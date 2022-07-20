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спорт (2377) Магучих (44)

Спортсменка Магучих сожалеет о совместном фото с россиянкой: Она мне больше не кумир

магучих,ласицкене,опозорилась

Украинская прыгунка Ярослава Магучих сожалеет о совместном фото с Марией Ласицкене на Олимпиаде и утверждает, что после полномасштабного вторжения "все изменилось".

Об этом она рассказала в интервью NRK, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"У нас больше нет отношений. До 24 февраля все спортсменки говорили между собой, мы общались с русскими. Но после [полномасштабного вторжения] все изменилось. Никто из них не написал нам. Они молчали", - рассказала она.

"Многие спортсмены говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что это Россия вторглась в мою страну, в Украину. Они говорят: "Мы не можем ничего сделать". Могут. Почему же они так думают?" – добавила Магучих.

Магучих напомнила, что все, что сделала Ласицкене, – это "письмо Томасу Баху после трех месяцев войны", на которое сама украинка отреагировала негативно.

В письме Ласицкене, которая имеет звание капитана Вооруженных сил РФ, обвинила президента Международного олимпийского комитета в "трусости" и "нарушении олимпийской хартии" из-за санкций против спортсменов из России.

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После всех этих событий Магучих больше не считает Ласицкене своим кумиром, а также говорит, что "часть ее сожалеет" о том общем фото на Олимпиаде.

"Это часть моей жизни, и это был опыт, который сделал меня ментально сильнее. Это произошло, и я не могу этого изменить. Я больше не имею идола. Теперь я выступаю с осознанием того, что я кумир для многих украинских прыгунов. И я хочу становиться лучше ради них", - подытожила Магучих.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих 7 августа после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.

Также читайте: Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк

9 августа в соцсетях появилось еще одно фото Магучих с Ласицкене. "Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!", - ответила после этого Магучих тем, кого возмутил ее поступок.
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Топ комментарии
+28
Тупой хамелеон
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20.07.2022 11:51
+23
А як же заяви - "спорт внєпалітікі"? Пізно вкакалась як кажуть.
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20.07.2022 11:51
+20
тупа курка, пізно схаменулася
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20.07.2022 11:53
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Тупой хамелеон
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20.07.2022 11:51 Ответить
Спорт внє палітікі!
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20.07.2022 12:53 Ответить
А як же заяви - "спорт внєпалітікі"? Пізно вкакалась як кажуть.
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20.07.2022 11:51 Ответить
тупа курка, пізно схаменулася
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20.07.2022 11:53 Ответить
Паскуда! і всі спортсмени співаки і інша наволоч такі самі! за рідкими винятками!
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20.07.2022 11:54 Ответить
Фото зроблене і його вже не зітреш.
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20.07.2022 11:55 Ответить
Щоб трохи порозумнішати, то треба, щоб твою країну почали знищувати ракетами? Якось у ціх спортсменів мізки у м'язи частково трансформуються. Приклади є - пригуни, боксери... Спорт не може бути "вне политики", бо це частина політики.
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20.07.2022 11:55 Ответить
Цимес в тому, що поза політикою спорт нікому нахір не потрібен. Він виник саме як форма політики. І фінансують всі ці безглуздості лише для політики.
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20.07.2022 12:55 Ответить
Для нормальних людей,все змінюється після шкільної програми по історії.
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20.07.2022 11:55 Ответить
"...Паприґунья-стрєказа лєто краснає прапєла. Аглянуцца ніуспєла как вайна катіт вґлаза..."
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20.07.2022 11:57 Ответить
Дурна була,дурна залишилась
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20.07.2022 11:57 Ответить
Магучіх, а тепер пнх магучімі прижкамі.Тупа п@зда.
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20.07.2022 11:57 Ответить
та нікуди воно не піде! їздить за наші гроші по світу і далі пригає!
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20.07.2022 12:02 Ответить
а до этого была кумиром? на минуточку в 2020 году!
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20.07.2022 11:58 Ответить
Поки кацапи наших хлопців на передку 8 років "потихеньку" вбивали все було ок?
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20.07.2022 15:04 Ответить
Єта палітікі нас пасорілі (С). Ідіотка, блд.
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20.07.2022 11:58 Ответить
Пішла ти нахєр. Ти і після критики з нею фотографувалася. Креветка.
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20.07.2022 11:59 Ответить
Піздно всралась...
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20.07.2022 11:59 Ответить
який нах спорт коли в країні війна та питання виживання нації???? нехай волонтерить або йде вслід за кораблем "дружньої країни з якою політики посварили.."
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20.07.2022 12:02 Ответить
На жаль таких довбодятлів в Україні ще до бісової матері...
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20.07.2022 12:02 Ответить
Новая глава МИД Бельгии в 2021 году ездила в Крым и отказалась назвать его Украиной.

Аджа Лябиб в июле 2021 года посетила https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/07/20/7143528/
оккупированный Крым. О пребывании Лябиб, тогда еще телеведущей и журналистки, на территории оккупированного полуострова свидетельствуют ее собственные и другие посты в соцсетях.

Позже журналисты задали вопрос, возвращается она «из Украины или из России»? Она не дала прямого ответа,но сказала, что «чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза».

Также бельгийский политик Петер де Роовер заявил, что страницу в Википедии об Адже Лябиб отредактировали вскоре перед ее назначением, указав в том числе на поездку в Крым.

- Ваше резюме в Википедии тщательно почистили. Среди прочего, 15 июля было удалено следующее "2021: поездка в Ливан и Россию… К 15.07 ваша поездка в Крым была поездкой в "Россию" а не "в Украину", - заявил он.
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20.07.2022 12:03 Ответить
Ще одна ватніца "не помітила" окупацію Криму, Дон. та Луг. областей з 2014 року.
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20.07.2022 12:04 Ответить
Хто без гріха, хай першим кине в неї камінь... А потім, дивись, ще стане чемпіоном світу з метання (на вибір: ядра, молоту, диску, списа).
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20.07.2022 12:05 Ответить

Серед громадян України орієнтовно 90% без такого гріха, а серед коментуючих на "Цензорі" ще більше, зовсім не всі, і навіть не більшисть, бажають пов'зати своє життя зі спортом,
не знав?

Доречі, в дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
Так що свої гріхи залиш собі.

Наступного разу - помовч, за розумника зійдеш.
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20.07.2022 13:03 Ответить
У нас більше немає стосунків.

Они там че пилотки друг дружке лобызали?
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20.07.2022 12:05 Ответить
Після скількох місяців вбивств в Україні і таке грандіозне визнання-пристосуванство.
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20.07.2022 12:07 Ответить
Поздно всралась, шлюха ипаная.
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20.07.2022 12:11 Ответить
******, как дышит, первый раз ладно, тупая и сфотографировалась, но кбыл второй раз, уже после того, как натыкали мордой. И ответ , от этой гниды, идите нахрен, я так вижу. Так что лишить всех регалий, выгнать из ВСУ и забыть, как дешевую проститутку.
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20.07.2022 12:17 Ответить
Могучих тп малороска, її ******* вже нікого не їбе, все шо вона заслоговує за шо б її гнобили до кінця життя
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20.07.2022 12:17 Ответить
то не лейтенант ЗСУ, якому (не приведи Господи) довелося би коритися, якщо ти солдат, то - ганьба ЗСУ, пілотка-розкладачка..(
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20.07.2022 12:26 Ответить
в 2020 году у неё кумир рассейский военный...
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20.07.2022 12:34 Ответить
кооцапка специально к ней подбежала чтобы показать картинку братья навек, и чтобы оккупантов встречали. но эта тупая начала дальше писать про спорт вне политики...
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20.07.2022 12:39 Ответить
Плохо, когда доходит до тупой головы через десятки тысяч смертей мирных жителей.
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20.07.2022 13:06 Ответить
Поведінка таких людей залежить від ситуації. Завтра щось зміниться і зміниться її поведінка.
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20.07.2022 13:08 Ответить
Тху, брехуха.
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20.07.2022 13:09 Ответить
Эта дура специально слила золото Украины на той оленьпияде рюZkoй подруге...
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20.07.2022 13:09 Ответить
Не переймайся. рашинського прапора на фото не видно.
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20.07.2022 13:17 Ответить
Магучіх не сама гірша хвойда, бо спортсменка. Гляньте з 2014 року як виглядав наш шапіто-бізнес до 24.02 і відповідь сама напрошується, більшість - це лицеміри і брехуни, які за бабло швендяли в рашку без жодних докорів сумління.. Шапіто-95 - це звісно верх цинізма . а коли пАтап знімав штани на сцені в москві - це як розцінити, а виступи білик, йолка, козловський, дорн і ще купа....
Це просто повії, які обслуговують любу владу і їх "діяльність" з мораллю не сумісні. Просто повії не приховують, що працюють виключно заради грошей, а медійні курви на камеру лицемірно вішають лапшу своїм прихильникам ситуативно, щоб тільки не втратити прибутки.
Для мене лорак, повалій, лобода чесніші, вони обрали для себе сторону ворогів України і там же залишились.
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20.07.2022 13:20 Ответить
А кто ж такой Томас Бах?
рус.википедия пишет:
"Несмотря на мнение части мировой спортивной общественности о необходимости отстранения всей российской сборной от участия в Олимпийских Играх 2016 г. по результатам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 доклада Макларена , исполком МОК под председательством Т. Баха принял компромиссное решениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-bbc_compr-6 [6] . В связи с этим в статье «Русофил и коррупционер - всё как любит Путин» влиятельное немецкое издание https://ru.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit Die Zeit высказало мнение о тесных неформальных отношениях с президентом России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD В. В. Путиным и назвало Баха «хорошо оплачиваемым российским спортивным послом»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-7 [7] . https://ru.wikipedia.org/wiki/Bild Bild отметил, что даже после оглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 результатов расследования о массовом применении допинга российскими спортсменами Томас Бах продолжал поддерживать Россию, утверждая, что МОК «имел позитивный опыт» сотрудничества с Россией и Путинымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-pudel-8 [8] . Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Елена Исинбаева высказала мнение, что Томас Бах «оказался сильным человеком, допустив Россию на Игры в Рио»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81#cite_note-9 [9] ."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
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20.07.2022 13:37 Ответить
Дайте собі спокій) Вона не ватна. Але достатньо притомної позиції у Дніпрі також, мабуть, нема де набратися.Та й у її віці, навіть на Західній Україні, дівчата думають лише про шмотки, айфони і інстаграми.
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20.07.2022 13:43 Ответить
Коли дурень --то це на все життя.
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20.07.2022 13:54 Ответить
так вона ще і фанатіла від кацапки ?
оце торкнута на всю голову...
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20.07.2022 13:55 Ответить
Вообще то в магучих тоже есть звание (сержант если не ошибаюсь) - могла бы послужить в ВСУ в такое тяжелое время...хотя там не место тем кто считает кумиром московитскую "коллегу"
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20.07.2022 14:07 Ответить
От через таких магучих рашисти й думали, що їх тут зустрінуть з обіймами!
Сиділо б краще і мовчало, нікчемне!
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20.07.2022 14:28 Ответить
"Нє забудєм, нє простім...!"
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20.07.2022 14:34 Ответить
А Магучіх вже звільнили із посади офіцера ЗСУ ? Чи вона продовжує підвищувати боєздатність військ інструктуючи бійців як стрибати у висоту ? Війна з рф ? Що про це думають керівники Мінмолодьспорту і Міноборони ?
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20.07.2022 14:51 Ответить
Та звиздец...как же мне на это насрать
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20.07.2022 15:16 Ответить
На наконец-то до неё дошло.
Это же позитив.
Столько лет биться головой с высоты 2 метра - это не шутки.
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20.07.2022 17:04 Ответить
 
 