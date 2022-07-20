Украине срочно нужны ракетные комплексы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250-300 километров, - Линкявичюс
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Украине нужно срочно предоставить ракетные комплексы ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км для подлинного изменения ситуации на поле боя.
Об этом дипломат написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим эффективность HIMARS. Украине также срочно нужны ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250-300 километров. Настоящая смена игры! Время торопит", - отметил Линкявичюс.
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+17 Іван Петренко 5ba9cf4a
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+14 Rail Rail
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+12 Ksenia VB
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щоб московити сразу в кому впали
"рашка теоритически может их сбивать, в отличие от рекативных снарядов"
Черговий "знавець", мабудь хоча б лейтенант ППО?
Якщо теоритично, то можна збивати навіть ракети з РСЗВ, а якщо конкретно, то ATACMS парашники збивати не зможуть, навіть ні однієї нашої "Точки-У" не перехопили.
Так що не хвилюйся.
Также спроектировали ракету с собственной пусковой установкой и дальностью 500 км, называется "Грім". Но те, кто смотрит Жданова, уже давно знают, что Украина не имеет прав на "Грім", т.к. проектировала его для иностранного заказчика, а не для себя: https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
То, что умело летать на 280 км - только противокорабельный "Нептун".
Преимущество дальнобойных ракет - понижаются требования к количеству пусковых установок, ведь грубо говоря одной установки с ракетами дальностью 300 км достаточно для покрытия радиуса, который покрывают пять установок с радиусом 60 км.
Я знаю, что фронт не прямой, а извилистый, но общую мысль это не опровергает - чем больше радиус действия, тем меньше нужно перемещать пусковую установку, чтобы цель попала в радиус действия.
ВСУ сейчас наносят точечные удары по Антоновскому мосту. Оккупанты уже обозначили его опасным и закрыли по нему сообщение. Наши удары наносятся пока что не в полную мощь: они предупреждающие. Российской группировке дают четкий сигнал убраться с правого берега и из Херсона, иначе она окажется в котле.
Снабжение Херсонской группировки вооруженных сил России происходит всего по двум артериям. Это Антоновский мост и дамба в Новой Каховке. На карте они помечены красными стрелками. Дамбу ВСУ, конечно же, разрушать не станут, но если вы берете под контроль (даже огневой) трассу от Новой Каховки до Херсона и разрушаете Антоновский мост, то вы запираете российскую группировку в один большой котел. На карте я отметил это синими крестиками.
Тот факт, что ВСУ начали наносить удары по Антоновскому мосту, говорит нам о начале деоккупации Херсона. У командования РФ сейчас сложный выбор: или совершить очередной "жест доброй моли" и спасти свои силы от окружения, то есть покинуть Херсон и правый берег вообще, или дождаться, когда крышка котелка захлопнется, и оставить там свои части на произвол судьбы, вариться до полной готовности.
Могут ли ВСУ провести такую операцию - запереть Херсонский котел? Да, могут. Будут ли ВС РФ драться за Херсон или они покинут город? Мы не знаем - время покажет.
Но мы точно знаем, что они очень боятся котлов. Когда была угроза котла в треугольнике Буча-Гостомель-Ирпень, они отступили из-под Киева до того, как захлопнулась крышка. Тоже самое с разрезанными на части группировками под Броварами и на Черниговском и Сумском направлениях. Когда оказалась явная угроза блокады группировки на острове Змеиный, они тоже сразу ретировались.
Окружение и потеря таких больших сил - все это невозможно скрыть, об этом узнают все и об этом будут говорить. Очень странная специальная операция против "нацистов-наркоманов" выходит - такая, где тебе сжигают и пленят тысячи людей. Кстати, про пленных. Это еще один страх Кремля: пополнение обменного фонда. Это мощные козыри для будущих переговоров. Кремль очень не хотел бы, чтобы в плену у Украины к моменту начала переговоров были тысячи солдат ВС РФ.
В любом случае ВСУ работают, держим за них кулаки. Помогайте нашим воинам всеми доступными способами - и Херсон будет освобожден, а за ним и вся Украина.
Украине нужны BGM-109 Gryphon, чтоб ни одна кремлевская ТВАРЬ не чувствовала себя в безопасности (до уральских гор)!
только есть один маленький нюанс.
перед тем как это оружие поступит в Ураину, необходимо ликвидировать фсбшных ермаков, татаровых и прочую кремлевскую мерзоту, окопавшуюся в органах власти, правопорядка и безопасности. в ином случае, оно окажется не в тех руках кому было предназначено