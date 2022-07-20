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Мать погибшей девочки Лизы Ирина не будет судиться с журналистом, который опубликовал ее реакцию на смерть ребенка

вінниця

Мама погибшей 4-летней Лизы в Виннице Ирина Дмитриева не будет судиться против фиксера Антона Кудинова, который опубликовал ее реакцию на известие о смерти дочери.

Об этом сказала супруга брата Ирины Виктория Дмитришина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

"Иринка попросила, чтобы наша семья не вмешивалась, не разбиралась и вообще оставила в покое этого мужчину. Она не хочет этих разборок, и мы это понимаем и принимаем. Поэтому по просьбе Иры никакого иска в суд от семьи не будет", - сказала она.

Ранее Виктория Дмитришина говорила, что семья будет судиться с Антоном Кудиновым, ведь он, по ее словам, без разрешения попал в палату Ирины вместе со съемочной группой телеканала RAI News 24 и записал интервью раненой женщины.

Он показал женщине видео ее погибшего ребенка, записал реакцию и короткое интервью раненой женщины и опубликовал его в Facebook. Комиссия по журналистской этике осудила действия фиксера.

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Чиновница Винницкой областной военной администрации Татьяна Бондаренко заявила, что Антон Кудинов и журналисты итальянского телеканала не получили официального разрешения от ОВА, которое является обязательным для посещения больниц во время действия военного положения. Сам Кудинов утверждал, что интервьюировать Ирину Дмитриеву разрешил "дежурный врач", и что он якобы имел "письменное разрешение" от матери Ирины. По словам Виктории Дмитришиной, мать Ирины Дмитриевой не разрешала и не знала о ситуации со съемочной группой до 18 июля.

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Топ комментарии
+11
Журналюге выбить зубы и записать на камеру
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20.07.2022 12:16
+9
вилупкі довбані, їм тут що їх їб..не реаліті-шоу?!
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20.07.2022 12:09
+7
что нет и таки да опять лайно а говорят все про сахарную вату.. ***** никакого тормоза элементарного понимания горя шока у человека раненного травмированного с ампутацией конечности....и утратой ребенка .. и с камерой в рыло лезут.... тьфу гыдота...
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20.07.2022 12:13
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вилупкі довбані, їм тут що їх їб..не реаліті-шоу?!
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20.07.2022 12:09 Ответить
фіксер что это такое?
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20.07.2022 12:12 Ответить
Теж точно не знаю, але можу припустити, що різновид лайна.
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20.07.2022 12:17 Ответить
ну это типа "проводник-наёмник"... эээ ..., короче решало которое правдами и неправдами журналюгам помогает залезть в самую жопу событий и волосинки там пересчитать...
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20.07.2022 12:28 Ответить
Паразит на тілі народу, ні хріна не створює матеріальних благ, а живе краще за трудягу!
Гниди яких треба витравлювать ддт, хоч він і заборонений.
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20.07.2022 12:31 Ответить
что нет и таки да опять лайно а говорят все про сахарную вату.. ***** никакого тормоза элементарного понимания горя шока у человека раненного травмированного с ампутацией конечности....и утратой ребенка .. и с камерой в рыло лезут.... тьфу гыдота...
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20.07.2022 12:13 Ответить
так то особа каста..і національності не має
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20.07.2022 12:17 Ответить
Есть работа "журналист" есть работа "журнашлюха". Яркий пример скабейчук
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20.07.2022 12:55 Ответить
позиватись не можна..воно і з цього шоу зробить...це якесь бидло..недолюдина..ото бажаю, щоб на його нещастях хтось заробив..нещасти тобі, бидлото, по-крупняку так..
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20.07.2022 12:16 Ответить
Журналюге выбить зубы и записать на камеру
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20.07.2022 12:16 Ответить
Он не журналист, а фиксер, который провел итальянскую съемочную группу в палату. И как тут пишут, обманул всех... Фиксеры работают не бесплатно. Гаденыш, конечно...
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20.07.2022 14:45 Ответить
Странно, в этой новости люди понимают что журналист поступил бесчеловечно. А в новости где коммисия по этике засудила его действия, то 99% комментов были оскорблением власти и коммиссии, и защита этого новостника
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20.07.2022 12:21 Ответить
До чого комісія до "власті" твоєї? Іди новий нічний гундосик дивись і приймай нову порцію зеленого "спрайту" на лице опудало.
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20.07.2022 12:26 Ответить
Притом что такие как ты гуси в каждой новости приплетают Зеленского, и та новость про коммисию не исключение.
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20.07.2022 12:54 Ответить
де це таке було? на цьому сайті? я не бачила.
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20.07.2022 12:45 Ответить
Да, пару дней назад новость была
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20.07.2022 12:53 Ответить
тоже об этом подумала. но еще удивительней, что нашли за что вам нахамить и приплести какие-то "гундосики". логика людей иногда завораживает
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20.07.2022 21:54 Ответить
..дивні люди - "усим" було цікаво - "усі" подивилися (вибачте, не дивився і не тому, що такий хАроший, просто не попав на ТУ новину) - і тоді - давай чехвостити "нелюда"..
доки є вАш попит - буде й пропозиція.. моралісти ****-ви..(
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20.07.2022 12:52 Ответить
Вы наверняка моральный урод. Которому пофиг на чужое горе и чужие эмоции. Главное удовлетворить свое любопытство.
Любой человек, в адекватен, понимал что нельзя снимать человека в реанимации и при этом сообщать ему о смерти ребёнка.
Это тупая дичь. Равняется к русне?
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20.07.2022 13:05 Ответить
А влупити ракетами по центру мирного міста "льзя" ? А потім на весь світ цинічно заявити, що бомбили військовий об"єкт, а руйнування та жертви серед цивільного населення - постановка.
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20.07.2022 13:13 Ответить
Сам от этого в шоке. Но при чем тут мать в реанимации. Давайте сюда ещё отстранение венедиктовой приплетем
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20.07.2022 13:21 Ответить
Однозначно, що такий "горячий" репортаж є цинічний і його необхідно узгоджувати з потерпілою в першу чергу, навіть після зйомки, але на жаль війна - це не переможні відосики президента і маніпулятивні сюжети бенямарафону, а в першу чергу море крові, смерті, сльози, поранені, руйнування. Західне суспільство повинно бачити це все таким яким воно є без цензури, спвпереживати разом з нами, тільки тоді вони будуть розуміти, яка насправді кровожерлива рашка приховуться за "вялікой руской культурой".Журналіст показав все як є без прикрас, нічого не придумав і владі звісно таке не сподобалось.
До речі, після зміни омбудсмена виявляється вже рашисти злочинів не вчиняють, не катують і взагалі поводять себе як "лицарі". Отакий образ рашистів нашій владі більше до вподоби, тому будуть замовчувати все, щоб не дискредитувати рашку.
За таких умов, я підтримаю цього журналіста, а не зелених хвойд. А кому реальність не до вподоби, хай пи*дує дивитися бенямарафон.
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20.07.2022 12:59 Ответить
Про яку етику може йтись на війні. Люди інших країн самі в Україну не приїдуть подивитись на вбитих росією. Ніхто сьогодні не знає чи не буде завтра він на місці цієї родини, Маріуполя і т.д.
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20.07.2022 13:01 Ответить
Ого, прокацапські гниди зарухалися в коментах, закликають до етики та гуманізму не вбивців-терористів, а жертв геноциду. Це війна , зовсім інша реальність і журналісти повинні доносити її в чистому вигляді до тих, хто дивиться на події з теплих диванів за сотні км , щоб навіть останній вилупок не міг навіть подумати, що це фейк та постановка. Якщо слідувати логіці "гуманістів" то викладати фото/відео дохлих орків, проклинати та бажати смерті окупантам теж " бесчєловєчно" і українці кровожерливі звірі"недолюди". Тому відверто кажу всім "осуждальщикам" та гуманістам - йдіть за своїм кораблем.
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20.07.2022 13:03 Ответить
С 22 июня по 1 октября 1941 года в Сссре дохлом погибла вся Кадровая армия Сралина-Жюкова...около 5 млн...
Сколько погибло гражданских до сих пор никто не знает...
Так что эта ситуация с девочкой и самой мамой...маленький эпизод...из Эха ...той далёкой войны...
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20.07.2022 13:32 Ответить
Що і требувалось доказати. Гроші творять дива. За таке дійство тре було б прикопати цього журнашлюху, але ніт, забашляв і все гаразд. Ну то як кажуть Бог їм суддя.
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20.07.2022 13:51 Ответить
позбавити статусу журналіста, та й усе..., а цей телеканал показово покарати... грошима..., хейпери срані
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20.07.2022 13:58 Ответить
Чого це мати буде проти ?
Нехай весь світ бачить звіряче обличчя кремля.
Нехай після цих кадрів Україні нададуть більше потужнішої зброї.
Матері важливо розуміти, що світ про це знає і допомагає.
Кожен воює чим може: інтерв'ю - це її внесок у нашу перемогу.

Родичі хотіли грошенят зірвати - не на тих нарвались.
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20.07.2022 17:29 Ответить
 
 