Журналисты из Португалии попали под обстрел в Николаевской области
Под российские обстрелы попала съемочная группа общественного вещателя RTP, работающая на Николаевщине.
Как сообщает Цензер НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Национального союза журналистов Украины и на сайте RTP.
"Убегали и снимали", - отмечает Андрей Коваленко из Академии украинской прессы, работающий сейчас с командой RTP.
Съемочная группа во главе с опытным португальским военкором Антонио Матеусом попала под обстрел в селе Лиманы.
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dimaie
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