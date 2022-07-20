Спортсменка Магучих сожалеет о совместном фото с россиянкой: Она мне больше не кумир
Украинская прыгунка Ярослава Магучих сожалеет о совместном фото с Марией Ласицкене на Олимпиаде и утверждает, что после полномасштабного вторжения "все изменилось".
Об этом она рассказала в интервью NRK, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"У нас больше нет отношений. До 24 февраля все спортсменки говорили между собой, мы общались с русскими. Но после [полномасштабного вторжения] все изменилось. Никто из них не написал нам. Они молчали", - рассказала она.
"Многие спортсмены говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что это Россия вторглась в мою страну, в Украину. Они говорят: "Мы не можем ничего сделать". Могут. Почему же они так думают?" – добавила Магучих.
Магучих напомнила, что все, что сделала Ласицкене, – это "письмо Томасу Баху после трех месяцев войны", на которое сама украинка отреагировала негативно.
В письме Ласицкене, которая имеет звание капитана Вооруженных сил РФ, обвинила президента Международного олимпийского комитета в "трусости" и "нарушении олимпийской хартии" из-за санкций против спортсменов из России.
После всех этих событий Магучих больше не считает Ласицкене своим кумиром, а также говорит, что "часть ее сожалеет" о том общем фото на Олимпиаде.
"Это часть моей жизни, и это был опыт, который сделал меня ментально сильнее. Это произошло, и я не могу этого изменить. Я больше не имею идола. Теперь я выступаю с осознанием того, что я кумир для многих украинских прыгунов. И я хочу становиться лучше ради них", - подытожила Магучих.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих 7 августа после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
9 августа в соцсетях появилось еще одно фото Магучих с Ласицкене. "Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!", - ответила после этого Магучих тем, кого возмутил ее поступок.
Пожалуйста, подождите...
Аджа Лябиб в июле 2021 года посетила https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/07/20/7143528/
оккупированный Крым. О пребывании Лябиб, тогда еще телеведущей и журналистки, на территории оккупированного полуострова свидетельствуют ее собственные и другие посты в соцсетях.
Позже журналисты задали вопрос, возвращается она «из Украины или из России»? Она не дала прямого ответа,но сказала, что «чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза».
Также бельгийский политик Петер де Роовер заявил, что страницу в Википедии об Адже Лябиб отредактировали вскоре перед ее назначением, указав в том числе на поездку в Крым.
- Ваше резюме в Википедии тщательно почистили. Среди прочего, 15 июля было удалено следующее "2021: поездка в Ливан и Россию… К 15.07 ваша поездка в Крым была поездкой в "Россию" а не "в Украину", - заявил он.
Серед громадян України орієнтовно 90% без такого гріха, а серед коментуючих на "Цензорі" ще більше, зовсім не всі, і навіть не більшисть, бажають пов'зати своє життя зі спортом,
не знав?
Доречі, в дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
Так що свої гріхи залиш собі.
Наступного разу - помовч, за розумника зійдеш.
Они там че пилотки друг дружке лобызали?
Це просто повії, які обслуговують любу владу і їх "діяльність" з мораллю не сумісні. Просто повії не приховують, що працюють виключно заради грошей, а медійні курви на камеру лицемірно вішають лапшу своїм прихильникам ситуативно, щоб тільки не втратити прибутки.
Для мене лорак, повалій, лобода чесніші, вони обрали для себе сторону ворогів України і там же залишились.
рус.википедия пишет:
"Несмотря на мнение части мировой спортивной общественности о необходимости отстранения всей российской сборной от участия в Олимпийских Играх 2016 г. по результатам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 доклада Макларена , исполком МОК под председательством Т. Баха принял компромиссное решениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-bbc_compr-6 [6] . В связи с этим в статье «Русофил и коррупционер - всё как любит Путин» влиятельное немецкое издание https://ru.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit Die Zeit высказало мнение о тесных неформальных отношениях с президентом России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD В. В. Путиным и назвало Баха «хорошо оплачиваемым российским спортивным послом»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-7 [7] . https://ru.wikipedia.org/wiki/Bild Bild отметил, что даже после оглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 результатов расследования о массовом применении допинга российскими спортсменами Томас Бах продолжал поддерживать Россию, утверждая, что МОК «имел позитивный опыт» сотрудничества с Россией и Путинымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-pudel-8 [8] . Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Елена Исинбаева высказала мнение, что Томас Бах «оказался сильным человеком, допустив Россию на Игры в Рио»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-9 [9] ."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
оце торкнута на всю голову...
Сиділо б краще і мовчало, нікчемне!
Это же позитив.
Столько лет биться головой с высоты 2 метра - это не шутки.