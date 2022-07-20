Зеленский приказал освободить всю Украину. Говорить только о Херсоне неправильно, - Данилов
Президент Владимир Зеленский приказал освободить всю Украину, а не только временно оккупированные территории на юге.
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Украинскому радио, сообщает Цензор.НЕТ.
Он сказал, что президент "дал приказ освободить всю нашу Украину от припершейся российской нечисти". Военные будут определять способ, очередность и сроки его выполнения.
"Если они (военные. – Ред.) сочтут, что это нужно освободить в тот или иной промежуток времени. Все это решают военные. Этот вопрос поднимается на уровне верховного главнокомандующего. Поэтому говорить, что это только Херсонская область, о которой говорят, – это не соответствует действительности", – добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
жебрати не мішки тягати...
А на 300 км, так мабуть 1 млн за штуку.
Якщо кожен в нас буде таке робити та ложити на Конституцію то що в результаті буде?
Все вирішать ЗСУ разом з партнерами!
нету на них зэ-лупы он бы Польшу в два слоя асфальта закатал
-Запросто.Поезд,стой,раз-два!
Конгениально, как говорил Остап Бендер
До ЗЄ никто не додумался как это сделать
А все просто оказалось - надо только отдать приказ!
Кто-нибудь знает кому отдан приказ, дату и номер приказа?
до
Боже! До чего ж страшно с таким президентом!
Цирк, млять.
А довкола глянеш - лобуряки з пивом вештаються, не знають чим себе зайняти.
скільки треба часу щоб звільнити правобережну Херсонщину?
при нормальному командувані я б дав 10-15днів
До слова, швидкість звільнення буде вимірюватись швидкістю кивання п'ятами мокшанської армії, яка лише від однієї чутки і знищення декількох складів розпочала активно просуватись у правильному напрямку.
1) Поназначав у СБУ агентуру ФСБ/ГРУ
2) За три роки провалив ракетну програму для ЗСУ і не озброїв армію
3) Познімав пять кіл мінних загороджень на Чонгарі
4) Проігнорував 28 (!) попереджень про напад росії навіть у січні 22 року від директора ЦРУ
5) Перед самим нападом евакуював своїх рідних до ЄС і попередив друзів
6) Фактично завів ворога на південь України
7) Знаючи 100% про вторгнення з Криму послав війська в Маріуполь
Це або божевільність/наркотики, або велика некомпетентність космічних масштабів,
або робота на ворога