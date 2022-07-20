Спортсменка Магучих сожалеет о совместном фото с россиянкой: Она мне больше не кумир

Украинская прыгунка Ярослава Магучих сожалеет о совместном фото с Марией Ласицкене на Олимпиаде и утверждает, что после полномасштабного вторжения "все изменилось".

Об этом она рассказала в интервью NRK, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"У нас больше нет отношений. До 24 февраля все спортсменки говорили между собой, мы общались с русскими. Но после [полномасштабного вторжения] все изменилось. Никто из них не написал нам. Они молчали", - рассказала она.

"Многие спортсмены говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что это Россия вторглась в мою страну, в Украину. Они говорят: "Мы не можем ничего сделать". Могут. Почему же они так думают?" – добавила Магучих.

Магучих напомнила, что все, что сделала Ласицкене, – это "письмо Томасу Баху после трех месяцев войны", на которое сама украинка отреагировала негативно.

В письме Ласицкене, которая имеет звание капитана Вооруженных сил РФ, обвинила президента Международного олимпийского комитета в "трусости" и "нарушении олимпийской хартии" из-за санкций против спортсменов из России.

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После всех этих событий Магучих больше не считает Ласицкене своим кумиром, а также говорит, что "часть ее сожалеет" о том общем фото на Олимпиаде.

"Это часть моей жизни, и это был опыт, который сделал меня ментально сильнее. Это произошло, и я не могу этого изменить. Я больше не имею идола. Теперь я выступаю с осознанием того, что я кумир для многих украинских прыгунов. И я хочу становиться лучше ради них", - подытожила Магучих.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих 7 августа после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.

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9 августа в соцсетях появилось еще одно фото Магучих с Ласицкене. "Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!", - ответила после этого Магучих тем, кого возмутил ее поступок.