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Новости Война
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армия РФ (18050) Харьковщина (5576) Синегубов (554)

На Изюмском направлении войска РФ несут большие потери, на севере Харьковщины враг отступает на ранее занятые позиции, - Синегубов

рф,знищення,ліквідація

На Изюмском направлении в Харьковской области враг несет большие потери и не считает свою живую силу.

Об этом в эфире национального новоиспеченного марафона сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши Вооруженные силы ведут активные бои на севере области. Враг постоянно пытается продвинуться вглубь, однако наши военные эти атаки отбивают. Враг отступает на ранее занятые позиции, при этом терпит значительные потери среди своей живой силы, бронированной техники. Северо-восточное направление такое же горячее, как и юго-восточный, то есть Изюмское", - сказал Синегубов.

Он также прокомментировал неофициальную информацию о переполненном телами захватчиках морге в Купянске, где их, по данным СМИ, более 50, и в захваченный город уже пригнали рефрижератор.

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"Купянск - это Изюмское направление. Через этот город они (российские войска - ред.) направляют свою технику, идет логистика на это направление и дальше на территорию Донецкой области. И действительно, наши Вооруженные силы наносят на этом направлении большие потери. Враг фактически не считает свою живую силу. Считает только свою бронированную технику. Мы это наблюдаем по соответствующей военной тактике действий", - отметил руководитель области.

Синегубов в очередной раз подчеркнул, что враг не оставил планов захватить регион, однако пока вопрос "взятия Харькова" вообще не стоит.

"Мы постоянно работаем над укреплением обороноспособности и готовы к любым сценариям", – заверил глава ОВА.
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Топ комментарии
+29
Харьков подтверждает. Лупят кацапоидов как хотят. Слава ЗСУ!
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20.07.2022 19:42
+8
"Крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает" (с) хлопці вчать покорі
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20.07.2022 19:45
+8
на заглавном фото - под мусор маскируется?
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20.07.2022 19:54
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Харьков подтверждает. Лупят кацапоидов как хотят. Слава ЗСУ!
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20.07.2022 19:42 Ответить
Розхідний матеріал привезуть ще.
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20.07.2022 19:43 Ответить
https://youtu.be/yueJ-DK7TCM?t=8 На Изюмском Шляхе .
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20.07.2022 19:43 Ответить
"Крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает" (с) хлопці вчать покорі
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20.07.2022 19:45 Ответить
на заглавном фото - под мусор маскируется?
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20.07.2022 19:54 Ответить
онлайн мапа театру військових дій не бачить відступу ворога "на раніше зайняті позиції"

дивно, чи не так?
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20.07.2022 19:54 Ответить
а ця онлайн мапа це що ... всевидяче око якому з кожного штабу доповідають?
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20.07.2022 20:25 Ответить
до сьогодні мапа ще жодного разу не збрехала, на відміну від тамтого "марафону"
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20.07.2022 23:17 Ответить
Это как виртуальные очки - в них минет делает Анджелина Джоли, а по факту какой-то крокодил.
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20.07.2022 20:59 Ответить
спрага каца замурдувала. болотце сьорбає,жабайопана!
заїбца! давай ще!💯👍😎
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20.07.2022 19:58 Ответить
казльонком стане
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20.07.2022 20:33 Ответить
и о погоде :
///

Telegram-каналы публикуют кадры, как утверждается, уничтожения очередного российского склада с БК при помощи РСЗО HIMARS. Локация съемки не уточняется.

https://t.me/FastFocus/26250

https://t.me/FastFocus/26252
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20.07.2022 19:59 Ответить
Мелітополь.
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20.07.2022 21:17 Ответить
Смерть рашистським загарбникам на чужій землі все як приписано сторіччями для безмозглоі орди
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20.07.2022 20:00 Ответить
Звісно це добре але
втрати окупанта з 1 по 20 березня = 9000
втрати окупанта з 1 по 20 липня = 1180

тобто у вісім разів стала меньша динаміка втрат окупанта у липні порівняно з березнем...
так що так
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20.07.2022 20:25 Ответить
А ты думал они так и будут, как в марте, колоннами по дорогам наступать?
Общие потери рф - 38.750 за 5 мес. Тебе мало, что ли? почти по 8.000 в месяц.
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20.07.2022 20:46 Ответить
Усереднювати - це може тільки недалека людина.
Динаміка - в даному випадку це головне.
Ситуація змінилася нажаль кардинальним чином, поки що не на нашу користь.
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20.07.2022 20:53 Ответить
Ну ок, не будем усреднять, НО. На 01.07.22 их потери были 35.750 на сегодня 38.750. Как у тебя, такого далекого получилось 1.180? Считай в столбик, если калькулятора нет.
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20.07.2022 21:02 Ответить
Ну в целом-то температура по палате 36.6
Все ракеты у них старые, да и те заканчиваются.
Живая сила сплошные алкоголики.
В общем работы на 2-а дня.
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20.07.2022 21:02 Ответить
Это если допустить, что цифры реальные.
Но можно допустить и обратное.
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20.07.2022 21:05 Ответить
Цифры от МОУ. А у тебя какие источники?
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20.07.2022 21:41 Ответить
Притримайте іллюзії , орків ще на ********* оведо....я , тупих ще більше , а кацапів безмежно , туму ешелони з бидлом будуть постачатись на убій справно і довго
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20.07.2022 20:28 Ответить
Тупых и идейных там уже мало, их уже утилизировали. Сейчас прут те, для кого 300 000 руб в месяц большие бабки. К сожалению таких, там, очень до хрена. Так что уничтожать лучше технику и боеприпасы, они закончатся раньше орков.
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20.07.2022 20:52 Ответить
доки не буде забезпечено співвідношення втрат 1 до 4 (і це як мінімум) на нашу користь... - будуть лізти.
Втрати йдуть з обох боків... для нас втрати 1 до 1 тим більш у зятяжному конфлікті- це провал, а в принципі співвідношення втрат і визначає головне - тривалість бойових дій
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20.07.2022 20:57 Ответить
всі знають що Купянск великий залізничний вузол
через який йде основне постачання для московітів
і нічого не роблять
та рознесіть наконець цю станцію к чортовій матері
після війни відбудуємо ще кращу
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20.07.2022 21:15 Ответить
 
 