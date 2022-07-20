Российские оккупанты устроили в Волчанске на Харьковщине концлагерь и пытают людей, а Балаклею поделили на три части и ограничили движение, - Синегубов

В Харьковской области враг разделил захваченный город Балаклею на три условные части и ограничил передвижение горожан.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается оккупированного города Балаклея. Там враг разделил территорию на три части, условные сектора, и запретил пересекать их, ограничил передвижение, поскольку недовольство местного населения растет и ему это крайне невыгодно. Ведь условия, которые предлагает оккупант, они невыносимы. И наши люди ждут освобождения", - сказал Синегубов.

В Волчанске, как сообщалось еще весной, военные РФ устроили на территории одного из предприятий фактически концлагерь.

"Там подвергаются пыткам люди, которые не хотят сотрудничать с оккупационным режимом", - отметил руководитель области.

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Он добавил, что люди, которых удалось эвакуировать из захваченных общин 18 июля через поселок Печенеги, находятся в крайне подавленном психологическом состоянии. Однако массовая эвакуация из всех захваченных громад пока по-прежнему невозможна. Официальных зеленых коридоров нет.