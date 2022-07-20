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Новости Война
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армия РФ (18042) Лавров (2234) Херсонщина (4386) Запорожская область (2837)

Лавров: Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР"

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об изменении "географических задач" полномасштабного вторжения войск его государства в Украину.

Теперь, по словам Лаврова, Россия собирается "освободить" Херсонскую, Запорожскую и ряд других областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий", - сказал Лавров.

Он угрожает, что если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, "географические задачи "спецоперации" в Украине отодвинутся еще дальше".

Также Лавров подчеркнул, что задачи "денацификации" и "демилитаризации" также остаются актуальными для армии РФ.

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Топ комментарии
+98
Задачі спєцопєрації змінились, треба втримати Москву
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20.07.2022 14:16
+57
угу.... за щоку візьмете кляті ординці!
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20.07.2022 14:16
+57
Значить все таки прийдеться брать Белгородську
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20.07.2022 14:17
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Страница 3 из 3
Лощадь говорящая уже за.бала..
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20.07.2022 17:24 Ответить
Ще пару тижнів, то вони і Каліфорнію захочуть "денацифікувати"
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20.07.2022 17:34 Ответить

На концерті Кабздона
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20.07.2022 17:41 Ответить
Вы зря тут ёрничаете , судя по тому , что Ермак и Татаров до сих пор у власти , то Киев воевать не собирается всерьез . Хотелось бы , чтобы начали отпускать людей за границу , почему их держат как рабов , чтобы потом передать Оркам ? Люди будут скоро сами собираться группами по 500 человек и переходить Польскую границу , стрелять вы врядли будите . Через соц. сети собрались и пошли ,пока есть время . ***** будет идти дальше , останавливать его не чем .
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20.07.2022 17:46 Ответить
Бандера был точно прав. Тогда он видел кацапню такими, как сейчас их видят почти все украинцы.
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20.07.2022 17:47 Ответить
Якщо не розтовкти кремлятник, ці фашисти не заспокояться. Ніколи
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20.07.2022 17:48 Ответить
треба сідать на літак і усьо бомбіть. літаки лєтять будєм усьо бомбіть
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20.07.2022 18:17 Ответить
вы ничего не понимаете.
всеидетпаплану.
такбылазадумано.
но теперь все поменялось и теперь мы будем захватывать меньше, чем планировали но не смогли захватить изначально.
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20.07.2022 17:56 Ответить
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. ДБЛ БЛД.
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20.07.2022 18:16 Ответить
Вы зря тут Ёрничаете , судя по тому , что Ермак и Татаров до сих пор не отстранены от власти , Киев не собирается воевать . Четыре месяца Карл , нет патронного завода , вильха и стугна не выпускается , воевать по большому счету нечем ,на голом энтузиазме далеко не навоюешь
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20.07.2022 18:37 Ответить
Москалі хоча б визнають ярмака з татарином своїми казачками в українській владі
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20.07.2022 20:47 Ответить
Ой як страшно...Що ж тепер робити? ... Виявляється, конячка розуміється на географії! ...Чи може ні?...
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20.07.2022 18:44 Ответить
лавров иди ***** вместе с шойгой и ******
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20.07.2022 18:50 Ответить
Колись я дивився їхній квк.Був там раз номер з Ґаріком Мартіросяном про футбол.Мовляв,збірна СНҐ ,здається,...на ворота поклали вірменина.Чому? А "нє дакажут".Так і цей вірменський москаль вічно бреше.Йди бухай та спарюйся зі своєю пресалкаше Машей.
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20.07.2022 19:00 Ответить
https://ibb.co/1r7Dj37
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20.07.2022 19:14 Ответить
Старая кляча не дружит с логикой. Чем больше нам Запад даст оружия тем больший болт получат кацапы вместо нашей земли.
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20.07.2022 19:46 Ответить
Лавров, лживое ты чмо, ваши планы ИЗНАЧАЛЬНО не ограничивались ОРДиЛО !!!
Просто теперь настало время для начала пиар-кампании по аннексии "прочих территорий".

Я считаю, что Зеленский должен в публичном выступлении (желательно на международном уровне) зафиксировать следующие 2 позиции, чтобы и до русских, и до Запада "дошло":

1. Нам пофиг на попытки рф по фактам постановочных "референдумов" объявить наши территории аннексированными. Все понимают, зачем это русским : по их ядерной доктрине при нападении на ИХ территорию можно применять ядерное оружие. Они не имеют сил долго удерживать Юг и Восток Украины обычными силами, поэтому хотят провозгласить их своими и пригрозить ядерным ударом в надежде на то, что мы остановимся. Надо чётко заявить - это наша земля и мы не остановимся, включая Крым, нам пофиг ваше ЯО - Мариуполь, Волноваха и т.д. - уже хуже последствия, чем ЯО (кроме радиации разве). Так что не надейтесь, это на нас не подействует и мы БУДЕМ воевать дальше.

2. Если вы надеетесь решать вопрос мира не в Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Берлине, Париже, Анкаре, Варшаве и т.д., то идите НАХ.... все. Не надейтесь на нас повлиять через наших западных друзей. Даже если они нас бросят и мы останемся в тотальной изоляции, без помощи деньгами и оружием (чего не будет, уж больно много желающих ослабить рф нашими руками), то мы всё равно будем биться с россиянами, даже если у нас останутся только сапёрные лопатки. И биться будем до полной победы или до последнего украинца. Точка.

Это остудит многие головы в москве. Хотя и не гарантирует нам отказа москвы от агрессии, но породит у них уныние и безнадёгу, а нашим воинам и союзникам придаст решимости.
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20.07.2022 20:09 Ответить
Зустріч Контактної групи з питань оборони України, "Рамштайн-4", була дуже продуктивною, оскільки багато країн виступили з новими ініціативами щодо посилення можливостей ЗСУ.

Про це заявив на підсумковій пресконференції у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає.

"Ми розуміємо нагальність і докладаємо всіх зусиль, щоби зберегти та посилити імпульс допомоги. І це включало багато нових заяв, зроблених сьогодні зранку", - зауважив глава оборонного відомства США.

Він уточнив, що у зустрічі взяли участь міністри оборони й начальники штабів з майже 50 країн.
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20.07.2022 21:57 Ответить
раша хоче протистояти такій коаліції? зовсім головою вдарені - втрата залишків розуму
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20.07.2022 22:24 Ответить
Актуальне про "спєцапірацию" та географію:

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20.07.2022 20:10 Ответить
Потрогать пупок и отгрести. Это удел всех педофилов.
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20.07.2022 20:38 Ответить
от можна ж написати: дають по зубам... ні, обов'язково треба кацапський матюк втулить
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20.07.2022 22:26 Ответить
Хіба автор мема винний, шо кацапи саме так і розмовляють - і дорослі, і діти.
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20.07.2022 23:49 Ответить
Старий радянський анекдот:
"Приходит училка в семью Вовочки Говорит отцу:
- Ваш вовочка безобразно разговаривает Одни сплошные маты!
- А ****? Он просто привык "ярко" выражаться!
- Так это он от Вас такого нахватался? (указывает на пацана сидящего на горшке) - И этот уже матерится?!
- Да Вы что? У него и зубов ещё ниху* нету!
Малой с горшка (оттопыривая губу):
- А это что? "Х*й?"
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21.07.2022 07:17 Ответить
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21.07.2022 10:26 Ответить
Сдается мне, что вся эта военная затея недоимперцев географически сузится до московского улуса. Обычно хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
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20.07.2022 20:15 Ответить
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».© Отто фон Бисмарк
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20.07.2022 20:17 Ответить
И не предсказуемой подлостью.
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20.07.2022 21:06 Ответить
Угу:

ещё про Аляску и про сохранить морду Пу
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20.07.2022 22:39 Ответить
Лавров:
- Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия.
Залужний:
- І це ми ще навіть не починали!
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20.07.2022 20:21 Ответить
Если этот тн "мегадипломат" вышел из себя, это что то значит.
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20.07.2022 20:36 Ответить
Приболела лошадка )))))
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20.07.2022 21:02 Ответить
Бабуин на исходе, задрачивается..
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20.07.2022 21:07 Ответить
Шо, опять?😂😂😂
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20.07.2022 21:14 Ответить
Вірмени теж так намагалися робити, коли крім Карабаху захопили ще 7 районів Азербайджану як "зону безпеки". Що з того вийшло - всі минулого року бачили.
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20.07.2022 21:21 Ответить
А харя не лусне?
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20.07.2022 21:34 Ответить
дайте йому овса хай не гавка, підир
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20.07.2022 21:43 Ответить
що за кошмарна брехня??? з самого першого дня нападу бомбили і обстрілювали ВСІ області і регіони України! і ОДРАЗУ захопили цілу низку територій різних областей, які навіть не суміжні з днр-лнр!!!
хтось може потицяти цією конячою харьою в ото мерзенне гіvно, яке воно виsерає з себе???
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20.07.2022 21:49 Ответить
Ну й кінь педальний! З таким політичним досвідом нести таку ахінею?! Ось що робить тваринний страх перед ******! Хоча,а чому дивуватися... Кацапи до стадії повної деградації йшли послідовно,вперто та цілеспрямовано. Це їх цивілізаційний вибір.
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20.07.2022 21:59 Ответить
И этот козломордый козлоконский ублюдок мечтает встречаться с дипломатами цивилизованных стран ? Его удел зимбабве , абхазия , кндр , сирия , судан и тд
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20.07.2022 22:00 Ответить
мріяти не шкодить... хай помріє!

а в реальності "через 2-3 тижні (с)" москалі злиються з України повністю і безповоротно...
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20.07.2022 22:14 Ответить
пика морда припухла, щось з нирками певно. отак один знайомий алкаш трохи походив припухлий та й копита відкинув. дастьбог і цей перестане бути
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20.07.2022 22:31 Ответить
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20.07.2022 22:56 Ответить
Що ото воно верзе?Географічні цілі у них були встановлені ще 24 лютого бо саме з того часу ці смердючі покидьки знаходяться на херсонщині і запоріжжі і не треба тут приплітати західну зброю.
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20.07.2022 22:58 Ответить
по писку йому дать
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20.07.2022 23:11 Ответить
Якшо перевести з конячої на людську, то оркам жопа
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20.07.2022 23:15 Ответить
. .
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20.07.2022 23:25 Ответить
Для коня-лаврова видать овса замало на россии и лугандонии
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20.07.2022 23:33 Ответить
Вот интересно а рядовой кацап задаёт ли вопрос себе - почему дочь лошадки лаврова живёт в проклятой омерике?в логове страшных пиндосов, хотя мож у них нечем думать возможно
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21.07.2022 10:45 Ответить
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