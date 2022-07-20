На Изюмском направлении войска РФ несут большие потери, на севере Харьковщины враг отступает на ранее занятые позиции, - Синегубов

На Изюмском направлении в Харьковской области враг несет большие потери и не считает свою живую силу.

Об этом в эфире национального новоиспеченного марафона сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши Вооруженные силы ведут активные бои на севере области. Враг постоянно пытается продвинуться вглубь, однако наши военные эти атаки отбивают. Враг отступает на ранее занятые позиции, при этом терпит значительные потери среди своей живой силы, бронированной техники. Северо-восточное направление такое же горячее, как и юго-восточный, то есть Изюмское", - сказал Синегубов.

Он также прокомментировал неофициальную информацию о переполненном телами захватчиках морге в Купянске, где их, по данным СМИ, более 50, и в захваченный город уже пригнали рефрижератор.

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"Купянск - это Изюмское направление. Через этот город они (российские войска - ред.) направляют свою технику, идет логистика на это направление и дальше на территорию Донецкой области. И действительно, наши Вооруженные силы наносят на этом направлении большие потери. Враг фактически не считает свою живую силу. Считает только свою бронированную технику. Мы это наблюдаем по соответствующей военной тактике действий", - отметил руководитель области.

Синегубов в очередной раз подчеркнул, что враг не оставил планов захватить регион, однако пока вопрос "взятия Харькова" вообще не стоит.

"Мы постоянно работаем над укреплением обороноспособности и готовы к любым сценариям", – заверил глава ОВА.