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Новости Война
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Германия (6728) помощь (7424) танк (2198)

Немецкий депутат раскритиковал политику Берлина: Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard

кізеветтер,родеріх

Задержка и недостаточно активная военная помощь Украине со стороны правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца ведут к "потере репутации Германии в Восточной Европе".

Так считает депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Свое возмущение он изложил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он назвал провальным принцип Ringtausch: способ помощи Украине, по которому страна-союзница передает Украине свои тяжелые вооружения (как правило, устаревшие советского образца), а Германия компенсирует это донору поставкой современной или почти современной техники западного образца.

Депутат напомнил, что власти ФРГ обещали, что соглашения по Ringtausch с Польшей будут "завершены в кратчайшие сроки и реализованы в ближайшие несколько недель".

"Немецкое предложение после трех месяцев раздумий: 20 танков Leopard-2, поставки с апреля 2023 года поштучно ежемесячно, с октября 2023 года – по три танка ежемесячно", – написал Кизеветтер и уточнил, что Варшава за два месяца передала Украине почти 300 танков Т -72.

Исходя из такого подхода, пишет депутат, "не удивительно", что страны Восточной Европы вроде Польши ориентируются больше на США и закупают Abrams, а не Leopard: "Мы на ровном месте профукиваем создаваемое годами доверие".

Читайте также: Правительство Германии сократило военную поддержку Украины, несмотря на обещания противоположного, – Die Welt

Кизеветтер написал, что "никто не понимает", почему Берлин не снабжает ВСУ бронетехникой Marder, Leopard и Fuchs, "а тратит драгоценное время на сложное и явно нерабочее Ringtausch". "Это неспособность оказать помощь Украине, потеря репутации в Восточной Европе. А еще мы наносим вред собственному народу. Какой эскалации опасается канцлер из-за передачи Fuchs и Marder?" – критикует политик ХДС.

Он напомнил, что пока ФРГ тормозит с подобными поставками, среди прочего США выделяют $100 млн на обучение украинских летчиков на американских истребителях, в Великобритании обучают украинским военным базовым навыкам, а Франция поставляет БТР VAB.

"Германия, как четвертый по величине экспортер вооружений, хочет поставить три бронированные ремонтно-эвакуационные машины... Но "на это потребуется время", – горько иронизирует Кизеветтер.

В мае он побывал в Украине. Кизеветтер уже не в первый раз критикует политику Шольца. Он говорил в мае: "Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина победила".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц призвал немцев готовиться к трудностям из-за санкций против России: "В любом случае Путина нужно остановить"
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Топ комментарии
+17
Просто немцам нужно обяснить, что если не дадут Укриане оружие то мы не сможем освободить к осени страну. А значит не засеем даже половину территорий зерновыми. А значит уже следуюющей весной пускай немцы встречают миллионы голодающих африканцев и арабских беженцев
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20.07.2022 11:58
+7
кто путинская 6ка? кто подсадил на газовую иглу? кто должен за это понести ответственность?
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20.07.2022 11:55
+5
навпаки, всі розуміють чому)) Всі розуміють чому в Україні не ради були бачити Штаймара, чому німці на перших етапах не дозволяли навіть літакам зі зброє для України пролітати над їх територією. Чому у Меркель були дружні відносини із ху..лом.Всім ясно чому вони хочуть заробляти на російському газі..і чому німецькі високопосадовці пенсіонери працюють в газпромі...По суті всім все давно ясно
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20.07.2022 12:51
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просто так решило немецкое правительство и все.
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20.07.2022 11:54 Ответить
#німці бояться

бояться віддати ЗСУ бронетехнику минулого покоління: Леопард-1, Мардер, Фухс
та просерают замовлення на десятки міліардів євро на свою супер-класну бронетехнику нинішнього покоління для європейських країн НАТО
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20.07.2022 13:42 Ответить
тому що )(уйло рулить газом..і шантажує Европу..
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20.07.2022 11:55 Ответить
)(уйло буде примушувати через Европу ,щоб Україна змирилась з окупацією
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20.07.2022 11:56 Ответить
кто путинская 6ка? кто подсадил на газовую иглу? кто должен за это понести ответственность?
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20.07.2022 11:55 Ответить
А ми розуміємо.
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20.07.2022 11:57 Ответить
Просто немцам нужно обяснить, что если не дадут Укриане оружие то мы не сможем освободить к осени страну. А значит не засеем даже половину территорий зерновыми. А значит уже следуюющей весной пускай немцы встречают миллионы голодающих африканцев и арабских беженцев
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20.07.2022 11:58 Ответить
Жданов говорил что эекспорт зерна по отношению к мировым долям - мизерный... так что эта вся заворуха вокруг зерна чисто полит пиар
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20.07.2022 13:41 Ответить
та i нехай туди iдуть бiженцi - iм то що з того? Це не проблема для Германii, яка вже наполовину з туркiв.
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20.07.2022 15:50 Ответить
шестеркам ***** не разрешает...
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20.07.2022 11:59 Ответить
ce prosto fars
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20.07.2022 11:59 Ответить
Xotelos uvidet leopard2a7 oni luce cem u kacapov xoteli zdelat tank armatu no nepolucilos.Xotiabo nemci geapardi skorej dali,eto budet smert dronam i vertaliotam
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20.07.2022 11:59 Ответить
тому що не тільки українська корупція має російське коріння?
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20.07.2022 12:00 Ответить
Вот мы тоже не понимаем, почему нам не дают танки, да хоть в лизинг, попользуемся и отдадим что целое будет. Вашу же европейскую жопу защищают наши солдаты!
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20.07.2022 12:02 Ответить
Чому ? рф атакувати Німеччину не збиралася - 100 %.
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20.07.2022 12:12 Ответить
Там до сих пір стара ***** мєркєльша, пАдруга ***** воду мутить. Шо тут не зрозумілого?...
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20.07.2022 12:10 Ответить
Чого до німців причепилися ? Бізнес-план ... Вони повинні виконувати замовлення на танки.
Нас поставили у чергу...
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20.07.2022 12:11 Ответить
Яко самі німці цього не розуміють, то висновок один - Шольц у долі з рашистами.
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20.07.2022 12:15 Ответить
Таваріщ Шольц полцчіл пріказ от таваріща путєна
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20.07.2022 12:25 Ответить
Може поміняємся з дойчами квартирами? Що б були ближче до свого улюбленого )(уйла???
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20.07.2022 12:35 Ответить
треба шМеркель спитати,
має бути вкурсі як х@йлу цілувати
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20.07.2022 12:36 Ответить
20 танків Leopard-2, постачання з квітня 2023 року поштучно щомісяця

Когда к той псине, которая решила поставлять помощь через год после вторжения, вызовут "скорую помощь" - пусть она тоже едет целый год.
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20.07.2022 12:36 Ответить
Застосуємо математику. 225 «Леопард 2A5/2A6 у стройових частинах, плюс 78 Леопард 2A4 на зберіганні (не боєздатні), плюс 19 «Леопард 2A7, плюс 1 Леопард 2A7V = усьогот 323 одиніці. Це усього 323 жалюгідні одиніці, із яких умовно половина-не боєздатних. Що може надати Шольц ? Варіант 1. Є сотня антикварних танків, Леопар 1, першої серії, однокласник Т-62, із 105 мм. гарматою і слабким бронюванням... Варіант 2 закупівня новітніх танків у виробника, Леопард 2A7, 100 чи 200 одиниць, на їх побудову, виготовлення з нуля підуть роки... Виробництво власного Оплоту....???
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20.07.2022 12:38 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.07.2022 12:48 Ответить
Тому що під час незалежного опитування у 2017 близько 60% німців назвали головною недружньою для них країною США, а не россію. От і вся відповідь.
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20.07.2022 12:49 Ответить
навпаки, всі розуміють чому)) Всі розуміють чому в Україні не ради були бачити Штаймара, чому німці на перших етапах не дозволяли навіть літакам зі зброє для України пролітати над їх територією. Чому у Меркель були дружні відносини із ху..лом.Всім ясно чому вони хочуть заробляти на російському газі..і чому німецькі високопосадовці пенсіонери працюють в газпромі...По суті всім все давно ясно
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20.07.2022 12:51 Ответить
Германия не имеет право иметь армию и флот по Бресткому миру...но...
чЛенини и Сралин вооружили Германию до 1933 года по полному тарифу...
Гитлер пришел к власти в Коалиции с коммунистом Эрнстом Тельманом в апреле 1933 года...
Крысы мавзолейные..вы даже не быдло..вы хуже..
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20.07.2022 12:52 Ответить
Немцы совсем отупели. Им, что, не понятно, что Шольц пропарашный передаст, Меркель с юности пропарашная передастка, Шрёдер вообще по жизни самый парашный передаст. И больше половины в правительстве и партиях фатерлянда передасты на подсосе у собачьего гован (по словам итальянского журналиста) Кремля.
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20.07.2022 12:55 Ответить
тому що танки на інша броня - це контрнаступ і отже не буде 100% капітуляції.
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20.07.2022 12:56 Ответить
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20.07.2022 13:24 Ответить
Та не нужны триста лет эти старенькие леопарды первых серий, а новых у них самих не хватает.
Пусть панцергаубицы дают дивизион, лучше два, та и бог с ними.
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20.07.2022 13:26 Ответить
Кізеветтер написав, що "ніхто не розуміє", чому Берлін не постачає ЗСУ бронетехніку Marder, Leopard та Fuchs, -фріци включили дурака"ніхто не розуміє".Вашу фріцовську прорашистську мать! Куйло Вам не дозволя поставляти зброю Україні, ось все розуміння.
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20.07.2022 13:46 Ответить
DW: «Бундесвер збільшить кількість танків на третину.
Понад 100 списаних танків Leopard, які Бундесвер закупить у концерну Krauss-Maffei Wegmann, планують переобладнати і модернізувати до ********* типу 2 A7V. До 2023 року збройні сили ФРН планують мати 328 танків.»
Я думал, что у большой Германии на много больше танков.
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20.07.2022 14:01 Ответить
Тому що фашистів там достатньо,як у нас достатньо колаборантів.
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20.07.2022 14:42 Ответить
Этим пропутинским фашистам верить нельзя ! Путин давно их всех там в ФРГ Купил, вместе с проституткой Меркель, с гандоном-предателем Штанмайером, Шрёдерами и с нынешними штольцем и прочими пророссийскими негодяями в ФРГ!! Они все боятся огласки своих фокусов и взяток от путина! И поэтому сегодня эти пропутинские негодяи и подлецы боятся Путина и ставят палки в колеса поставкам вооружений в УКраину, надеясь на помилование путиным в будущем!! Согласен со всеми нашими респондентами, что нам и на хрен не нужен ихний металлолом в виде ЛЕОПАРДОВ, которые на сегодня хуже наших модернизированных Т-64.. Пусть ФРГ дают нам побольше бабок, а за ЕВРО мы купим ВСЁ!! Или сами закупают в странах НАТО для нас хорошее вооружение!!
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20.07.2022 14:43 Ответить
напроти,всі розуміють власну позицію Шольца,та всі бачать його перебільшення владою...Це тільки в Німеччині роблять вигляд,що "не розуміють" або "розмірковують".Мета Шольца-дати путіну можливість захопити весь Донбас та південь України з тим,щоб швидко "референдумірувати" ці терріторії та приєднати до РФ,знаючи,що світ "проковтне" таке "щоб не було ядерного конфлікту"..ось Шольц и робить це "незрозуміле".Можливо не за власний інтерес.а по проханню немецького бізнесу
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20.07.2022 14:47 Ответить
Просто хер путина глубоко в жопе шольца!
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20.07.2022 15:27 Ответить
Германия хочет газа. Дайте им пару калибров в Берлин. Может что-то соображать начнут
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20.07.2022 15:49 Ответить
У фриців працює москальське бабло яке вони як хабар взяли у орків, простіше - продалися

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20.07.2022 16:34 Ответить
Вони падають в прірву,вважаючи що діють розумно. Розумних обмаль ,дурнів донеба
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20.07.2022 18:44 Ответить
Він каже правду. Об німців,як ою гидоту будуть витирати ноги,їми шребуватимуть,їх почнуть чмирити.... Як німці будуть виповзати з цікавої ситуації. Ганьбиськом бути нецікаво,й збитки будуть великі.
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20.07.2022 18:42 Ответить
Німці пеиетворюють себе на паріц в Європі
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20.07.2022 18:45 Ответить
 
 