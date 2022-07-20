РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8513 посетителей онлайн
Новости Война
12 609 32
армия РФ (18042) разведка (4119) перехват (338)

Оккупант жалуется на боевые потери: "Мы сюда ехали нас было 670, сейчас уже 130", - перехват ГУР. АУДIО

гур

В новом перехвате ГУР российский оккупант рассказывает о новом "пополнении" в войсках и невыплате обещанных повышенных зарплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Двое рашистов обсуждают ситуацию в подразделении. Один жалуется, что вместо обещанных 300 тысяч рублей реально платят 150.

Также рассказывает о новом "пополнении": "Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят поварами. Все, их записали. Гребуют всех подряд. Чтобы сказал – поеду. Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147, ну уж, наверное, где-то 130".

Также смотрите: "Там мясо, позор России": Оккупант жалуется на плохую работу собственной артиллерии, - перехват ГУР МО. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
20.07.2022 17:39
+10
показать весь комментарий
20.07.2022 17:29
+8
показать весь комментарий
20.07.2022 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=sNFQmsylLGg Українські артисти присвятили HIMARS пісню в стилі електро- етніки
показать весь комментарий
20.07.2022 17:26 Ответить
В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ «KRAKEN» був захоплений у полон розвідник ГРУ ВС РФ.

Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду.

У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи «досвідченим розвідником», він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім'єю, дівчиною та коханкою.

Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі.
https://t.me/kraken_kha/62
показать весь комментарий
20.07.2022 17:27 Ответить
https://www.instagram.com/vika_pro_bk/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Ссылка на любовницу
__________________
Вже **** закрила аккаунт...
показать весь комментарий
20.07.2022 17:29 Ответить
любовница замужем
Вот номер этой шлюхо-любовницы
показать весь комментарий
20.07.2022 17:31 Ответить
Сбрасывает шлюшка мокшанская.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:34 Ответить
можно написать шлюшке в тг @vika_pro_bk
показать весь комментарий
20.07.2022 17:35 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 17:39 Ответить
Нормально так пытался ***********,что он инженер,а оказался спец.меня улыбнуло,как сначала девушку показали,потом сразу любовницу.По фамилии этот ***** этнический наш((((
показать весь комментарий
20.07.2022 17:30 Ответить
Что любовница, что девушка уже закрыли аккаунты. Жаль.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:32 Ответить
Почему-то со мной отказалась общаться((((Что-то случилось,наверное

***,самый прикол будет,когда до ее мужа дойдет эта новость)))Сначала ей **** набьет,потом этого любовника обменяют и он вернётся,а там его ждёт злой рогатый лось
показать весь комментарий
20.07.2022 18:15 Ответить
Уже дошла.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:17 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 17:27 Ответить
ого(, ще 130 треба набити
показать весь комментарий
20.07.2022 17:28 Ответить
Что то многовато вас осталось поганить свет Божий. Ну, ВСУ это исправят.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:28 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 17:29 Ответить
Кранты - хантам!
показать весь комментарий
20.07.2022 17:41 Ответить
каждому ханту - по кранту.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:41 Ответить
Совсем как в песне: их в живых осталось только семеро...
показать весь комментарий
20.07.2022 17:44 Ответить
Кацапські смердючі свині дохнуть в Україні як мухи...
показать весь комментарий
20.07.2022 17:30 Ответить
демілітаризація кацапні іде за планом
показать весь комментарий
20.07.2022 17:30 Ответить
130 - це дох...я ще. Ще демілітарізація потрібна.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:33 Ответить
ГРЕБУТ ДАЖЕ ТЕХ, КОГО Е@УТ!
показать весь комментарий
20.07.2022 17:38 Ответить
Ясне діло...путлєр капут та буряти наші сдохли....
Вітаю Матінко Україно...
показать весь комментарий
20.07.2022 17:39 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 17:39 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 23:42 Ответить
не треба з ними говорить. Просто по писку з носаря
показать весь комментарий
20.07.2022 17:40 Ответить
Можна і ногу підвернути.
Є безпечніші для наших та звичніші для них способи... спілкування. Наприклад, пляшкування і швабрування.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:29 Ответить
Нічого, вам ті дві бухі кухарки ще понароджують.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:43 Ответить
І знову "перехоплення"? Це ми навчилися при Володі, клепати відоси і "плівки".
показать весь комментарий
20.07.2022 18:00 Ответить
Нельзя дать русским уйти, они должны все сдохнуть!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 18:00 Ответить
Tod den kleinen russischen Schweine.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:10 Ответить
жаліються і дохнуть, а все рівно сидять мудаки,
то йди на х , якого хера тут жалітися
показать весь комментарий
21.07.2022 00:37 Ответить
 
 