Россия готова разблокировать украинское зерно, если США снимут ограничения на экспорт зерна из РФ, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна будет "способствовать вывозу украинского зерна", если США снимут запрет на экспорт зерна из РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Иран, где встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сначала мы поднимали вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно – мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты", - заявил Путин.

Он утверждает, что имел договоренности об этом с международными организациями. "Посмотрим, что из этого выйдет в ближайшее время", – сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и Блинкен обсудили разблокировку украинских портов