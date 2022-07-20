Отец оккупанта советует сыну, как уехать с войны в Украине: "Головой й#бнись, х#й с ним, здесь вылечимся", - перехват СБУ. ВИДЕО

Родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы их отправили с войны в Украину на лечение в госпиталь.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже", – панически рассказывает оккупант, дислоцирующийся на Харьковщине.

Отец обрадовался перспективе возвращения сына, но когда тот впоследствии перезвонил и сказал, что не смог ничего сломать, дал ценный совет.

"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается", – делится мудростью отец рашиста..

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