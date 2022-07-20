Оккупант жалуется на боевые потери: "Мы сюда ехали нас было 670, сейчас уже 130", - перехват ГУР. АУДIО
В новом перехвате ГУР российский оккупант рассказывает о новом "пополнении" в войсках и невыплате обещанных повышенных зарплат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Двое рашистов обсуждают ситуацию в подразделении. Один жалуется, что вместо обещанных 300 тысяч рублей реально платят 150.
Также рассказывает о новом "пополнении": "Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят поварами. Все, их записали. Гребуют всех подряд. Чтобы сказал – поеду. Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147, ну уж, наверное, где-то 130".
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+16 Dombass
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Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду.
У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи «досвідченим розвідником», він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім'єю, дівчиною та коханкою.
Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі.
https://t.me/kraken_kha/62
Ссылка на любовницу
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Вже **** закрила аккаунт...
Вот номер этой шлюхо-любовницы
***,самый прикол будет,когда до ее мужа дойдет эта новость)))Сначала ей **** набьет,потом этого любовника обменяют и он вернётся,а там его ждёт злой рогатый лось
Вітаю Матінко Україно...
Є безпечніші для наших та звичніші для них способи... спілкування. Наприклад, пляшкування і швабрування.
то йди на х , якого хера тут жалітися