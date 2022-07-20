Мать погибшей девочки Лизы Ирина не будет судиться с журналистом, который опубликовал ее реакцию на смерть ребенка
Мама погибшей 4-летней Лизы в Виннице Ирина Дмитриева не будет судиться против фиксера Антона Кудинова, который опубликовал ее реакцию на известие о смерти дочери.
Об этом сказала супруга брата Ирины Виктория Дмитришина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
"Иринка попросила, чтобы наша семья не вмешивалась, не разбиралась и вообще оставила в покое этого мужчину. Она не хочет этих разборок, и мы это понимаем и принимаем. Поэтому по просьбе Иры никакого иска в суд от семьи не будет", - сказала она.
Ранее Виктория Дмитришина говорила, что семья будет судиться с Антоном Кудиновым, ведь он, по ее словам, без разрешения попал в палату Ирины вместе со съемочной группой телеканала RAI News 24 и записал интервью раненой женщины.
Он показал женщине видео ее погибшего ребенка, записал реакцию и короткое интервью раненой женщины и опубликовал его в Facebook. Комиссия по журналистской этике осудила действия фиксера.
Чиновница Винницкой областной военной администрации Татьяна Бондаренко заявила, что Антон Кудинов и журналисты итальянского телеканала не получили официального разрешения от ОВА, которое является обязательным для посещения больниц во время действия военного положения. Сам Кудинов утверждал, что интервьюировать Ирину Дмитриеву разрешил "дежурный врач", и что он якобы имел "письменное разрешение" от матери Ирины. По словам Виктории Дмитришиной, мать Ирины Дмитриевой не разрешала и не знала о ситуации со съемочной группой до 18 июля.
Пожалуйста, подождите...
Гниди яких треба витравлювать ддт, хоч він і заборонений.
доки є вАш попит - буде й пропозиція.. моралісти ****-ви..(
Любой человек, в адекватен, понимал что нельзя снимать человека в реанимации и при этом сообщать ему о смерти ребёнка.
Это тупая дичь. Равняется к русне?
До речі, після зміни омбудсмена виявляється вже рашисти злочинів не вчиняють, не катують і взагалі поводять себе як "лицарі". Отакий образ рашистів нашій владі більше до вподоби, тому будуть замовчувати все, щоб не дискредитувати рашку.
За таких умов, я підтримаю цього журналіста, а не зелених хвойд. А кому реальність не до вподоби, хай пи*дує дивитися бенямарафон.
Сколько погибло гражданских до сих пор никто не знает...
Так что эта ситуация с девочкой и самой мамой...маленький эпизод...из Эха ...той далёкой войны...
Нехай весь світ бачить звіряче обличчя кремля.
Нехай після цих кадрів Україні нададуть більше потужнішої зброї.
Матері важливо розуміти, що світ про це знає і допомагає.
Кожен воює чим може: інтерв'ю - це її внесок у нашу перемогу.
Родичі хотіли грошенят зірвати - не на тих нарвались.