Путин хочет сократить поставки газа "Северным потоком" еще вдвое, - Reuters

Пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена. Российский президент Владимир Путин заявил, что это произойдет якобы из-за медленного ремонта оборудования.

Об этом пише Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Северный поток-1", который проходит по дну Балтийского моря в Германию, находится в центре внимания с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.

Трубопровод простаивает для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. Источники сообщили Reuters, что, как ожидается, Nord Stream возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью.

В беседе с журналистами после визита в Тегеран Путин сообщил, что на "Северном потоке-1" эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy, а еще один агрегат вышел из строя из-за "рассыпания внутренней обшивки".

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"Там работают две машины, они качают 60 млн кубометров в сутки… Если одну не вернут, будет одна, которая составляет 30 млн кубометров. "Газпром" тут при чем?", - сказал он. Путин сообщил, что еще одна газоперекачивающая турбина должна быть отправлена на ремонт 26 июля.

Путин также заявил, что "Газпром" якобы не виноват в сокращении транзитных мощностей, в том числе в закрытии Киевом одного из маршрутов через Украину в Европу. (Станция "Сохрановка" в Луганской области была захвачена российскими войсками).

Он добавил, что "Газпром" готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.