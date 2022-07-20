На Днепропетровщине 12 тысяч гектаров полей не разминированы, более 400 гектаров посевов сгорели из-за вражеских обстрелов, - Резниченко

В Днепропетровской области аграрии собрали миллион тонн зерновых урожая. Многие поля не разминированы, сотни гектаров посевов уничтожили пожары.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, собрано 833 тысяч тонн пшеницы и 364 тысяч тонн ячменя на полях во всех районах области.

"К сожалению, есть поля, с которых урожай собрать не сможем. Более 12 тысяч гектаров засеяны вражескими боеприпасами. Еще более 400 гектаров посевов сгорели из-за вражеских обстрелов. Однако аграрии говорят, что враг их не запугивает. Продолжают сенокос и держат свой фронт. Они уверены, что будем с хлебом", - подчеркнул Резниченко.

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Также он добавил, что, по предварительным прогнозам, урожай в этом году составит более трех миллионов тонн зерна. Этого объема достаточно для того, чтобы обеспечить потребности граждан в области.