прошлой неделе Байден вдруг отменил санкции за проведение финансовых операций по покупке российского зерна и минудобрений.

Тогда многие не поняли этот шаг. Но это, как всегда, был один из элементов «договорняка» Байдена-Путлера.

Вчера в Иране Путлер заявил, что готов обеспечить безопасность вывоза зерна из Украины ( зерна американских транснациональных корпораций) в обмен на отмену санкций против российского зерна. То есть Путлер озвучил то, о чем ранее было договорено с Байденом и что Вашингтон уже сделал, ослабив санкции.

А теперь самое интересное: а что такое «гарантии безопасности» по вывозу зерна в рамках «договорняка» Байдена-Путлера?

Я уверен, что это запрет для Украины не только стрелять по кораблям ЧФ, буровым вышкам или в сторону Крыма, но по итогу и проведения контрнаступления в Херсонской области.

По сути, с помощью вывоза зерна, Байден и Путлер создают необходимую военную паузу на Юге, чтобы захватить Донбасс и провести аннексию оккупированных областей.

Ну, а дальше нам расскажут: вы что хотите остаться без экспорта зерна и получить ещё и удар ядерным оружием от Путлера?
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20.07.2022 13:52 Ответить
Не можна цього робити...
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20.07.2022 14:14 Ответить
что бы тебя заблокировало на веки вечные.
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20.07.2022 15:11 Ответить
їж свою рожь сам,підар !
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20.07.2022 21:54 Ответить
Да вот ему хрен в жо.у, падло-коротышка, лучшего ничего не мог придумать, ********?!
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30.10.2022 21:46 Ответить
 
 