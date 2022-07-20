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Новости Война
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оккупация (9992) Харьковщина (5576) Синегубов (554)

Российские оккупанты устроили в Волчанске на Харьковщине концлагерь и пытают людей, а Балаклею поделили на три части и ограничили движение, - Синегубов

синєгубов

В Харьковской области враг разделил захваченный город Балаклею на три условные части и ограничил передвижение горожан.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается оккупированного города Балаклея. Там враг разделил территорию на три части, условные сектора, и запретил пересекать их, ограничил передвижение, поскольку недовольство местного населения растет и ему это крайне невыгодно. Ведь условия, которые предлагает оккупант, они невыносимы. И наши люди ждут освобождения", - сказал Синегубов.

В Волчанске, как сообщалось еще весной, военные РФ устроили на территории одного из предприятий фактически концлагерь.

"Там подвергаются пыткам люди, которые не хотят сотрудничать с оккупационным режимом", - отметил руководитель области.

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Он добавил, что люди, которых удалось эвакуировать из захваченных общин 18 июля через поселок Печенеги, находятся в крайне подавленном психологическом состоянии. Однако массовая эвакуация из всех захваченных громад пока по-прежнему невозможна. Официальных зеленых коридоров нет.
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Топ комментарии
+5
Омбудсмен каже, тобто вже 3 тижні мовчить, а значить можна вважати, що окупанти поводять себе на окупованих територіях з населенням гідно, але це не точно, а може просто не важливо для влади.
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20.07.2022 20:19
+4
Який жах(((
Кричіть про це на всіх усюдах!
Омбудсмен мовчить, бо бачить, за що попередницю звільнили, за те, що багато говорила.
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20.07.2022 20:29
+2
Треба срочно заглянути в очі *****, треба його зрозуміти
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20.07.2022 21:05
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20.07.2022 19:37 Ответить
Быдло мавзолейное строит ГУЛАГ Сралина...
Гагарин долетался и достроился с вяличием дохлого Сссра...
Стадо рюZZkих идиотов...перестройку на рабZZee замутите..дебилы пля...
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20.07.2022 20:06 Ответить
Як 73%? Сдьєлалі їх вмьєстьє?
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20.07.2022 20:10 Ответить
Омбудсмен каже, тобто вже 3 тижні мовчить, а значить можна вважати, що окупанти поводять себе на окупованих територіях з населенням гідно, але це не точно, а може просто не важливо для влади.
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20.07.2022 20:19 Ответить
Який жах(((
Кричіть про це на всіх усюдах!
Омбудсмен мовчить, бо бачить, за що попередницю звільнили, за те, що багато говорила.
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20.07.2022 20:29 Ответить
Треба срочно заглянути в очі *****, треба його зрозуміти
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20.07.2022 21:05 Ответить
Боже, який жах! Чому усьому світові *****??? Чому німці продовжують годувати САТАНУ!!!??? Чому америка не надає Томагавки ?? Хімарси 300 км. не вирішать наших проблем!!! ЧОМУ НАС ЗЛИВАЮТЬ!!!!???
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20.07.2022 21:42 Ответить
А с кем мы по зерну договариваемся? Не с этими ли оккупационным фашистским режимом? Не может быть, сюр какой-то.....
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20.07.2022 21:45 Ответить
у кацапні повно катувальних таборів, і хочуть щоб до них в полоні нормально ставились
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21.07.2022 00:28 Ответить
Панове! І це відбувається у третьому тисячолітті у центрі Європі, яка з сьогоднішнього дня почне знову купувати газ у терористів та фінансувати вбивство мирних людей в Україні. Замість того, щоб задушити усім світом цю мерзоту, поки вона не отруїла увесь цей світ.
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21.07.2022 09:14 Ответить
 
 