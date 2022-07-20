Кулеба о захватнических признаниях Лаврова: Россияне хотят крови, а не переговоров
Признание министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мечтах захватить больше украинской земли доказывают, что РФ отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", - написал министр иностранных дел Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР".
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@bryhynets
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Прочитав, що контрозвідку влада застосовувала для стеження за Порошенком Не здивувався Якщо почати боротися з рашистськими кротами і агентами, то вони ж і зарплату можуть затримати…
Ну й кмітливих же людей понапризначав зеленський зі своє зграєю слуг!
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Дед потихоньку отходит в ад... ***** в Иране часто становилось плохо, - пишут СМИ.
Во время визита в Иран хозяину Кремля потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.
О том, что Путину вероятно нездоровилось, сообщил Телеграм-канал Generall SVR.
"Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее, ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии, несмотря на обильный слой грима, проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" в присутствии медработника, и вообще, продемонстрировать, как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%", - говорится в сообщении.
Журналисты также добавили, что, по мнению многих в окружении президента россии, путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться"
Баранов Шариковых и могила не исправит..даже через 500 лет...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004700028721 Влад Казарецький
ОСЬ ТАК ВИ АКТИВНО СПРИЯЛИ ПОЧАТКУ ВІЙНИ !
"Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав"
Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Андрій Єрмак
керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
Четвер, 10 грудня 2020, 15:00