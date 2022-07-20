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Газ (9404) путин (30484) россия (93011) Северный поток (1443)

Путин хочет сократить поставки газа "Северным потоком" еще вдвое, - Reuters

північний,потік-2

Пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена. Российский президент Владимир Путин заявил, что это произойдет якобы из-за медленного ремонта оборудования.

Об этом пише Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Северный поток-1", который проходит по дну Балтийского моря в Германию, находится в центре внимания с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.

Трубопровод простаивает для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. Источники сообщили Reuters, что, как ожидается, Nord Stream возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью.

В беседе с журналистами после визита в Тегеран Путин сообщил, что на "Северном потоке-1" эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy, а еще один агрегат вышел из строя из-за "рассыпания внутренней обшивки".

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"Там работают две машины, они качают 60 млн кубометров в сутки… Если одну не вернут, будет одна, которая составляет 30 млн кубометров. "Газпром" тут при чем?", - сказал он. Путин сообщил, что еще одна газоперекачивающая турбина должна быть отправлена на ремонт 26 июля.

Путин также заявил, что "Газпром" якобы не виноват в сокращении транзитных мощностей, в том числе в закрытии Киевом одного из маршрутов через Украину в Европу. (Станция "Сохрановка" в Луганской области была захвачена российскими войсками).

Он добавил, что "Газпром" готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.
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Топ комментарии
+7
рафікнєуінават

Коли це ****** ***** нарешті здохне?
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20.07.2022 11:14
+6
воно вже здохло років 10 тому, щонайменьше
а ось це, з розпухшим *******, що сере в чемодан - просто збирає на свою особу дізлайки
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20.07.2022 11:24
+4
А я думаю де це клоун навчився робити якусь шкоду під благовидним предлогом. А воно ось у кого навчилось.
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20.07.2022 11:16
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рафікнєуінават

Коли це ****** ***** нарешті здохне?
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20.07.2022 11:14 Ответить
воно вже здохло років 10 тому, щонайменьше
а ось це, з розпухшим *******, що сере в чемодан - просто збирає на свою особу дізлайки
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20.07.2022 11:24 Ответить
а ключик, коли справжне ***** іздохло - дата коли жінка його пішла жити в гори к турку
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20.07.2022 11:26 Ответить
А я думаю де це клоун навчився робити якусь шкоду під благовидним предлогом. А воно ось у кого навчилось.
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20.07.2022 11:16 Ответить
Краще ще пару одіял прикупити чим газ смерті оплачувати. Відключай, падло
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20.07.2022 11:16 Ответить
А меркель казала що діверсіфікувала все постачання енергоносіїв, щоб не залежати від одного постачальника. Невже брехала?
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20.07.2022 11:30 Ответить
діверсифікували-діверсифікували та не видіверсифікували Читати вголос і швидко
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20.07.2022 12:19 Ответить
Что и требовалось доказать!!! Вот вам и карачун господа буржуины!!! Пол европы повелось на питлирские россказни, теперь получите!!! И это только начало, еще зима не началась!!! Они свой "вонючий газ" в карманы будут себе закачивать, свое население будет дровами топить, Европа подмерзнет но ТВАРЬ ПУТИН СВОИ ПЛАНЫ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО, ПОКА ЕГО КТО ТО НЕ ОСТАНОВИТ!!!
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20.07.2022 11:17 Ответить
"Там працюють дві машини, вони качають 60 млн кубометрів на добу... Якщо одну не повернуть, буде одна, яка становить 30 млн кубометрів. "Газпром" тут при чому?" ДЕБІЛ ПЛЯТЬ.
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20.07.2022 11:27 Ответить
ЄС підтанцьовує ***** ,як вівця на повідку,яку ведуть щоб зарізати. Який зашквар🤦
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20.07.2022 11:28 Ответить
gazprom mozhe iti lesom. kak bankrotom stane - togda posmotrim.
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20.07.2022 11:29 Ответить
Зима цього року буде над складною, потрібно готуватись вже зараз, як варіант відновлювати ті шахти на західній Україні які ахметов з компанією закрили заради дешевого вугілля з лугандону та параші.
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20.07.2022 11:31 Ответить
газ це сериознии козир -- Європа шось повинна придумати -- атомка ТЕЦ
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20.07.2022 11:32 Ответить
Ну, *********** він один раз цією зимою і ВСЕ. Більше можливостей у нього не буде. За дулі через паркан ніхто йому не платитиме.
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20.07.2022 11:32 Ответить
сподівається німців переломити раніше, а вони в свою чергу, щоб самім в гівні не бути, переломлять інших.
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20.07.2022 12:42 Ответить
Dani moment verx beriot zyzeni gaz so statov i katara.Evropa zapolnila xranilica do 60%.Kacapi xotiat takim teroram stob pustili SP2.Nadejus nemci najdut alternatyvu,drugije strani i tak nasli
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20.07.2022 11:42 Ответить
Газотранспортна система (ГТС) України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" завжди надавала потужності для транзиту російського газу до Європи.
Про це в ефірі національного телемарафону нагадала директорка із взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператор ГТС України" Ольга Бєлькова, передає https://interfax.com.ua/news/economic/846946.html Інтерфакс-Україна .
"Українська ГТС була допоміжною в період будь-яких зупинок "Північного потоку", тому незрозуміло, чому всі ігнорують той факт, що ОГТС України постійно повторює: у нас є достатні потужності, і турбіна чи не турбіна, а ми можемо транспортувати весь газ, який законтрактовано Німеччиною у Росії", - сказала вона.
Представниця українського оператора висловила подив щодо ухваленого владою Канади на прохання Німеччини рішення дозволити вивіз зі своєї території газотурбінного двигуна для КС "Портова".
Як повідомлялося, "Газпром" аж до 2019 року на час ремонту газопроводів "Ямал - Європа" та "Північного потоку" збільшував прокачування газу територією України.
Влітку "ковідного" 2020 року цього вперше не відбулося - усі недопостачання було компенсовано відбором газу з переповнених сховищ у Європі.
Влітку 2021 року під час ремонтів на магістралях "Газпром" також задіяв свої запаси у ПСГ Європи, не збільшуючи бронювання українських газотранспортних потужностей. Через холодну зиму 2020/2021, яка спустошила європейські ПСГ, така практика російського монополіста призвела до зростання спотових європейських цін.
У травні 2022 року РФ запровадила блокувальні санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - власника польської ділянки газопроводу "Ямал - Європа". Окрім того, "Газпром" до мінімуму скоротив обсяги транзиту територією України, використовуючи лише 40% від заброньованих потужностей. https://texty.org.ua/fragments/107281/********-mozhe-transportuvaty-ves-zakontraktovanyj-nimechchynoyu-u-rf-haz-ale-cej-fakt-chomus-ihnoruyut-ogts/
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20.07.2022 11:42 Ответить
Шантаж до примушення миру
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20.07.2022 11:53 Ответить
всі в курсі що х@йло бред несе,

але заходу не вистачить сміливості шантажувати х@йла у відповідь на його шантаж,

де шМеркель, хай скаже що газ не використовується як зброя
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20.07.2022 12:08 Ответить
"Не било счастья да нєсчастьє помогло" (С)
Не хотіли самі злазити з газової голки, то "стратег-многоходовочковець" допоможе
В НЛ доречі стартувала кампанія з агітації щоб населення економило газ та за можливості переходило не електрику.
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20.07.2022 12:17 Ответить
Европа,согласно древней мифологии,обычная проститутка...её имеют все,кто хочет и как хочет!
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20.07.2022 12:18 Ответить
Скажите этому дебилу, что бы обменял своих пид.расов на наших Героев - защитников Мариуполя !
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20.07.2022 12:19 Ответить
русня стріляє собі в ногу, Європі цю зиму буде важко, то таке, але з наступного року вона пошле ***** нахєр з їхнім газом і нафтою і усьо
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20.07.2022 12:20 Ответить
То хай притягнуть до уголовної відповідальности тих, що це дозволив. Тоді іншим разом такого не відбудеться.
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20.07.2022 13:56 Ответить
***** поняло. что от мягкотелых европейцев эмбарго не добьешься и решило их опередить, введя самоэмбарго. Ну, молодец, чо.
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20.07.2022 12:32 Ответить
Нет ничего лучше чем смотреть как ***** вводит 7ой пакет санкций против себя.
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20.07.2022 12:44 Ответить
Отлично! Пусть закрывает.
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20.07.2022 12:58 Ответить
Денег на рабZee нет..но вы дрочитесь там...
Потоков больше нет...скважины газовые и нефтЕные взорвали Порошенко и Турчинов...
Жидо-бандеро-нацисты нас обосрали.. карочи путлер Капут..а Рогозин наш президент...
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20.07.2022 13:05 Ответить
 
 