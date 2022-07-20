Путин хочет сократить поставки газа "Северным потоком" еще вдвое, - Reuters
Пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена. Российский президент Владимир Путин заявил, что это произойдет якобы из-за медленного ремонта оборудования.
Об этом пише Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Северный поток-1", который проходит по дну Балтийского моря в Германию, находится в центре внимания с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.
Трубопровод простаивает для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. Источники сообщили Reuters, что, как ожидается, Nord Stream возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью.
В беседе с журналистами после визита в Тегеран Путин сообщил, что на "Северном потоке-1" эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy, а еще один агрегат вышел из строя из-за "рассыпания внутренней обшивки".
"Там работают две машины, они качают 60 млн кубометров в сутки… Если одну не вернут, будет одна, которая составляет 30 млн кубометров. "Газпром" тут при чем?", - сказал он. Путин сообщил, что еще одна газоперекачивающая турбина должна быть отправлена на ремонт 26 июля.
Путин также заявил, что "Газпром" якобы не виноват в сокращении транзитных мощностей, в том числе в закрытии Киевом одного из маршрутов через Украину в Европу. (Станция "Сохрановка" в Луганской области была захвачена российскими войсками).
Он добавил, что "Газпром" готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.
Пожалуйста, подождите...
Коли це ****** ***** нарешті здохне?
а ось це, з розпухшим *******, що сере в чемодан - просто збирає на свою особу дізлайки
Про це в ефірі національного телемарафону нагадала директорка із взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператор ГТС України" Ольга Бєлькова, передає https://interfax.com.ua/news/economic/846946.html Інтерфакс-Україна .
"Українська ГТС була допоміжною в період будь-яких зупинок "Північного потоку", тому незрозуміло, чому всі ігнорують той факт, що ОГТС України постійно повторює: у нас є достатні потужності, і турбіна чи не турбіна, а ми можемо транспортувати весь газ, який законтрактовано Німеччиною у Росії", - сказала вона.
Представниця українського оператора висловила подив щодо ухваленого владою Канади на прохання Німеччини рішення дозволити вивіз зі своєї території газотурбінного двигуна для КС "Портова".
Як повідомлялося, "Газпром" аж до 2019 року на час ремонту газопроводів "Ямал - Європа" та "Північного потоку" збільшував прокачування газу територією України.
Влітку "ковідного" 2020 року цього вперше не відбулося - усі недопостачання було компенсовано відбором газу з переповнених сховищ у Європі.
Влітку 2021 року під час ремонтів на магістралях "Газпром" також задіяв свої запаси у ПСГ Європи, не збільшуючи бронювання українських газотранспортних потужностей. Через холодну зиму 2020/2021, яка спустошила європейські ПСГ, така практика російського монополіста призвела до зростання спотових європейських цін.
У травні 2022 року РФ запровадила блокувальні санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - власника польської ділянки газопроводу "Ямал - Європа". Окрім того, "Газпром" до мінімуму скоротив обсяги транзиту територією України, використовуючи лише 40% від заброньованих потужностей. https://texty.org.ua/fragments/107281/********-mozhe-transportuvaty-ves-zakontraktovanyj-nimechchynoyu-u-rf-haz-ale-cej-fakt-chomus-ihnoruyut-ogts/
але заходу не вистачить сміливості шантажувати х@йла у відповідь на його шантаж,
де шМеркель, хай скаже що газ не використовується як зброя
Не хотіли самі злазити з газової голки, то "стратег-многоходовочковець" допоможе
В НЛ доречі стартувала кампанія з агітації щоб населення економило газ та за можливості переходило не електрику.
Потоков больше нет...скважины газовые и нефтЕные взорвали Порошенко и Турчинов...
Жидо-бандеро-нацисты нас обосрали.. карочи путлер Капут..а Рогозин наш президент...