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Франция (3353) Офис Генпрокурора (2385)

Франция передала Офису Генпрокурора мобильную лабораторию ДНК для идентификации жертв войны

лабораторія,мобільна

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен передал Офису Генерального прокурора мобильную лабораторию ДНК для идентификации жертв войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генрального прокурора.

"Французские эксперты были среди первых, кто прибыл в Украину для помощи в документировании военных преступлений, совершенных российскими военными на территории нашего государства. Мы благодарны французским коллегам за оказанную поддержку", – отметил заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

Лаборатория ДНК, переданная французской стороной в качестве гуманитарной помощи, предназначена для оперативного решения вопроса по выявлению и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях. Представители Национальной жандармерии Французской Республики провели обучение десяти украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.

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Топ комментарии
+2
Скоріше за все продадуть.
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20.07.2022 17:41
+2
Дякуємо.
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20.07.2022 17:41
+2
і це продадуть...цікаво...коли до заходу дійде - що надати бобікам це викинути в прірву..у нас тільки адресно..у конкретні руки і під контроль..
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20.07.2022 17:43
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Скоріше за все продадуть.
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20.07.2022 17:41 Ответить
Тебе точно. Ми всіх вас дістанемо і продамо.

В кінець обнагліли гобліни що тільки не вигадають би зупинити допомогу.
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20.07.2022 20:40 Ответить
Дякуємо.
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20.07.2022 17:41 Ответить
Вас грабят бандиты в собственной квартире а сосед принес флакон йода и советует не шуметь,вот это современная Франция,лучше бы Цезарей еще дали..
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20.07.2022 17:41 Ответить
це ще й для доказів для Гааги потрібно
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20.07.2022 17:55 Ответить
і це продадуть...цікаво...коли до заходу дійде - що надати бобікам це викинути в прірву..у нас тільки адресно..у конкретні руки і під контроль..
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20.07.2022 17:43 Ответить
Тебе теж продадуть. І не думай що сховаєшся. Інтернет все пам'ятає.

В кінець обнагліли гобліни що тільки не вигадають би зупинити допомогу.
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20.07.2022 20:38 Ответить
Проверка слуха
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20.07.2022 17:45 Ответить
почему у украинских солдат нет именных жетонов? вот в чем вопрос.
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20.07.2022 18:06 Ответить
Будуть ДНК тести московським тельбухам робити, там одна хромосома зайва.
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20.07.2022 18:46 Ответить
Засоби масової дезінформації рф:

Франція передала мобільну біолабораторію для прискорення створення азовців.
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20.07.2022 20:37 Ответить
 
 