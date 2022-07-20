РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8446 посетителей онлайн
Новости Война
10 166 43
армия РФ (18042) СБУ (19468) перехват (338)

Отец оккупанта советует сыну, как уехать с войны в Украине: "Головой й#бнись, х#й с ним, здесь вылечимся", - перехват СБУ. ВИДЕО

Родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы их отправили с войны в Украину на лечение в госпиталь.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже", – панически рассказывает оккупант, дислоцирующийся на Харьковщине.

Отец обрадовался перспективе возвращения сына, но когда тот впоследствии перезвонил и сказал, что не смог ничего сломать, дал ценный совет.

"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается", – делится мудростью отец рашиста..

Смотрите: "Там мясо, позор России": Оккупант жалуется на плохую работу собственной артиллерии, - перехват ГУР МО. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
хотя, лучше сдай танк ЗСУ и потом лупанись головой, как батя просит ))
показать весь комментарий
20.07.2022 18:25
+23
Та застрели командира, угони танк, сдай его за денежку ЗСУ и будешь молдавским бароном ))
показать весь комментарий
20.07.2022 18:24
+18
показать весь комментарий
20.07.2022 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та застрели командира, угони танк, сдай его за денежку ЗСУ и будешь молдавским бароном ))
показать весь комментарий
20.07.2022 18:24 Ответить
хотя, лучше сдай танк ЗСУ и потом лупанись головой, как батя просит ))
показать весь комментарий
20.07.2022 18:25 Ответить
якщо танк здасть, не тільки бабло отримає, ще й воювати дальші може на ньому.... проти кацапів.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:34 Ответить
Так воно вже давно головою *******...
показать весь комментарий
20.07.2022 19:21 Ответить
Цей відос війде в історію
https://t.me/kraken_kha/62
В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ «KRAKEN» був захоплений у полон розвідник ГРУ ВС РФ.

Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду.

У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи «досвідченим розвідником», він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім'єю, дівчиною та коханкою.

Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:24 Ответить
Більше в туреччину ні ногою.

показать весь комментарий
20.07.2022 18:24 Ответить
та ладно, Султан кривим оком оцінює тюркський світ від Алтаю ло Казані
показать весь комментарий
20.07.2022 18:27 Ответить
Ердоган одним ударом кулака по башке етого карлика мог решить проблему всего мира.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:56 Ответить
Не так брутально!
Султани посилали шовковий шнурок 😂
показать весь комментарий
20.07.2022 20:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7YwLNVz0Bjk Конечно! Теперь не его ждут, а ему приходится ждать. Видео.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:57 Ответить
хитрый эрдоган только о себе думает
пока они тут ручкаются
в сирии эрдоган выбивает войска асада и российских военных тоже
так что они тут не дрезья
и тем более с ираном

думаю как раньше уже они (рф) в сирии не смогут усилить свой контингент
и эрдогану такой расклад очень полезен будет
показать весь комментарий
20.07.2022 20:36 Ответить
на виборах Хутіна об урну ******** треба було, а зараз вже пізно -

від синулі вимагають не голову, а вказівний палець на правій руці щоб курок калаша натискати
показать весь комментарий
20.07.2022 18:25 Ответить
Так лапатнікі ужє раждаются ударєнимі галавой...
показать весь комментарий
20.07.2022 18:26 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 18:37 Ответить
Цей не встиг руку зламати.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:44 Ответить
Без голови - хороший рассєянін
показать весь комментарий
20.07.2022 18:49 Ответить
Ну вот у него хорошо получилось головой удариться.Класно закосил-не прикопаешся.Осталось теперь только майору Чернобаеву позвонить-сообщить радостную новость родным.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:49 Ответить
"Вєтром в ґолову надуло, ла-а-ла..." ©
Кажуть, у розташуванні кацапів зараз страшні протяги.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:58 Ответить
Ипонутися головою не поможе, нехай бере пилку і ноги по самі яйця відризає.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:26 Ответить
Это надо было сначала отправить свою личинку на убивать украинцев, а потом советовать ей - как спетлять от того, чтобы украинцы ее не убили. Обожаю кацапов. Столько мыслей дают для моего будущего бестселлера.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:27 Ответить
Так они же вначале думали что парадом как в крыму проедутся прямо по Крещатику, выберут себе хорошие квартиры в Киеве, стиралки и прочие вещи заморские. А тут вот оно как, приходится руку ламать чтобы живым ноги унести
показать весь комментарий
20.07.2022 19:01 Ответить
Это была ошибка, а как известно - это хуже преступления. Поэтому гаага будет им здесь. Но дело не в этом. У индейцев просто небыло плана "Б" ))). Теперь они придумывают его на ходу. Но получается - не очень
показать весь комментарий
20.07.2022 19:21 Ответить
Та він вже головою ******** якщо на війну поїхав
показать весь комментарий
20.07.2022 18:28 Ответить
Эти вылечат...

показать весь комментарий
20.07.2022 18:29 Ответить
Спасібо сьіну за Ладу Каліну
показать весь комментарий
20.07.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 23:33 Ответить
Тююю, головой **....
Так он давно головой **..ся. Его ещё в роддоме пьяная сруская акушерка на бетонный пол уронила. Головой. Впрочем это у вас, на параше, наследственное. Папу роняли в роддоме, деда роняли в роддоме и т.д. Единственный кто у вас в роду отличается, так это тот первый от кого вы и пошли. У него когда его мамка рожала, то у него хвост отвалился, вот он с дерева то и упал, и головой аккурат на пенёк попал.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:32 Ответить
Окупант повинен виглядати лише так!,
показать весь комментарий
20.07.2022 18:39 Ответить
Харошиє уззкіє існують. Доведено ЗСУ.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:59 Ответить
харошій кацап - дохлий кацап
показать весь комментарий
20.07.2022 19:12 Ответить
панамка козирна.... як піонерлагері. тільки камуфльована...
показать весь комментарий
20.07.2022 19:31 Ответить
Оттяпал бы себе причинное место топором, две пользы бы было - и травма для дембеля, и больше таких дебилов не плодил.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:37 Ответить
Це не катить, бо всі ви *******.
А більше чи менше, жодної різниці.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:37 Ответить
Таке не лікується.
показать весь комментарий
20.07.2022 18:43 Ответить
Так всі рашисти головою й#бнуті! Лікується це лише ампутацією голови!
показать весь комментарий
20.07.2022 18:50 Ответить
Так вони й так там всі ******* на голову, треба речові докази ще
показать весь комментарий
20.07.2022 19:01 Ответить
они там все уже давно головой #нулись на отличненько
показать весь комментарий
20.07.2022 19:06 Ответить
Батько окупанта радить сину, як поїхати з війни в Україні: "Головой й#бнись, х#й с ним, здесь вылечимся" цього вилупка башкою вже вдарили при народженні
показать весь комментарий
20.07.2022 19:11 Ответить
Ці бабуїни! СБУ повинна запропонувати гарячу лінію для створення фейкової 200. Натомість Україна може отримати інформацію. Угоди оптом були б ще кращими, як домовитися з польовим командиром.
показать весь комментарий
20.07.2022 19:17 Ответить
Ти не так все робиш. Залазь на водонапірну башту та стрибай ластівкою. Не дякуй.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:01 Ответить
<****** подавись,чорт!💯😄
показать весь комментарий
20.07.2022 20:05 Ответить
Так вроде того, твой сын головой с рождения ********, потому, что пошёл в эту недоармию. Больше скажу, и папашка головой падал, и не один раз, если отпустил.......
показать весь комментарий
20.07.2022 20:21 Ответить
зачем так делать если они с рождения все *******?
показать весь комментарий
20.07.2022 21:10 Ответить
 
 