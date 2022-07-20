Лавров: Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об изменении "географических задач" полномасштабного вторжения войск его государства в Украину.
Теперь, по словам Лаврова, Россия собирается "освободить" Херсонскую, Запорожскую и ряд других областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий", - сказал Лавров.
Он угрожает, что если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, "географические задачи "спецоперации" в Украине отодвинутся еще дальше".
Также Лавров подчеркнул, что задачи "денацификации" и "демилитаризации" также остаются актуальными для армии РФ.
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На концерті Кабздона
всеидетпаплану.
такбылазадумано.
но теперь все поменялось и теперь мы будем захватывать меньше, чем планировали но не смогли захватить изначально.
Просто теперь настало время для начала пиар-кампании по аннексии "прочих территорий".
Я считаю, что Зеленский должен в публичном выступлении (желательно на международном уровне) зафиксировать следующие 2 позиции, чтобы и до русских, и до Запада "дошло":
1. Нам пофиг на попытки рф по фактам постановочных "референдумов" объявить наши территории аннексированными. Все понимают, зачем это русским : по их ядерной доктрине при нападении на ИХ территорию можно применять ядерное оружие. Они не имеют сил долго удерживать Юг и Восток Украины обычными силами, поэтому хотят провозгласить их своими и пригрозить ядерным ударом в надежде на то, что мы остановимся. Надо чётко заявить - это наша земля и мы не остановимся, включая Крым, нам пофиг ваше ЯО - Мариуполь, Волноваха и т.д. - уже хуже последствия, чем ЯО (кроме радиации разве). Так что не надейтесь, это на нас не подействует и мы БУДЕМ воевать дальше.
2. Если вы надеетесь решать вопрос мира не в Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Берлине, Париже, Анкаре, Варшаве и т.д., то идите НАХ.... все. Не надейтесь на нас повлиять через наших западных друзей. Даже если они нас бросят и мы останемся в тотальной изоляции, без помощи деньгами и оружием (чего не будет, уж больно много желающих ослабить рф нашими руками), то мы всё равно будем биться с россиянами, даже если у нас останутся только сапёрные лопатки. И биться будем до полной победы или до последнего украинца. Точка.
Это остудит многие головы в москве. Хотя и не гарантирует нам отказа москвы от агрессии, но породит у них уныние и безнадёгу, а нашим воинам и союзникам придаст решимости.
Про це заявив на підсумковій пресконференції у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає.
"Ми розуміємо нагальність і докладаємо всіх зусиль, щоби зберегти та посилити імпульс допомоги. І це включало багато нових заяв, зроблених сьогодні зранку", - зауважив глава оборонного відомства США.
Він уточнив, що у зустрічі взяли участь міністри оборони й начальники штабів з майже 50 країн.
"Приходит училка в семью Вовочки Говорит отцу:
- Ваш вовочка безобразно разговаривает Одни сплошные маты!
- А ****? Он просто привык "ярко" выражаться!
- Так это он от Вас такого нахватался? (указывает на пацана сидящего на горшке) - И этот уже матерится?!
- Да Вы что? У него и зубов ещё ниху* нету!
Малой с горшка (оттопыривая губу):
- А это что? "Х*й?"
ещё про Аляску и про сохранить морду Пу
- Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия.
Залужний:
- І це ми ще навіть не починали!
хтось може потицяти цією конячою харьою в ото мерзенне гіvно, яке воно виsерає з себе???
а в реальності "через 2-3 тижні (с)" москалі злиються з України повністю і безповоротно...
пикаморда припухла, щось з нирками певно. отак один знайомий алкаш трохи походив припухлий та й копита відкинув. дастьбог і цей перестане бути