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Более 30 стран оказали военную поддержку Украине и продолжат это делать, - Остин

остін

По результатам трех предыдущих встреч Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн"), вооружение и технику Украине поставляют более 30 стран, кроме того постоянно выдвигаются новые инициативы.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия встречи "Рамштайн-4" в виртуальном формате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Месяц назад эта группа собралась в Брюсселе для встречи в персональном формате, чтобы подтвердить нашу приверженность защите Украины, и мы услышали от многих стран объявления новых инициатив. Сейчас более 30 стран оказали военную поддержку Украине", - заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что эти совместные усилия уже привели к изменению ситуации на местах. Они продолжатся и дальше. В этой связи Остин напомнил, что только Соединенные Штаты с момента встречи в Брюсселе выделили Украине более 2,6 миллиарда долларов оборонной помощи, которая включает, в том числе, 12 систем HIMARS, которые "существенно усилили" огневую мощность ВСУ.

Также читайте: Началась встреча в формате "Рамштайн-4"

"Мы продолжим обеспечивать исторический уровень поддержки, чтобы Украина могла защитить себя", – подчеркнул Остин.

Он подтвердил, что администрация США объявит на этой неделе о выделении Украине нового пакета оборонной помощи и отметил, что другие страны также активно присоединяются к этому.
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Топ комментарии
+7
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-черговий респект...
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20.07.2022 18:30
+5
Алеша Ступин
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20.07.2022 18:44
+4
Нормальна статистика, з огляду на те, що влада, напередодні війни не дякувала за стволи, а звинувачувала в нагнітанні істерики.
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20.07.2022 18:50
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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-черговий респект...
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20.07.2022 18:30 Ответить
Усіх поздоровляємо з Перемогою, навіть ...
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20.07.2022 18:40 Ответить
Алеша Ступин
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20.07.2022 18:44 Ответить
Обычно военную помощь считают в количестве стволов, крыльев, средств ПВО и пр., а не в количестве стран.
Какая то хитрая статистика)
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20.07.2022 18:46 Ответить
Нормальна статистика, з огляду на те, що влада, напередодні війни не дякувала за стволи, а звинувачувала в нагнітанні істерики.
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20.07.2022 18:50 Ответить
после вагнергейта сложно наверняка сказать как, что и куда движется, особенно в разрезе сообщений что часть "помощи" уже в Азии...
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20.07.2022 20:20 Ответить
Щиро дякуємо.
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20.07.2022 18:49 Ответить
Дивлюся пряму трансляцію пресухи Остіна та Міллі в Пентагоні по касапо-українській війні.
Як то кажуть - ховайся, лапоть.
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20.07.2022 20:12 Ответить
50 himers dayte daaaaaaa
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20.07.2022 20:22 Ответить
А мы будем тем временем сепаратные переговоры с Рашкой по зерну вести (для обывателей) и еще по кое-чему (не скажем ни за что, что мы сдали взамен, сюпрайз будет).....
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20.07.2022 21:41 Ответить
Байден дал 10 Гимарсов..на большее долларов нет ..для Беньки Кодломойскому...и Буратине 95 говнокварталу. .
Доллар штука сурьезная..
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20.07.2022 21:57 Ответить
 
 