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Новости Война
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Лавров (2234) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба о захватнических признаниях Лаврова: Россияне хотят крови, а не переговоров

кулеба

Признание министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мечтах захватить больше украинской земли доказывают, что РФ отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", - написал министр иностранных дел Украины.

Читайте: Лавров: Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР"

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР".
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Топ комментарии
+13
и о погоде
///
Дед потихоньку отходит в ад... ***** в Иране часто становилось плохо, - пишут СМИ.

Во время визита в Иран хозяину Кремля потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

О том, что Путину вероятно нездоровилось, сообщил Телеграм-канал Generall SVR.

"Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее, ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии, несмотря на обильный слой грима, проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" в присутствии медработника, и вообще, продемонстрировать, как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%", - говорится в сообщении.

Журналисты также добавили, что, по мнению многих в окружении президента россии, путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться"
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20.07.2022 19:05
+10
Бідний Кулєба, тільки почав здогадуватися чого прагнуть рашисти!
Ну й кмітливих же людей понапризначав зеленський зі своє зграєю слуг!
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20.07.2022 18:53
+10
Зебилы,с кем переговоры ,с убийцами и насильниками Бучи,Ирненя,Гостомеля ,Мариуполя? По крымскому мосту ******* никак,главное зерно продавать ?
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20.07.2022 19:27
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Сон рябої кобили
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20.07.2022 18:47 Ответить
lavrushu nada pavesitj . obezatelno .
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20.07.2022 18:48 Ответить
За ноги
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20.07.2022 20:53 Ответить
За яйка...
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20.07.2022 23:36 Ответить
Здивував. Це ми знали ще при баригах.
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20.07.2022 18:49 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1549756186077155331 2h

Прочитав, що контрозвідку влада застосовувала для стеження за Порошенком Не здивувався Якщо почати боротися з рашистськими кротами і агентами, то вони ж і зарплату можуть затримати…
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20.07.2022 19:14 Ответить
Коли працює Кулеба - гармати мовкнуть
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20.07.2022 18:52 Ответить
Бідний Кулєба, тільки почав здогадуватися чого прагнуть рашисти!
Ну й кмітливих же людей понапризначав зеленський зі своє зграєю слуг!
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20.07.2022 18:53 Ответить
Дебіл це ти, придумай що хорошого зробив такий же дебіл як ти, Кулеба.
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20.07.2022 20:15 Ответить
Кулеба-геній...
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20.07.2022 18:54 Ответить
Кожен день одне і теж, може хватить коментувати кацапських *********? Займіться нарешті визволенням країни
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20.07.2022 18:59 Ответить
и о погоде
///
Дед потихоньку отходит в ад... ***** в Иране часто становилось плохо, - пишут СМИ.

Во время визита в Иран хозяину Кремля потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

О том, что Путину вероятно нездоровилось, сообщил Телеграм-канал Generall SVR.

"Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее, ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии, несмотря на обильный слой грима, проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" в присутствии медработника, и вообще, продемонстрировать, как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%", - говорится в сообщении.

Журналисты также добавили, что, по мнению многих в окружении президента россии, путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться"
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20.07.2022 19:05 Ответить
в вусатого тирана також з рукою були проблеми..
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20.07.2022 20:35 Ответить
серьезно???
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20.07.2022 19:05 Ответить
сухорукость
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20.07.2022 20:55 Ответить
прийдеться їх убить
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20.07.2022 19:10 Ответить
Зебилы,с кем переговоры ,с убийцами и насильниками Бучи,Ирненя,Гостомеля ,Мариуполя? По крымскому мосту ******* никак,главное зерно продавать ?
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20.07.2022 19:27 Ответить
Они бояться ,бо потом им изды навалят прям по слугам народа ! Народ потерпит а они не смогут
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20.07.2022 20:00 Ответить
На молнии прочитал главное доверии к глав зебилу и арестовичу,это фэйк или 73 процента ещё не испарились....
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20.07.2022 19:28 Ответить
Я бы поспорил с Кулебой - россиянам нужна территория !!!
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20.07.2022 19:44 Ответить
Перед распадом рабZeянская Вампирия Николашки Кровавого затеяла войну с Японией в 1904 году и просрала ее в Цусиме...по ли пришла Первая Мировая 1914...которую быдло рюZZkoe и ее просрали...
Баранов Шариковых и могила не исправит..даже через 500 лет...
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20.07.2022 19:57 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004700028721

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004700028721 Влад Казарецький

ОСЬ ТАК ВИ АКТИВНО СПРИЯЛИ ПОЧАТКУ ВІЙНИ !
"Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав"

Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Андрій Єрмак
керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
Четвер, 10 грудня 2020, 15:00
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20.07.2022 20:19 Ответить
А яких переговорів хочемо ми, і про що можна говорити з маніяком?
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20.07.2022 20:23 Ответить
 
 