Франция передала Офису Генпрокурора мобильную лабораторию ДНК для идентификации жертв войны

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен передал Офису Генерального прокурора мобильную лабораторию ДНК для идентификации жертв войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генрального прокурора.

"Французские эксперты были среди первых, кто прибыл в Украину для помощи в документировании военных преступлений, совершенных российскими военными на территории нашего государства. Мы благодарны французским коллегам за оказанную поддержку", – отметил заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

Лаборатория ДНК, переданная французской стороной в качестве гуманитарной помощи, предназначена для оперативного решения вопроса по выявлению и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях. Представители Национальной жандармерии Французской Республики провели обучение десяти украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.

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