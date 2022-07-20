РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11606 посетителей онлайн
Новости
43 099 87
Нацполиция (16194) Ровно (519) убийство (6359)

Мужчина в Ровно пожертвовал жизнью, чтобы освободить кассиршу обменника, которую взял в заложники полицейский

рівне

19 июля в Ровно на улице Николая Карнаухова произошло ограбление пункта обмена валют, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает Национальная полиция Ровно в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, неизвестный пытался совершить нападение на обменник и застрелил мужчину, который помешал ему", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что погибший – 42-летний житель города, который являлся "членом добровольческого формирования территориальной громады Ровно".

"Известно, что он зашел в магазин, владелицей которого является его жена, во время того, когда злоумышленник угрожал кассиру пистолетом и требовал у работницы обменника отдать денежные средства. Пытаясь прекратить его противоправные деяния и задержать, получил ранения", - пояснили в полиции.

По ее данным, медики пытались спасти потерпевшего – у него были раны головы и пулевое ранение ключицы, но он скончался.

Позже полиция отчиталась о задержании предполагаемого преступника в селе Опарипсы на автотрассе Киев – Чоп, он передвигался на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Задержанным оказался 27-летний полицейский из Львовской области.

Ровенская областная прокуратура сообщила об открытии уголовного производства по фактам умышленного убийства из корыстных побуждений и разбоя, совершенного в условиях военного положения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли 19 ударов по Донбасу за сутки. Били из минометов, артиллерии, "Градами", "Ураганами". ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+75
мент на крузаку грабує обмінник , а хлопець з ТРО стає на заваді ось в цьому вся Україна ! Слава Герою ! Вічна пам'ять !
показать весь комментарий
20.07.2022 15:06
+70
показать весь комментарий
20.07.2022 15:06
+68
Щось я не впевнений, що реформа поліції пройшла вдало.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось я не впевнений, що реформа поліції пройшла вдало.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:04 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 15:06 Ответить
******* люстрація була
показать весь комментарий
20.07.2022 15:08 Ответить
Ніякої люстрації не було.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:17 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 15:27 Ответить
Під час війни люструвати силовиків - це спонукати їх до переходу на бік ворога. Їм дали можливість реабілітуватися участю в бойових діях на Донбасі. А, конкретно, цей навряд чи служив у "Беркуті" - вік не той. Так що, не узагальнюйте.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:50 Ответить
27-8 = 19.
16-17 + армія, туда, сюда = запросто може бути й 19.
Чи ви думаєте що в такі загони беруть старперів? Та ні, якраз молодих після служби в армії.
Отже, конкретно цей запросто міг на Майдані кидати світлошумовими гранатами з примотаними цвяхами по нашим, і резиновими кулями по головам наших теж запросто міг лупить.
Так що, не треба оцієї толерантності. Лишіть толерантність для людей. Гниди, що втратили право називатися людьми, втратили право й на толерантність.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:54 Ответить
Звільнили як завжди, заднім числом.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:17 Ответить
Хто дружить з головою - підрахує. "Беркут" ліквідували в 2014 році - це 8 років тому. Тоді "27-річному" було 19 років. В беркут брали з 20-22...
Фейк руцкой пропаганди.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:38 Ответить
...і після ліквідачії співробітників більше не набирали.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:59 Ответить
Коли Беркут розігнали,йому було 19 , навряд що він там служив.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:54 Ответить
шось на беркут он по-возрасту не тянет
показать весь комментарий
20.07.2022 17:35 Ответить
Рота особливого призначення не ОЗНАЧАЄ, що людина там знаходилась тобто в "Беркуті". Можеш цю роту назвати Ягідка але вона завжди буде функціонально Ротою Особливого Призначення!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:23 Ответить
И на оккупированных территориях идут работать на врага в "народную милицию". Мусор всегда остается мусором.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:09 Ответить
В милицию идут работать одни милиционеры.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:36 Ответить
Яка реформа?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:16 Ответить
..аУ Зеленскага-НикакогА целый Татаров рулит, с шестёркой дермаком.. - в 2019м вумный нарид реально прикололся
показать весь комментарий
20.07.2022 15:24 Ответить
Лише ПАТРУЛЬНОЇ поліції. І то не скрізь.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:57 Ответить
Одного разу не достатньо.Я думаю,що треба ще раз 5 реформувати,а потім ще раза 2 реформувати "реформаторів".
показать весь комментарий
20.07.2022 16:02 Ответить
Невже така мала зарплатня у поліції?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:05 Ответить
Сюжет прям как у Тарантино
показать весь комментарий
20.07.2022 15:06 Ответить
мент на крузаку грабує обмінник , а хлопець з ТРО стає на заваді ось в цьому вся Україна ! Слава Герою ! Вічна пам'ять !
показать весь комментарий
20.07.2022 15:06 Ответить
Хлопець з ТРО, дружина якого є власницею обмінника...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:23 Ответить
читай уважно власницею магазину !
показать весь комментарий
20.07.2022 15:31 Ответить
магазина поруч
показать весь комментарий
20.07.2022 15:31 Ответить
А зачем грабить обменник, если у тебя уже есть крузак? Ведь с крузаком жизнь удалась как бы. Ты на крузаке, ты дэлянный, ты хуазаин жьизны. Обычно грабят обменники те, у кого нет крузака
показать весь комментарий
20.07.2022 15:42 Ответить
дуже бензин подорожчав , крузак треба заправляти .
показать весь комментарий
20.07.2022 15:46 Ответить
Він як втікав то заправився ще на заправці на 2200 грн і не оплатив. Касири набрали в поліцію і це допомогло визначити куди він втікає.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:37 Ответить
І на фіга за гроші ризикувати?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:07 Ответить
Есть как минимум два кандидата на работу на свинофермах Львовщины - начальник РОВД и непосредственный начальник этого мародера-мусора...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:08 Ответить
А всех "реформаторов" и действующую власть, которая "щипает гусей так шоб не сдохли" и платит этой нечисти в тылу по 60 000грн зарплаты на виселицу ******!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:17 Ответить
Правоохоронець грабує - перехожий рятує - як це по-нашому.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:09 Ответить
і при цьому зброю з собою носити цим перехожим не можна, бо ***** не готові ще до цього
показать весь комментарий
20.07.2022 15:13 Ответить
Не перехожий, а власник магазина
показать весь комментарий
20.07.2022 15:20 Ответить
І всі пам'ятають, що "Звільняти Монастирського не на часі - у правоохоронних органах все добре".
показать весь комментарий
20.07.2022 15:09 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 15:10 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 15:11 Ответить
По яйлах треба було бути, тут не джентельменства.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:29 Ответить
Повісити треба
показать весь комментарий
20.07.2022 16:03 Ответить
Ну не хватает мусорам 40 000 в наше непростое время.
Надо ещё поднять им зарплату
показать весь комментарий
20.07.2022 16:09 Ответить
Якщо бути справедливим , то не зовсім перехожий і не зовсім незацікавлений.. Але, все одно, поступок. Шкода, що ми до цих пір не є законними власниками зброї. Ситуація могла би виглядати по-іншому.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:13 Ответить
Пересічні громадяни захищають мешканців від мусорів. Так і живимо.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:14 Ответить
Мало подонкам платите ********! По 60 000 грн в месяц им тоже мало! Платите им по миллиону, и сразу выдавайте авто элитное, и особняк! С гусей пощипайте. и с коров подоите, твари ******!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:14 Ответить
Больше постов гневных херячь. Ты понимаешь что преступления , предательства и просто гнилые поступки совершают представители всех профессий и люди всех социальных статусов? Ты ******* ВСЕХ по одну гребенку, как какае-то отбитая урка орет "менты козлы" при задержании. У ментов тяжелая и опасная работа, и МНОГИЕ защищают прямо сейчас нашу родину и мгногие уже отдали за нее жизнь, и то что какой-то гандон оказался мразью, это не повод косить всех.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:29 Ответить
А що мусорський гуманіст?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:54 Ответить
Нет, просто думаю головой и не сужу как стадо хочет. На фронте очень много полицейских - это факт, они защищают таких как ты, и говорить что ВСЕ говно может неадекватная блатная мразь для которой дом тюрьма и полиция враги, но не нормальный человек. Недавно электрик и несовершеннолетний пацаненок учашийся в бурсе убили низачто человека с особой жестокостью, вывод такой же? Электрики и студенты твари?
показать весь комментарий
20.07.2022 16:05 Ответить
Щось мені підказує,що там гандон не один.Я вже як мінімум 5 тьох зустрічав.А я законослухняний,навіть занадто.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:07 Ответить
Так що каже заступник Монастирського, що його немає за що знімати? Поліція україни це є в більшості злочинне угруповання..
показать весь комментарий
20.07.2022 15:14 Ответить
А хто ж туди ішов: нероби і обіжені життям, МВС притулок для таких категорій
показать весь комментарий
20.07.2022 15:19 Ответить
Вчера в моем городе хоронили двух "обиженных неробов", один подполковник полиции, а второй "ссыкливый" патрульный, погибших при защите границы. Они далеко не первые из полиции похороненные на той алее за последние месяцы. Тебе некажется что говно человек или нет от профессии это не зависит? пс А кто в Польшу слинял из мужиков, твое мнение о этой касте патриотов?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:39 Ответить
Это все верно Игорек, но тут как с дагестанцами в метро....лезгинку танцуют в 3 часа ночи два дол.....а. а плохой потом весь народ! Погибли эти двое защищая нас, но их подвиг перечеркнул этот толстый, который дань с обменника отдавал наверьхь еще. Вот если бы таких "толстеньких" к стеночке зараннице, то и п.......дежа этого бабского не было бы. Но "толстеньких" к стеночке не поставили почему то и пока что они обменники грабят!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:47 Ответить
Я о том и говорю, нельзя судить о всех по отдельных мразях. Есть мрази среди воспитателей в детских садиках, есть мрази среди полиции, среди инженеров и продавцов. Есть нищие , а есть багатые мрази. А комментаторы в новости уничтожают всех поголовно, хотя много добропорядочных ментов есть как по работе, так и много среди них настоящих героев в данный момент боронящих Украину. Скажи кто из комментаторов на фронте, в армии, в тро что все менты "нехорошие, бесполезные и ленивые" люди, им бы и зубы там повыбивали, хотя воюют все слои населения. А ******* за глаза в интернете много ума ненадо, тут рожу ненабьют. А отвечать за слова надо всюду.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:41 Ответить
а в цей час
"Міністр працює, як і працював, 24/7
у Празі шоу з танками російськими показує..
які сам!!!задушив голими руками!!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:16 Ответить
скоріш за все, на таке зухвале пограбування він пішов через гострий брак грошей
мабуть, програвся
показать весь комментарий
20.07.2022 15:17 Ответить
Лицарство стає причиною смертей, це не той був випадок коли треба жертвувати життям... через 27річну ******* беркутівсько мажорну загинув потенційний захисник... смілива людина... але як виявилось безрозсудна, без зброї намагатись зловмисника затримати... така собі відвага...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:17 Ответить
Ну правду кажучи, порох цю реформу і хотів провести тільки на папері, бо з усього було видно що то "декор". Зе щоправда, і на таке не здатен...
Чистить цю погань треба від самої верхівки до самого низу, да так, що б у тих хто туди вступає було розуміння що на випадок переходу на темну сторону - посадять на 15 як за зраду , та ще й майно буде під питанням і не тільки його/її але й тих на кого він щось там переписав за період служби. А балачки про те, що в поліцію ніхто іти не хоче то від роздутих штатів. Бо один кваліфікований спеціаліст вартує десятьох і з.п. йому за 10 треба платити а не "генералам" за "званіє"...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:18 Ответить
"Ну, правду кажучи", Порох не надто контролював це питання, бо там був Аваков - достатньо автономна фігура, з огляду на склад парламентської коаліції. Слава Богу, що Нацгвардію перевів у підпорядкування президента, як Верховного головнокомандувача.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:59 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 15:19 Ответить
Шкода людину, але ж це не "випадковий перехожій", а спів-власник цього магазину! І чесно кажучи, краще гроші віддати, а ніж власне життя... Злодія спіймали потім, і все було б нормально...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:19 Ответить
А я не уверен,что мусора поймали-бы мусора - ворон ворону глаз не выклюет!
показать весь комментарий
20.07.2022 17:54 Ответить
Ну так-так, звісно, нащо нам дозволяти володіння та носіння короткоствольної зброї? Неначасі!

Я вважаю, всіх наальників цього дауна аж до міністра треба на *** розжалувать у чистильщики вокзальних сортірів. Чому? Бо начальник - це в першу чергу відповідальність за дії підлеглих. Не кажучи вже про то, як це чмо з ******** залишилось служити, хоча мало б бути люстроване по самі гланди.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:21 Ответить
Еще одна мразь в форме.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:23 Ответить
чимось,тяженьким,по голові ,хоч треба було! шанс був,як відео показує!😣
показать весь комментарий
20.07.2022 15:24 Ответить
мусора є мусора
показать весь комментарий
20.07.2022 15:26 Ответить
США передадут Украине ещё 4 системы HIMARS. Они войдут в следующие пакеты военной помощи

Об этом сообщили в Пентагоне. Итого, с учётом этих поставок у нас будут уже 16 установок.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:33 Ответить
ОРУЖИЕ должно быть у ГРАЖДАН (не у РАБОВ), тогда это будет кошмаром для преторианцев ымператора (полицаев, СБУ, прокуроров и продажных судей), потомучто они будут НЕ НУЖНЫ!

Преторианцы - гвардия римских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) цезарей , развившаяся из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B отборного отряда (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. ablecti) союзников, служившего в республиканский период для охраны главнокомандующего (отборная стражаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4] ) и его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9 претория , откуда и название - cohors praetoria, в другом источнике cohortes praetoriae

Впервые прокуратура как орган государственной власти была создана в 1302 году по воле короля Франции Филиппа IV Красивого. Этот монарх стремился к максимальному укреплению королевской власти, и ему были просто необходимы чиновники, надзиравшие за соблюдением законов на местах и за тем, чтобы судебные процессы шли в нужном ему направлении.

За века эти ИНСТИТУТЫ УЗУРПАТОРСКОЙ ВЛАСТИ разраслить до небывалых масштабов, полностью заврав у ГРАЖДАН право на реальное осуществление своей власти, превратив в НОМИНАЛЬНУЮ!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:41 Ответить
Чоловік загинув за чужі гроші, не факт, що законні.
Невже життя було того варте?...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:42 Ответить
Дійсно якась дика ху..ня ..виходить 27-річний поліцейський зі Львівської області на Toyota Land Cruiser , напевне у робочий час, грабує обмінник у центрі Рівного та вбиває члена ТрО)). До речі не паганий привід для відставки керівництва Львівської поліції..та питань до Монастирського
показать весь комментарий
20.07.2022 15:48 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 15:54 Ответить
всю ментівку тра розігнати з довічною забороною працювати в БУДЬ-ЯКИХ державних чи комунальних організаціях. а ще краще, і їх родичам заборонити...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:56 Ответить
А тебе прийняти.БАЗІКА.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:15 Ответить
І оті папірці були варті життя?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:57 Ответить
То Моню Стирського звільняти не треба?
показать весь комментарий
20.07.2022 16:04 Ответить
Треба було битою по макитрі.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:06 Ответить
почему не смогли спасти пострадавшего? неужели у него были такие страшные ранения, даже страшнее, чем на фронте..., там спасают людей с минно-взрывными травмами, а здесь пулевые ранения..., медики часто вместо спасения начинают оформлять кучу документов или просто долго едут...
показать весь комментарий
20.07.2022 16:08 Ответить
Кошмар. Полицейский-бандит. Вместо защиты граждан он решил их терроризировать . А сколько еще таких оборотней?
показать весь комментарий
20.07.2022 16:13 Ответить
Поставте питання будь-якому мосору, якого він приперся в поліцію працювати?
показать весь комментарий
20.07.2022 16:19 Ответить
Ща наберу Монастрскому...
показать весь комментарий
20.07.2022 16:15 Ответить
Кто не ценит свою жизнь тостановится Жертвой
показать весь комментарий
20.07.2022 16:35 Ответить
Мусора вообще прихренели.
Мало им доплат, видимо решил себе премию выписать бомбанув обменник
показать весь комментарий
20.07.2022 18:58 Ответить
А давайте ще зброю всім легалізуємо, ну щоб кожний пункт валюти по 3-4 групи одночасно грабували і одне одного порішали.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:03 Ответить
Нацполіцію на передову а їх обов'язки та завдання передати теробороні
показать весь комментарий
20.07.2022 20:47 Ответить
нормальний ход мусоряка габить обмінник. нормальні в нас мусоряки. врозпил суку!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:36 Ответить
А ці, так звані, поліцейські, сидять в тилу і отримують зарплатню на рівні хлопців з передової... Та ще й грабують хто де - одні на трасах, інші обмінники і т.д.
показать весь комментарий
21.07.2022 13:09 Ответить
 
 