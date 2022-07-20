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Журналисты из Португалии попали под обстрел в Николаевской области

преса

Под российские обстрелы попала съемочная группа общественного вещателя RTP, работающая на Николаевщине.

Как сообщает Цензер НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Национального союза журналистов Украины и на сайте RTP.

"Убегали и снимали", - отмечает Андрей Коваленко из Академии украинской прессы, работающий сейчас с командой RTP.

Съемочная группа во главе с опытным португальским военкором Антонио Матеусом попала под обстрел в селе Лиманы.

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По російським ЗМІ зараз розкажуть, що це не кацапня стріляла, а португальці заради адреналіну самі собі гранати під ноги кидали і по мінам бігали.
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20.07.2022 18:13 Ответить
Да и не португальцы это. Актеры ВСУ
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20.07.2022 18:33 Ответить
..и трупы несвежие.
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20.07.2022 19:17 Ответить
 
 