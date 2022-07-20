Кулеба о захватнических признаниях Лаврова: Россияне хотят крови, а не переговоров

Признание министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мечтах захватить больше украинской земли доказывают, что РФ отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", - написал министр иностранных дел Украины.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР".